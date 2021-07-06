Один погибший, трое раненых: в штабе рассказали детали вчерашних обстрелов

Оккупанты засыпали украинцев обстрелам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Четверо украинских военных получили ранения. Один из них погиб, остальные в больнице.

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, отчитываются в ООС.

Под удар попали позиции украинцев в Донецкой области, в частности у Авдеевки Покровского района, Песков Ясиноватского района, Чермалыка Волновахского района. А также в Луганской области вблизи Золотого-4 Северодонецкого района, Новозвановки, Новотошковского Попаснянского района, Причепиловки и Крымского Новоайдарского района.

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На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня утром российско-оккупационные войска режим тишины не нарушали.

5 июля на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский. Он был заместителем начальника тыла логистики девяносто третьего бригады Холодный Яр. Офицер получил взрывного ранения, несовместимого с жизнью. Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года. В девяносто третьего бригаду пришел еще до начала войны. Днем раньше у поселка Мирное Донецкой области погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование. 2016 ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова. В конце 2018 года призывался в ряды Вооруженных сил.