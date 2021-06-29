От осколков погибли два бойца - кого Украина потеряла в июне на Донбассе

На Донбассе в боях в июне 2021 погибли два украинских бойцов. Ранения получили полдесятка бойцов.

Gazeta.ua рассказывает о бойцах, которые потеряли жизнь в боях на Донбассе в июне.

11 июня

Владимир Белов, 36 лет

Старшина 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады

Автор: Новинарня Владимир Белов служил в 128-й Закарпатской бригаде с момента мобилизации 2015 года

Погиб 11 июня во бою за деревню Водяное на Приазовье в Донецкой области. Получил смертельное осколочное ранение во время обстрела боевиков.

Белов родился в райцентре Мукачево на Закарпатье. Последние годы жил в селе Заборье Фастовского района Киевской области.

''Кто не знает той клятвы, которую дал этот воин. Не слышал и одного слова, которое он говорил, - говорит бывший командир бригады Виталий Собко. - Но мы знаем, что он своим одним высоким актом подытожил все достоинства людей и граждан. За любовь к Родине он принял смерть''.

В 128-й бригаде служил в должности старшины с момента мобилизации 2015 года. Имел позывной "Миротворец". Прошел боевую выучку в рамках британской тренировочной миссии "Орбитал". Участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов Михайловка, Пески, Зайцево, Гранитное, Чермалык, Водяное и других.

В бойца остались родители.

Похоронен в селе Заборье Боярской территориальной общины Киевщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте

26 июня

Андрей Гонар, 42 года

Старший солдат в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского

Автор: 58-я бригада Андрей Гонар служил в 58-й мотопехотной бригаде с 2019 года

В тот день противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие обстрел Гонар получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

120-миллиметровая мина упала в 10 метрах от Андрея, повалила дерево и разбил забор двора, где находились бойцы.

Именно в день гибели в Гонар был последний день контракта, но он планировал подписывать новый, чтобы и дальше быть на передовой.

Гонар до начала войны работал водителем на разных предприятия Кривого Рога Днепропетровской области. Был трижды женат. У него осталось трое детей: 25-летняя и 11-летняя дочери, а также 23-летний сын.

Хотел тоже подписать контракт, чтобы служить вместе с отцом

''Хотел тоже подписать контракт, чтобы служить вместе с отцом. Но он мне не позволил'', - вспоминает сын погибшего воина Виталий в интервью Obozrevatel.

На войну погибший пошел в 2015 году. Был мобилизован в 128-м горно-штурмовую бригаду. После демобилизации был водителем у директора местной фирмы. В 58-й бригаде с июня 2019-му. Служил в должности старшего водителя мотопехотной роты.

Похоронен в Кривом Роге. Посмертно мужчине присвоили орден '' За заслуги перед городом '' III степени.

Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины погибло на Донбассе в мае 2021 года. Без открытия огня не прошла ни одна эпоха. Среди погибших - офицер, заместитель командира батальона. Самому младшему погибшему - 23 года, самому старшему - 42. Двое бойцов, которые получили ранения в апреле, умерли в госпиталях.