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среда, 03 июля 2019 00:15

Украинский фотограф посчитала, сколько стоит жизнь в самом дорогом штате США

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Украинский фотограф посчитала, сколько стоит жизнь в самом дорогом штате США
instagram Укринка Ольга Билык расказала, сколько стоит жизнь в дорогом штате США

Калифорния - одна из самых дорогих штатов. Жизнь здесь непроста, особенно для среднего класса населения.

"Если вы не программист, бизнесмен, врач или специалист любой другой области с зарплатой от $100 тыс в год и выше, прожить здесь будет сложно. Тем кто задумался о переезде в США должен знать, сколько стоит жизнь в солнечной Калифорнии", - рассказывает украинка Ольга Билык, которая выехала в Соединенные Штаты и описывает в соцсети жизни в них.

Жилье. Средние цены в Сан Франциско на рент студии или 1-комнатной квартиры (1-bedroom) - $ 2-2,5 тыс. Дополнительно нужно будет платить коммунальные услуги - примерно $150 в месяц.

Авто. Без машины здесь никак. Если не планируете все время ездить на общественном транспорте, а иметь свое авто, то это также предусматривает расходы. Предположим вы взяли в кредит б/у машину среднего класса 2017-2018 года с выплатой на 5-6 лет. Ежемесячно вам нужно будет платить $500 вместе с процентами банка. Еще около $200 на бензин, если не собираетесь особенно далеко и много ездить. Также вам нужно застраховать свой автомобиль. Минимальная страховка здесь стоит около $ 150. Итого получается $850 в месяц.

Питание. Цены на качественные продукты здесь недешевы. Например, в популярном магазине Trader Joe's один раз закупиться на пару дней - 50-60 $. В неделю средние расходы на питание двух человек около $ 150, если не считать походы по кафе и покупку дорогой еды в виде красной рыбы и морепродуктов. В месяц получается минимум $ 600.

Мобильная связь и интернет. Если не собираетесь покупать новый Айфон, подключите себе пакет услуг для двоих - цена на телефонную связь и мобильный интернет - это около $ 100 в месяц для двух линий.

Медицинская страховка. Ее стоимость зависит от уровня ваших доходов. Если они низкие или вы временно не работаете, вы можете получить ее бесплатно. Поэтому пока не стоит включать ее в список расходов.

Покупки. Вероятно, нужно будет иметь хоть минимальный бюджет для домашних и своих личных покупок, таких как различные бытовые вещи, химия, косметика, одежда, обувь. Предположим у вас есть небольшая сумма на все эти покупки - около $200 в месяц.

Дополнительные расходы, такие как стрижка, поход в кафе, кино или посещение любого платного мероприятия. Давайте также возьмем сумму по минимуму $100.

Налоги. Раз в год должны платить государству налоги от своих годовых доходов. Минимально это 10% от заработков. Например, если в год вы зарабатываете 50 тыс, то будьте готовы заплатить еще около 5 тыс в гос.бюджет. И если разделить эту сумму на 12 месяцев, то нужно еще откладывать минимум $400 в месяц.

Непредвиденные расходы. У вас всегда должна быть в запасе сумма хотя бы $400 в такие непредвиденные расходы, как поломка авто, штрафы, лечение зубов, лекарства, покупки/подарки, оформление документов.

Таким образом, получается 4800 долларов. Приблизительная минимальная сумма для проживания двух человек в Калифорнии, не включая дорогих покупок, таких как мебель, техника, фирменные вещи, и расходов на отдых и путешествия.

Если же учитывать все эти расходы, поездки, то для более-менее комфортной жизни лучше зарабатывать около 10 тыс в месяц для двоих, но это уже нужно иметь хорошие профессии и работать двум с утра до вечера.

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Если же у вас семья и двое детей эта сумма вырастет как минимум в два, а то и три раза. Поэтому доход 100 тыс $ в год для проживания семьи в солнечном штате это небольшая сумма.

Путешествия здесь дорогое удовольствие - если вы планируете отдых или поездку например на неделю будьте готовы к дополнительным тратам около 1000 $ и выше.

Конечно все эти цифры приблизительные и все зависит от конкретной ситуации, уровня ваших доходов и запросов, района, города, где вы собираетесь жить, так как в например в некоторых городах Калифорнии, таких как Сакраменто, цены ниже по сравнению с Сан Франциско.

Киевлянка Ольга Толстунова шесть лет живет в Вене. Девушка организует выставки для австрийских художников, пишет о жизни в Австрии в соцсети и занимается благотворительностью.

Жить в Австрии очень комфортно. Вена занимает первое место в комфортности проживания. Вода, которая течет по трубам - питьевая. Она попадает из Альп, а трубы отделанные серебром для обеззараживания. Дороги идеально ровные. В метро поезд приезжает за 30 секунд.

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