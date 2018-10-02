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среда, 03 октября 2018 00:15

В Эстонии украинцам выдали рекордное количество видов на жительство

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В Эстонии украинцам выдали рекордное количество видов на жительство
Украинцы в 2018 году получили 941 вид на жительство в Эстонии Фото: Студвей

Украинцы в 2018 году получили втрое больше временных видов на жительство в Эстонии, чем иммигранты из всех стран вместе взятых.

В первые шесть месяцев текущего года Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии выдал 1268 срочных видов на жительство. Из них 941 вид на жительство получили граждане Украины, 108 - Беларуси, 95 - России, и еще 124 - граждане других стран. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Эстонии, передает портал ERR.

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Кроме того, среди тех, кто оформили разрешение на краткосрочную работу сроком до 12 месяцев украинцев еще больше. По состоянию на середину сентября в Эстонии с начала этого года было выдано 13 410 таких разрешений. В том числе гражданам Украины - 10 602 (около 80%), Беларуси - 689, Молдовы - 582 и России - 542.

В МВД Эстонии подчеркивают, что уже к концу года количество официальных украинских заробитчан в Эстонии вырастет до 22 тысяч человек по сравнению с 7500 на конец 2017-го года.

36% украинцев, желающих выехать за границу жить, выбирают Польшу. С огромным отставанием на втором месте Чехия - 12%. В тройку стран куда бы перебрались жить украинцы попала Германия — 11%.

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