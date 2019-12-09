Украинская диаспора может существенно повлиять на результат выборов президента США

Диаспоряне недовольны намерениями Трампа пригласить в США президента России Владимира Путина Фото: VIDIA.ua

Украинская диаспора в США может существенно повлиять на выборы американского президента в 2020 году.

Наши бывшие соотечественники и их потомки болезненно реагируют, как президент США Дональд Трамп и его однопартийцы "атакуют" их историческую родину, называя Украину "центром коррупции", пишет The Hill.

"Квалифицированные и политически активные, американские украинцы составляют значительную часть населения в ключевых штатах с неопределенной политической ориентацией. Большинство из 1-1,5 млн Украинская живут в Калифорнии и Нью-Йорке, но более 100 тысяч проживающих в Пенсильвании - здесь Трамп выиграл в 2016 году с преимуществом менее чем в 45 тыс. голосов. Кроме того, украинцами себя называют 64 тыс. жителей в "неопределенной", - пишет источник.

Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский отметил, что многие американские украинцы переживают, что эта ситуация в будущем еще хуже повлияет на отношения США и Украины.

На настроения диаспоры негативно влияет высказывание Трампом теории о том, что сервер Национального комитета Демократической партии в 2016 году сломала Украина, а не Россия.

Диаспоряне недовольны намерениями Трампа пригласить в США президента России Владимира Путина.

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"Демократы, четко не определились с внешнеполитическими приоритетами, поэтому могут потерять когорту избирателей среди украинской диаспоры и остальных иммигрантов из Восточной Европы, которым тоже небезразлична угроза со стороны Путина", - пишет The Hill.

Бывший государственный секретарь и кандидат на выборах-2016 Хиллари Клинтон обещает сделать все, чтобы следующим президентом США стал представитель Демократической партии.