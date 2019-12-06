Украинка рассказала, как работает стюардессой в Эмиратах

Украинка Юлия Бондаренко 5 лет назад уехала в ОАЭ, где работала в дьюти-фри. Впоследствии - стюардессой.

"Я жила в Киеве, все было довольно круто. Самый большой минус — отдавать ползарплаты за аренду квартиры. Хотелось большего", - говорит Юлия, пишет inspired.com.ua.

Как-то познакомилась с парнем на сайте знакомств. Он решил, что я хочу куда-то переехать жить. Начал предлагать различные варианты. Однажды мы пошли на собеседование для работы в ОАЭ, там отбирали продажника и работника в дьюти-фри. Меня взяли работать туда, его — нет.

Им легче научить человека с нуля, чем учить заново

"Работала в дьюти-фри всего 8 месяцев. Покинула эту работу, когда прошло собеседование на должность стюардессы в авиакомпании Etihad. Никогда раньше не работала бортпроводницей и думала, что не пройду. Но авиакомпании так даже лучше: им легче научить человека с нуля, чем учить заново", - добавляет украинка.

Юлия Бондаренко работает стюардессой в ОАЭ

Стюардессой работает более 4 лет.

Компания обеспечивает жильем, всеми необходимыми условиями. За все документы отвечает компания.

"Сейчас живу в доме, который полностью состоит из работников Etihad, - говорит Юлия Бондаренко. - Рабочий график такой: Полумесяца в Абу-Даби, полумесяца-летаю. Из тех Полумесяца в Абу-Даби, пожалуй, половину времени я сплю".

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Эмиратская диаспора на 90% состоит из людей 25-35 лет. Школы и садики здесь могут обходиться до $ 6000/месяц, поэтому ОАЭ больше подходит для холостяков, чем для семей с детьми. Местного населения в стране всего 11 процентов, остальные – эмигранты. При этом гражданство получить практически нереально, за что в стране постоянная "текучка" кадров. Как рассказывает бывший куратор украинской диаспоры Василиса Ганджа, люди здесь живут 3-5 лет, после чего возвращаются в Украину или ищут другую страну, чтобы пустить корни.