"Уродливые свитера и бархатные торты" - украинка рассказала без чего не бывает Рождества в США

Молодежь проводит тематические вечеринки – Ugly Christmas Sweater Party с конкурсами на "самый-самый уродливый" свитер Фото: Сегодня

Украинка Мария Прус, которая живет и работает журналистом в Америке, в своем блоге рассказала 5 особенностей без которых не бывает Рождества в США.

Уродливый рождественский свитер

Это свитера красных и зеленых цветов, с оленями, снежинками, эльфами, Сантой и всем, на что фантазии становится. Этот тренд зародился в 80-х и пережил времена бешеной популярности, затем – насмешки и пренебрежения, а затем получил второе дыхание благодаря хипстерам.

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Теперь молодежь проводит тематические вечеринки – Ugly Christmas Sweater Party с конкурсами на "самый-самый уродливый" произведение вязаного искусства.

Красные торты и печенья-человечки

Красно-белые мятные леденцы-тросточки, красные бархатные торты, кексики-капкейки , запеченный индюк, как на День благодарения - и это только исконно американские рождественские блюда. Вкусных заимствований по всему миру – еще больше. Картошка-пюре, что на самом деле родом из Британии, китайская запеченный гусь, английские имбирные печенья-человечки, или даже целые пряничные домики, немецкие штоллены.

Запивают их шотландским егногом – это как гоголь-моголь, только с молоком или взбитыми сливками. Он может быть алкогольный, как и горячий шоколад, куда добавляют ликер или бренди. А еще на каждой вечеринке будет немецкий глинтвейн или индийский пунш.

Good Morning and TGIF, It is National #UglySweaterDay tweet us some of your pictures of your favorite ugly sweater as we celebrate! pic.twitter.com/tCCClLuTp1 — BVR Sports Podcast (@BvRsports) 15 декабря 2017 г.

Ранние приготовления

О том, что приближается Рождество, в США чувствуешь еще с октября. Немало людей убирают тыквы и паутина из домов на следующий день после Хэллоуина, - и сразу вешают гирлянды.

Заранее закупаются подарки, а бизнесы с их упаковки делают годовую выручку. Для кого цены кусачие – покупают оберточная бумага, ленты – и заворачивают коробки своими руками. Складывается впечатление, что умение завернуть подарок – это одна из базовых навыков американцев, без которых выжить в стране невозможно.

Олдскульные традиции

Здесь все еще популярны бумажные поздравительные открытки. В США в почтовом ящике адресата может ждать не только рекламные объявления и поздравления в стиле киевских местных депутатов. Каждый год американцы покупают 6,5 миллиардов открыток в год, общей стоимостью в $7-8 млрд.

Самые популярные сезонные открытки – именно рождественские, их продают аж на $1,6 млрд. Эта традиция постепенно отмирает, однако для миллионов семей подписыванием открыток и разложения их по конвертам и до сих пор является неотъемлемым символом Рождества.

Ярмарки

Американское Рождество – это ярмарки по всему городу, в каждом районе. Повсюду зажигают елки, устраивают катки, поют церковные хоры, показывают мюзиклы, спектакли, а в кинотеатрах крутят старые рождественские фильмы (от "Крепкому орешку" к "Рождественской песни в прозе").

Мария Прус в течение года проживания в Америке, сменила 10 квартир в разных районах Вашингтона и пригорода. Предлагаем узнать три бытовые мелочи американцев, которыми девушка поделилась.