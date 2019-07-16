"Здесь никто не останется голодным", - украинка рассказала о жизни в Баку

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Елена Соловьева из Черкасской области три года живет в Баку с мужем-азербайджанцем. Украинка рассказала особенности жизни в столице Азербайджана.

"Работаю учителем английского языка. Муж - инженер в нефтяном секторе. Первое время муж не позволял выходить гулять на улицу. Пришлось сменить гардероб, отказаться от открытой одежды. ", - говорит Елена Соловьева.

Одежда должна быть закрытой, свободной и опрятной. Женщины в Баку очень строго относятся к выбору гардероба. Не отказывают себе в удовольствии дополнить образ украшениями.

Главной национальной чертой местных жителей является гостеприимство. Азербайджанцы всегда рады гостям и накрывают для них шикарный праздничный стол. Ни в коем случае не стоит отказываться от приглашения зайти в гости, это может сильно обидеть радушных хозяев.

"В Баку никто и никогда не останется голодным. Когда ко мне приезжали мои подруги, я заставляла пробовать их все! Кутаб - тонкий пирожок размером с ладонь в форме полумесяца, обжаренный в раскаленном бурлящем масле. Начинка разнообразная: мясо, зелень, сыр. Средняя цена в кафе за штуку - 15 грн. Садж - домашняя птица или баранина, картофель и баклажаны, приготовленные на плоской сковороде над углями. Подается с углем. Одну порцию можно смело брать на двоих. Цена - 500 грн", - рассказывает Елена.

Мужчины в Баку очень галантные. Они для тебя и звезду с неба снимут, и все, что пожелаешь. Подруге парень делал предложение, прискакавши на белом коне: "Лейла, выходи гулять!"А когда она посмотрела в окно, то увидела букет красных роз и парня на лошади.

"Их не нужно просить о помощи и о месте в транспорте. Согласно Корану разрешено иметь не одну жену, но тогда мужчина должен обеспечивать и уважать двух-трех жен одинаково. Развод в Баку - это позор. Но если развелся, то до конца жизни обеспечивай семью", - говорит Елена.

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Виктория Янчук из Ровно вместе с мужем Яковом Янчуком 8 месяцев назад переехали жить в столицу Словакии - Братиславу.

Снимаем однокомнатную квартиру в центре города. Платим 500 евро. Советского союза в квартирах нет. Ковры на стенах не висят, пол ничем не застилают. Везде свет и просторно.