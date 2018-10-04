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пятница, 05 октября 2018 00:15

Украинка рассказала о нелегальной жизни в США

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Украинка рассказала о нелегальной жизни в США
Один из простейших способов легализации в США заключить брак с гражданином штатов. Фото: vesti.la

Чтобы легализоваться в США, украинцы часто заключают фиктивные браки с американцами. Существуют специальные фирмы, которые все подстраивают. Но такие услуги стоят очень дорого: начиная от $15 тыс.

"В 2009 году я приехала в штат Висконсин и начала по контракту работать уборщицей в отеле. Когда он закончился, решила остаться в США нелегально. Сначала совсем не говорила по-английски, но за это время ее выучила и теперь моя речь – почти без акцента, - рассказывает Анна-Мария Мельник из Лас-Вегаса, штат Невада. В США живет 9 лет, пишет hromadske.ua.

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"Конечно, иногда был страх, что по мне может прийти миграционная полиция. В 2010 году я жила в небольшом курортном городке. Той зимой туда приезжали рейды, чтобы выявить нелегалов. Некоторых моих знакомых нашли и депортировали. В это время мы с подружками ездили прятаться в другой город, чтобы не дай Бог нас не поймали. Ведь при выезде нелегала из Штатов ему в паспорт ставят так называемую "черную метку" – это означает запрет на въезд в страну минимум на 10 лет".

В 2015 году украинка переехала в Лас-Вегас и начала работать в сфере торговли. Сейчас проходит процедуру легализации в США.

"Один из самых простых способов – заключить брак с американским гражданином. Я так и сделала: мой муж белорус, но имеет гражданство Штатов. После замужества процедура легализации проста: проходишь медицинское обследование, заполняешь анкету и ждешь результат. Все это стоит примерно 2 тысячи долларов. Рассмотрение документов продолжается везде по-разному. В Неваде, например, это занимает от 10 до 15 месяцев, в Висконсине – от 3 до 4".

"Впрочем, в легализации могут отказать. Так случилось и со мной, когда я хотела получить документы после своего первого брака с американцем. Тогда случилась сложная ситуация, потому что мой первый муж попал за решетку. Чиновники не поверили, что наш брак был настоящим, и отказали, поэтому я подала на апелляцию. Ее утвердили, однако в то время мы с мужем уже разошлись. Поэтому я добровольно отказалась от легализации, потому что просто не хотела врать миграционной службе".

Наталья Изюменко из Киева 14 лет работает стюардессой иорданских авиалиний. За это время побывала в 30 странах. Пр свою работу рассказала Gazeta.ua.

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