Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных

Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины погибло на Донбассе в мае 2021 года. Без открытия огня не прошла ни одного дня.

Среди погибших - офицер, заместитель командира батальона. Самому младшему погибшему - 23 года, самому старшему - 42. Двое бойцов, которые получили ранения в апреле, умерли в госпиталях.

Еще 14 воинов получили ранения. Зафиксировали 284 обстрелы - это чуть меньше, чем в апреле, когда цифра была 315.

В среднем на фронте фиксировалось 10 обстрелов ежедневно.

16 мая боевики возле поселка Екатериновка Луганской применили против украинских военных реактивный огнемет ''Шмель''. Так хотели поджечь леса и траву напротив украинских позиций. Также боевики продолжают минировать линию размежевания.

Автор: gazeta.ua Погибшие в мае 2021 года на фронте в Донбассе

6 мая

Дмитрий Товчигречка, 37 лет

Старший солдат 93-й механизированной бригады "Холодный яр"

Автор: 93-я бригада ''Холодный яр'' Дмитрий Товчигречка до войны почти 20 лет проработал газоризником на рудообогатительных предприятии РОФ-1 в Кривом Роге

Боец с напарником чистил окопы. Когда ребята остановились - раздался выстрел. Медик сразу бросился помогать бойцу, но было уже поздно. Вторая пуля попала в собрата - его пробито легкое.

Товчигречка родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. До войны почти 20 лет проработал газорижчиком на рудообогатительных предприятии РОФ-1.

В день гибели, Дмитрий звонил жене Галине. Просил прощения за ссору, которая у них возникла накануне.

''Обещал, что выйдет на связь вечером. Но так и не успел. Вскоре Гали позвонили из части и сообщили, что Дима погиб '', - говорит сестра жены Дмитрия Татьяна.

Дмитрий увлекался рыбалкой.

Похоронен в Кривом Роге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте

Дома у него осталась жена.

Сергей Коробцов, 22 года

Солдат 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского

Автор: 58-я мотопихотная бригада Сергей Коробцов в 2013 году завершил обучение в УВК №12 города Коростень Житомирской области

Коробцов получил вражескую пулю, когда вел наблюдения на окраине поселка Пески Донецкой области. Вражеский снайпер попал в прибор ночного видения бойца.

Коробцов родом из села Ушомир Коростенского района Житомирской области. После окончания школы пошел на военную службу. В 58-й бригаде занимался аэроразведка.

Похоронен в городе Коростень.

У погибшего остались жена и маленький сын.

В мае в больницах скончались двое бойцов, которые получили ранения еще в апреле.

7 мая

Юрий ''Боня'' Опрышко, 42 года

Младший сержант штурмового батальона "Айдар"

Автор: батальйон ''Айдар'' Юрий Опрышко до войны жил в селе на Полтавщине

Опрышко умер во Львовском военном гопитали 7 мая. Воина подстрелили еще 9 апреля - вражеский снайпер ранил его в затылок у Старогнатовки в Донецкой области.

Бойца госпитализировали в Мариуполь, а после доставили во Львов. Врачи боролись за его жизнь.

''Боня'' родом из села Елке Кременчугского района Полтавщины. Проходил военную службу в 2015 году, второй раз вернулся в армию в 2019 году.

Юрий погиб в последний день ротации батальона

''Юрий погиб в последний день ротации батальона. Если бы еще один день дослужил, вышел бы на полигон - и все, домой на дембель", - рассказывает собрат погибшего Александр.

Похоронен в Ялинцах.

У него осталась жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.

8 мая

Виктор Городиченко, 25 лет

Старший солдат 81-й аэромобильной бригады

Автор: 81-я воздушно-десантная бригада Виктор Городниченко является выпускником Кременчугского военного лицея

Получил ранения 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района. Диагноз при поступлении - пулевое ранение. Пуля попала под бронежилет.

Виктору Городниченко оказали неотложную помощь, а затем эвакуировали в больницу в Бахмут. Там прошла операция, которая длилась 8:00. Воина стабилизировали и доставили в военный госпиталь Харькова. Однако здесь, после изнурительных операций, боец ​​умер.

Боец родом из райцентра Миргород на Полтавщине. В 2014-м Городниченко закончил военный лицей в Кременчуге. Мечтал быть военным.

''В больнице он был в состоянии медикаментозного сна, не мог говорить. Но последний раз, когда я с ним говорил, это было за три дня до его ранения. У них уже подходило время до окончания их ротации. У него было много планов, свои мечты о возвращении к жене и дочери", - говорит брат погибшего Николай Городниченко.

Похоронен в Миргороде на Полтавщине.

Дома у него остались родители.

13 мая

Павел Колесник, 39 лет

Сержант 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского

Автор: 58-я мотопихотная бригада Павел Колесник до войны работал трактористом

Снайперская пуля пробила голову мужчине.

На фронт Колесник пошел еще во время первой волны мобилизации в 2014 году. Тогда он получил ранения, был контужен. После демобилизации работал трактористом в родном селе Новое Черниговской области.

С сентября 2019-го Колексник служил в должности сержанта в 16-м мотопехотном батальоне 58-й бригады.

''Он после первой мобилизации сильно изменился, стал серьезным, а в глазах появилась пустота какая-то. Хотя в школе был очень веселым, даже баламутом. Мы, все одноклассники Паши, очень сочувствуем родным, он был хорошим парнем, очень жаль'', - рассказывают родственники.

Похоронен в селе Новое. Он стал первым жителем родного села, кто не вернулся с войны живым.

Дома у него остались жена и 16-летняя дочь.

27 мая

Максим Полевой, 36 лет

Заместитель командира батальона в 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде

Автор: 128-я горно-штурмовая бригада Максим Полевой с детства мечтал стать военным

Офицера застрелил снайпер у поселка Нотошкивське на Луганщине 27 мая. Полевой обходил позиции своего 15-го батальона, когда начался обстрел позиций.

Полевой родом из поселка Наркевичи Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года.

На российско-украинской войне Максим был с самого ее начала. Вместе с бригадой прошел все горячие точки Луганский аэропорт, Дебальцево, Старогнатовка, Новотошковское, Победа.

"Ходили вместе в садик, потом в школу, вступили в Одесский институт сухопутных войск. Лейтенантами пошли в разные подразделения служить. Он очень хороший человек, всегда помогал, принципиальный был очень - переживал за своих подчиненных. Хороший друг, общались постоянно по телефону, встречались очень редко, он редко приезжал. Говорил мне постоянно: ''Вадим, выиграем войну, встретимся", - говорит офицер ВСУ Вадим Гуменюк.

Похоронен в Наркевичах.

У погибшего остались двое детей и жена.

14 украинских бойцов погибло в апреле 2021 года. Это самые большие потери с начала перемирия, которое объявили 27 июля 2020. Бои фиксируют ежедневно во всех направлениях. Зафиксировали о 315 обстрелов - всего после июля 2020 года, когда было объявлено о перемирии.