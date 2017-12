"Уродливые свитера и бархатные торты" - украинка рассказала без чего не бывает Рождества в США

Украинка Мария Прус, которая живет и работает журналистом в Америке, в своем блоге рассказала 5 особенностей без которых не бывает Рождества в США.

Уродливый рождественский свитер

Это свитера красных и зеленых цветов, с оленями, снежинками, эльфами, Сантой и всем, на что фантазии становится. Этот тренд зародился в 80-х и пережил времена бешеной популярности, затем – насмешки и пренебрежения, а затем получил второе дыхание благодаря хипстерам.

Теперь молодежь проводит тематические вечеринки – Ugly Christmas Sweater Party с конкурсами на "самый-самый уродливый" произведение вязаного искусства.

Красные торты и печенья-человечки

Красно-белые мятные леденцы-тросточки, красные бархатные торты, кексики-капкейки , запеченный индюк, как на День благодарения - и это только исконно американские рождественские блюда. Вкусных заимствований по всему миру – еще больше. Картошка-пюре, что на самом деле родом из Британии, китайская запеченный гусь, английские имбирные печенья-человечки, или даже целые пряничные домики, немецкие штоллены.

Запивают их шотландским егногом – это как гоголь-моголь, только с молоком или взбитыми сливками. Он может быть алкогольный, как и горячий шоколад, куда добавляют ликер или бренди. А еще на каждой вечеринке будет немецкий глинтвейн или индийский пунш.

Good Morning and TGIF, It is National #UglySweaterDay tweet us some of your pictures of your favorite ugly sweater as we celebrate! pic.twitter.com/tCCClLuTp1