Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных

Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины погибло на Донбассе в мае 2021 года. Без открытия огня не прошла ни одного дня.
Среди погибших - офицер, заместитель командира батальона. Самому младшему погибшему - 23 года, самому старшему - 42. Двое бойцов, которые получили ранения в апреле, умерли в госпиталях.
Еще 14 воинов получили ранения. Зафиксировали 284 обстрелы - это чуть меньше, чем в апреле, когда цифра была 315.
В среднем на фронте фиксировалось 10 обстрелов ежедневно.
16 мая боевики возле поселка Екатериновка Луганской применили против украинских военных реактивный огнемет ''Шмель''. Так хотели поджечь леса и траву напротив украинских позиций. Также боевики продолжают минировать линию размежевания.
6 мая
Дмитрий Товчигречка, 37 лет
Старший солдат 93-й механизированной бригады "Холодный яр"
Боец с напарником чистил окопы. Когда ребята остановились - раздался выстрел. Медик сразу бросился помогать бойцу, но было уже поздно. Вторая пуля попала в собрата - его пробито легкое.
Товчигречка родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. До войны почти 20 лет проработал газорижчиком на рудообогатительных предприятии РОФ-1.
В день гибели, Дмитрий звонил жене Галине. Просил прощения за ссору, которая у них возникла накануне.
''Обещал, что выйдет на связь вечером. Но так и не успел. Вскоре Гали позвонили из части и сообщили, что Дима погиб '', - говорит сестра жены Дмитрия Татьяна.
Дмитрий увлекался рыбалкой.
Похоронен в Кривом Роге.
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Дома у него осталась жена.
Сергей Коробцов, 22 года
Солдат 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского
Коробцов получил вражескую пулю, когда вел наблюдения на окраине поселка Пески Донецкой области. Вражеский снайпер попал в прибор ночного видения бойца.
Коробцов родом из села Ушомир Коростенского района Житомирской области. После окончания школы пошел на военную службу. В 58-й бригаде занимался аэроразведка.
Похоронен в городе Коростень.
У погибшего остались жена и маленький сын.
В мае в больницах скончались двое бойцов, которые получили ранения еще в апреле.
7 мая
Юрий ''Боня'' Опрышко, 42 года
Младший сержант штурмового батальона "Айдар"
Опрышко умер во Львовском военном гопитали 7 мая. Воина подстрелили еще 9 апреля - вражеский снайпер ранил его в затылок у Старогнатовки в Донецкой области.
Бойца госпитализировали в Мариуполь, а после доставили во Львов. Врачи боролись за его жизнь.
''Боня'' родом из села Елке Кременчугского района Полтавщины. Проходил военную службу в 2015 году, второй раз вернулся в армию в 2019 году.
Юрий погиб в последний день ротации батальона
''Юрий погиб в последний день ротации батальона. Если бы еще один день дослужил, вышел бы на полигон - и все, домой на дембель", - рассказывает собрат погибшего Александр.
Похоронен в Ялинцах.
У него осталась жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.
8 мая
Виктор Городиченко, 25 лет
Старший солдат 81-й аэромобильной бригады
Получил ранения 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района. Диагноз при поступлении - пулевое ранение. Пуля попала под бронежилет.
Виктору Городниченко оказали неотложную помощь, а затем эвакуировали в больницу в Бахмут. Там прошла операция, которая длилась 8:00. Воина стабилизировали и доставили в военный госпиталь Харькова. Однако здесь, после изнурительных операций, боец умер.
Боец родом из райцентра Миргород на Полтавщине. В 2014-м Городниченко закончил военный лицей в Кременчуге. Мечтал быть военным.
''В больнице он был в состоянии медикаментозного сна, не мог говорить. Но последний раз, когда я с ним говорил, это было за три дня до его ранения. У них уже подходило время до окончания их ротации. У него было много планов, свои мечты о возвращении к жене и дочери", - говорит брат погибшего Николай Городниченко.
Похоронен в Миргороде на Полтавщине.
Дома у него остались родители.
13 мая
Павел Колесник, 39 лет
Сержант 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского
Снайперская пуля пробила голову мужчине.
На фронт Колесник пошел еще во время первой волны мобилизации в 2014 году. Тогда он получил ранения, был контужен. После демобилизации работал трактористом в родном селе Новое Черниговской области.
С сентября 2019-го Колексник служил в должности сержанта в 16-м мотопехотном батальоне 58-й бригады.
''Он после первой мобилизации сильно изменился, стал серьезным, а в глазах появилась пустота какая-то. Хотя в школе был очень веселым, даже баламутом. Мы, все одноклассники Паши, очень сочувствуем родным, он был хорошим парнем, очень жаль'', - рассказывают родственники.
Похоронен в селе Новое. Он стал первым жителем родного села, кто не вернулся с войны живым.
Дома у него остались жена и 16-летняя дочь.
27 мая
Максим Полевой, 36 лет
Заместитель командира батальона в 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде
Офицера застрелил снайпер у поселка Нотошкивське на Луганщине 27 мая. Полевой обходил позиции своего 15-го батальона, когда начался обстрел позиций.
Полевой родом из поселка Наркевичи Хмельницкой области. Воевал за Украину с 2014 года.
На российско-украинской войне Максим был с самого ее начала. Вместе с бригадой прошел все горячие точки Луганский аэропорт, Дебальцево, Старогнатовка, Новотошковское, Победа.
"Ходили вместе в садик, потом в школу, вступили в Одесский институт сухопутных войск. Лейтенантами пошли в разные подразделения служить. Он очень хороший человек, всегда помогал, принципиальный был очень - переживал за своих подчиненных. Хороший друг, общались постоянно по телефону, встречались очень редко, он редко приезжал. Говорил мне постоянно: ''Вадим, выиграем войну, встретимся", - говорит офицер ВСУ Вадим Гуменюк.
Похоронен в Наркевичах.
У погибшего остались двое детей и жена.
14 украинских бойцов погибло в апреле 2021 года. Это самые большие потери с начала перемирия, которое объявили 27 июля 2020. Бои фиксируют ежедневно во всех направлениях.
Зафиксировали о 315 обстрелов - всего после июля 2020 года, когда было объявлено о перемирии.
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