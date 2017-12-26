 
Ексклюзивы
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 504
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1458
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2448
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5067
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 333
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 576
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4618
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 945
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1980
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
5
7
5
13
9
Столкнулся с рэкетом: украинец открыл один из самых популярных ресторанов Италии
Столкнулся с рэкетом: украинец открыл один из самых популярных ресторанов Италии
Художница из Украины прославилась на весь мир необычными картинами
Художница из Украины прославилась на весь мир необычными картинами
Украинка рассказала о необычной моде жителей Нигерии
Украинка рассказала о необычной моде жителей Нигерии
Украинец показал, что происходит за кулисами китайских ночных клубов
Украинец показал, что происходит за кулисами китайских ночных клубов
Режиссер рассказал, как основал украинский театр в Финляндии
Режиссер рассказал, как основал украинский театр в Финляндии
Видео
Все видео
"Уродливые свитера и бархатные торты" - украинка рассказала без чего не бывает Рождества в США
"Уродливые свитера и бархатные торты" - украинка рассказала без чего не бывает Рождества в США
"Ежегодно готовят 20 тысяч литров борща" - ресторан украинца стал легендой Манхэттена
"Ежегодно готовят 20 тысяч литров борща" - ресторан украинца стал легендой Манхэттена
Американская семья создала копию украинского города пряников
Американская семья создала копию украинского города пряников
Украинка показала, как живет в американском доме престарелых
Украинка показала, как живет в американском доме престарелых
Украинец печатает в США дома нового поколения
Украинец печатает в США дома нового поколения
Интервью
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 504
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 333
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1980
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6957
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 1179
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
четверг, 28 декабря 2017 00:16

"Уродливые свитера и бархатные торты" - украинка рассказала без чего не бывает Рождества в США

  Комментировать
&quot;Уродливые свитера и бархатные торты&quot; - украинка рассказала без чего не бывает Рождества в США
Молодежь проводит тематические вечеринки – Ugly Christmas Sweater Party с конкурсами на "самый-самый уродливый" свитер Фото: Сегодня

Украинка Мария Прус, которая живет и работает журналистом в Америке, в своем блоге рассказала 5 особенностей без которых не бывает Рождества в США.

Уродливый рождественский свитер

Это свитера красных и зеленых цветов, с оленями, снежинками, эльфами, Сантой и всем, на что фантазии становится. Этот тренд зародился в 80-х и пережил времена бешеной популярности, затем – насмешки и пренебрежения, а затем получил второе дыхание благодаря хипстерам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкнулся с рэкетом: украинец открыл один из самых популярных ресторанов Италии

Теперь молодежь проводит тематические вечеринки – Ugly Christmas Sweater Party с конкурсами на "самый-самый уродливый" произведение вязаного искусства.

Красные торты и печенья-человечки

Красно-белые мятные леденцы-тросточки, красные бархатные торты, кексики-капкейки , запеченный индюк, как на День благодарения - и это только исконно американские рождественские блюда. Вкусных заимствований по всему миру – еще больше. Картошка-пюре, что на самом деле родом из Британии, китайская запеченный гусь, английские имбирные печенья-человечки, или даже целые пряничные домики, немецкие штоллены.

Запивают их шотландским егногом – это как гоголь-моголь, только с молоком или взбитыми сливками. Он может быть алкогольный, как и горячий шоколад, куда добавляют ликер или бренди. А еще на каждой вечеринке будет немецкий глинтвейн или индийский пунш.

Ранние приготовления

О том, что приближается Рождество, в США чувствуешь еще с октября. Немало людей убирают тыквы и паутина из домов на следующий день после Хэллоуина, - и сразу вешают гирлянды.

Заранее закупаются подарки, а бизнесы с их упаковки делают годовую выручку. Для кого цены кусачие – покупают оберточная бумага, ленты – и заворачивают коробки своими руками. Складывается впечатление, что умение завернуть подарок – это одна из базовых навыков американцев, без которых выжить в стране невозможно.

Олдскульные традиции

Здесь все еще популярны бумажные поздравительные открытки. В США в почтовом ящике адресата может ждать не только рекламные объявления и поздравления в стиле киевских местных депутатов. Каждый год американцы покупают 6,5 миллиардов открыток в год, общей стоимостью в $7-8 млрд.

Самые популярные сезонные открытки – именно рождественские, их продают аж на $1,6 млрд. Эта традиция постепенно отмирает, однако для миллионов семей подписыванием открыток и разложения их по конвертам и до сих пор является неотъемлемым символом Рождества.

Ярмарки

Американское Рождество – это ярмарки по всему городу, в каждом районе. Повсюду зажигают елки, устраивают катки, поют церковные хоры, показывают мюзиклы, спектакли, а в кинотеатрах крутят старые рождественские фильмы (от "Крепкому орешку" к "Рождественской песни в прозе").

Мария Прус в течение года проживания в Америке, сменила 10 квартир в разных районах Вашингтона и пригорода. Предлагаем узнать три бытовые мелочи американцев, которыми девушка поделилась.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Уродливые свитера и бархатные торты" - украинка рассказала без чего не бывает Рождества в США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Первые фильмы братьев Огюста и Луи Люмьер длились меньше минуты

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 58508
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 57265
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 32917
&quot;Этот проклятый &quot;обмен&quot; для меня означает смерть&quot; - показали, кого из боевиков отпустит Украину
"Этот проклятый "обмен" для меня означает смерть" - показали, кого из боевиков отпустит Украину
8
 Просмотров: 14121
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 70-х
Бандитские разборки, убийства и секс - фотограф показала жизнь на Сицилии в 70-х
27
 Просмотров: 13266
Диаспора
Столкнулся с рэкетом: украинец открыл один из самых популярных ресторанов Италии
Столкнулся с рэкетом: украинец открыл один из самых популярных ресторанов Италии
5
 Просмотров: 5904
Художница из Украины прославилась на весь мир необычными картинами
Художница из Украины прославилась на весь мир необычными картинами
7
 Просмотров: 6372
Украинка рассказала, сколько стоит проживание в Новой Зеландии
Украинка рассказала, сколько стоит проживание в Новой Зеландии Просмотров: 711
"Ежегодно готовят 20 тысяч литров борща" - ресторан украинца стал легендой Манхэттена
"Ежегодно готовят 20 тысяч литров борща" - ресторан украинца стал легендой Манхэттена
 Просмотров: 1980
Всемирный конгресс украинцев призывает Порошенко провозгласить 2018-й Годом утверждения государственного языка
Всемирный конгресс украинцев призывает Порошенко провозгласить 2018-й Годом утверждения государственного языка 4 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
53
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
8
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
5
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
3
С кем Порошенко отпраздновал Рождество
3
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
Голосов: 1091
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть