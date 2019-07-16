 
Ексклюзивы
1/5
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 405
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 621
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 639
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3051
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1377
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 846
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 378
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1980
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1674
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5716
Фото
Все фото
10
6
5
5
7
&quot;Здесь никто не останется голодным&quot;, - украинка рассказала о жизни в Баку
"Здесь никто не останется голодным", - украинка рассказала о жизни в Баку
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
&quot;Советского Союза в квартирах нет&quot;, - Украинка о жилье в Словакии
"Советского Союза в квартирах нет", - Украинка о жилье в Словакии
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
&quot;За год можно заработать на открытие бизнеса в Украине&quot; - диаспорянка рассказала об условиях труда в Словакии
"За год можно заработать на открытие бизнеса в Украине" - диаспорянка рассказала об условиях труда в Словакии
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 621
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1665
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 846
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2574
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1269
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 00:15

"Здесь никто не останется голодным", - украинка рассказала о жизни в Баку
10

  Комментировать

Елена Соловьева
Фото: Facebook
Украинка рассказала о жизни в Баку
Елена Соловьева
Украинка рассказала о жизни в Баку
Елена Соловьева

Елена Соловьева из Черкасской области три года живет в Баку с мужем-азербайджанцем. Украинка рассказала особенности жизни в столице Азербайджана.

"Работаю учителем английского языка. Муж - инженер в нефтяном секторе. Первое время муж не позволял выходить гулять на улицу. Пришлось сменить гардероб, отказаться от открытой одежды. ", - говорит Елена Соловьева.

Одежда должна быть закрытой, свободной и опрятной. Женщины в Баку очень строго относятся к выбору гардероба. Не отказывают себе в удовольствии дополнить образ украшениями.

Главной национальной чертой местных жителей является гостеприимство. Азербайджанцы всегда рады гостям и накрывают для них шикарный праздничный стол. Ни в коем случае не стоит отказываться от приглашения зайти в гости, это может сильно обидеть радушных хозяев.

"В Баку никто и никогда не останется голодным. Когда ко мне приезжали мои подруги, я заставляла пробовать их все! Кутаб - тонкий пирожок размером с ладонь в форме полумесяца, обжаренный в раскаленном бурлящем масле. Начинка разнообразная: мясо, зелень, сыр. Средняя цена в кафе за штуку - 15 грн. Садж - домашняя птица или баранина, картофель и баклажаны, приготовленные на плоской сковороде над углями. Подается с углем. Одну порцию можно смело брать на двоих. Цена - 500 грн", - рассказывает Елена.

Мужчины в Баку очень галантные. Они для тебя и звезду с неба снимут, и все, что пожелаешь. Подруге парень делал предложение, прискакавши на белом коне: "Лейла, выходи гулять!"А когда она посмотрела в окно, то увидела букет красных роз и парня на лошади.

"Их не нужно просить о помощи и о месте в транспорте. Согласно Корану разрешено иметь не одну жену, но тогда мужчина должен обеспечивать и уважать двух-трех жен одинаково. Развод в Баку - это позор. Но если развелся, то до конца жизни обеспечивай семью", - говорит Елена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении

Виктория Янчук из Ровно вместе с мужем Яковом Янчуком 8 месяцев назад переехали жить в столицу Словакии - Братиславу.
Снимаем однокомнатную квартиру в центре города. Платим 500 евро. Советского союза в квартирах нет. Ковры на стенах не висят, пол ничем не застилают. Везде свет и просторно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Здесь никто не останется голодным", - украинка рассказала о жизни в Баку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 46365
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 46177
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 24706
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 5 Просмотров: 23409
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 18192
Диаспора
Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистика
Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистика Просмотров: 711
Ради красной креветки приезжают со всего мира: украинка о разгаре туристического сезона в испанском городе
Ради красной креветки приезжают со всего мира: украинка о разгаре туристического сезона в испанском городе
6
 Просмотров: 531
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
6
 1 Просмотров: 1782
"Советского Союза в квартирах нет", - Украинка о жилье в Словакии
"Советского Союза в квартирах нет", - Украинка о жилье в Словакии
5
 Просмотров: 1881
"Милостыню нищим даем через мобильное приложение", - украинка о жизни в Китае
"Милостыню нищим даем через мобильное приложение", - украинка о жизни в Китае Просмотров: 153
Больше всего комментируют
13
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
8
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
8
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
5
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 47
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua