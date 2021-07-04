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воскресенье, 04 июля 2021 22:38

Возле Мирного обломками вражеского снаряда убили Юрия Письменного
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В результате обстрела боевиков украинских позиций у поселка Мирный Донецкой области погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный.

Имел позывной "Феофан". Об этом сообщили в 93-й бригаде Холодный Яр.

"Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Юрий Письменный родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование.

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В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова.

В конце 2018-го призывался в ряды Вооруженных сил. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание капитана.

"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов", - вспоминает начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

На Донбассе погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Юрий Письменный с командой медиков батальона. Руководил ими с 2018 года
Юрий "Феофан" Письменный стоит с собратьями в медицинском пункте в Крымском Луганской области. В 2016 году мужчина ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018-го призвался в ряды Вооруженных сил Украины. Возглавил медицинский пункт механизированного батальона 93-й бригады
"Феофана" награждают ко Дню медика в 2020 году
С коллегами из ПДМШ. В Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова Юрий Письменный пришел медиком-волонтером в 2016 году

"Феофан всегда сам выезжал к раненым. Он беспокоился за них. Его все называли отцом. Я его даже начальником не могу назвать - отец и все: и поддержит, и выругает, и научит.

Ему можно было позвонить когда угодно по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, всем помогал", - говорит боевой медик Валерия, которая служила под руководством Юрия.

У Юрия осталась жена Татьяна и взрослый сын Георгий.

С начала суток на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

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Дата
05
июля

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