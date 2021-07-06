Один погибший, трое раненых: в штабе рассказали детали вчерашних обстрелов

 
Ексклюзивы
1/5
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 486
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2124
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 315
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 720
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1368
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1962
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 981
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3654
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5913
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 450
Фото
Все фото
2
25
8
5
8
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
На Донбассе освободили два города
На Донбассе освободили два города
Возле Мирного обломками вражеского снаряда убили Юрия Письменного
Возле Мирного обломками вражеского снаряда убили Юрия Письменного
От казацкого зимовника к конфликту с США - как на Донбассе появился Нью-Йорк
От казацкого зимовника к конфликту с США - как на Донбассе появился Нью-Йорк
Видео
Все видео
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2277
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 207
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1080
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2439
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 819
Колонка
04 июля 2021
Просмотров: 729
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 08:45

Один погибший, трое раненых: в штабе рассказали детали вчерашних обстрелов

  Комментировать
Один погибший, трое раненых: в штабе рассказали детали вчерашних обстрелов
Оккупанты засыпали украинцев обстрелам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Четверо украинских военных получили ранения. Один из них погиб, остальные в больнице.

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия, отчитываются в ООС.

Под удар попали позиции украинцев в Донецкой области, в частности у Авдеевки Покровского района, Песков Ясиноватского района, Чермалыка Волновахского района. А также в Луганской области вблизи Золотого-4 Северодонецкого района, Новозвановки, Новотошковского Попаснянского района, Причепиловки и Крымского Новоайдарского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе погиб военный. Трое ранены

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня утром российско-оккупационные войска режим тишины не нарушали.

5 июля на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский. Он был заместителем начальника тыла логистики девяносто третьего бригады Холодный Яр. Офицер получил взрывного ранения, несовместимого с жизнью. Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года. В девяносто третьего бригаду пришел еще до начала войны.

Днем раньше у поселка Мирное Донецкой области погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". Оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование.

2016 ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова. В конце 2018 года призывался в ряды Вооруженных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Один погибший, трое раненых: в штабе рассказали детали вчерашних обстрелов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Эннио Морриконе не знал, сколько создал саундтреков

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 41016
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 18054
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11313
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 9720
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 9315
Донбасс
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
2
 Просмотров: 315
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план 1 Просмотров: 603
В 93-й бригаде снова потери. От вражеского обстрела погиб майор Богдан Бродовский
В 93-й бригаде снова потери. От вражеского обстрела погиб майор Богдан Бродовский Просмотров: 1224
На Донбассе погиб военный. Трое ранены
На Донбассе погиб военный. Трое ранены Просмотров: 477
Бойко, который катался в Москву, отдали оборонный завод - блогер Казанский
Бойко, который катался в Москву, отдали оборонный завод - блогер Казанский Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
9
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
3
Мы проиграли безвольно – Заваров
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 11255
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть