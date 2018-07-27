Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей

Автор: из архива Натальи Изюменко Наталья Изюменко работает стюардессой в Катарских авиалиниях

Наталия Ізюменко из Киева из 2004 года живет в Аммане и работает стюардесой Йорданских авиалиний. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

"Не могу сказать, что это была моя мечта. На то время мне было 20 лет и я искала работу по профессии. Тогда еще училась на последнем курсе КПИ на факультете социологии и каждый вторник покупала газету "Авизо", - говорит Наталия Ізюменко. - Просматривала публикации о предложениях сидя на балконе с чашечкой арабского кофе. Это был мой ритуал. В один вторник "Авизо" не вышло в печать и я купила другую газету "Работа и учёба", на которую до этого даже не смотрела. Именно в ней нашла объявление о предложении работы в королевских иорданских авиалиниях. Работа выглядела на то время какой то невероятной сказкой и прям не верилось что это могло быть правдой".

По словам девушки, требования работодателей были простыми: от 18 до 31 года, несудимость, средний уровень английского языка, любой диплом университета и приемлемый вес. Предлагали зарпалату около $2 ыс., бесплатный перелёт в Иорданию, бесплатное 3-х месячное проживание во время обучения в небольшой гостинице с 2-х разовым питанием, бассейном и спорт залом. А также стипендию $150 в месяц.

"Приём документов проводился в агенстве переводов, там же сразу проверяли уровень английского. Недели через две прилетели представители авиакомпании и провели 2-х дневное интервью в помещении посольства Иордании в Украине. Желающих попасть в сказку было довольно много. В итоге прошли 12 девушек. Вопросы задавали разные, от "почему хочешь быть стюардессой" до "на каком континенте находится Иордания". На том уровне просто происходила проверка разговорного английского, общительности и интеллекта. Через месяц мне позвонили и сказали паковать сумки. Вылет через 2 дня".

Автор: из архива Натальи Изюменко Наталья Изюменко работает стюардессой в Катарских авиалиниях

"Почти все родители были в шоке от своих дочерей. В то время очень много девушек просто пропадали в арабских странах. По всем телеканалам крутили информативные ролики с горячими линиями, куда можно было позвонить и узнать точно ли та или иная иностранная компания набирает людей", - говорит украинка.

На руках у нее не было никаких легальных документов, кроме билетов, присланных авиакомпанией.

"Москва -Амман это был наш первый полет на авиалинии которая изменила всю нашу последующую жизнь. Жили мы в гостинице во время обучения месяца 3 по 2 человека в комнате. Утром собирались на завтрак. Около 7 нас забирал автобус и отвозил в школу стюардесс. Учились до часов трех. Потом нас отвозили домой и остальное время проводили на наше усмотрение. По пятницам был один единственный выходной. Часто ездили на мертвое море, которое находится в 30 минутах от Аммана. По окончанию обучения нам дали по 600 доларов и попросили найти жильё в аренду".

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Фото: из архива Натальи Изюменко

Сначала девушки группировались по 2-3 человека и снимали квартиры вместе. Со временем находили небольшие студии и отделялись.

"Тут со студиями плохое дело - их очень мало и они довольно дорогие в сравнении с 2-3 комнатными квартирами. Можно найти огромную трех-комнатную квартиру за 800 доларов и при этом студию за 600 доларов в одном и том же районе. Первый год был как во сне. Все было новым и интересным - новые страны, менталитеты, отличные гостиницы. Простой в других странах по 3 дня, а то и больше. Ну и зарплата у 21-летней девушки от 2 тысяч до 2,5 тысяч доларов и это в 2004 году. В то время зарплата выпускника в Киеве была 300-400 гривен. Через полгода работы пригласила к себе в гости всю семью полностью взяв на себя все расходы. Мне кажется только тогда мама поверила что я действительно стюардесса".

Ирина Малкмус из Харькова после переезда в США открыла в себе талант художника. Украинка рисует картины и создает необычные композиции из дерева, камня и металла. Ее работы выставляют в галереях, кафе и на художественных шоу.