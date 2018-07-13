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четверг, 19 июля 2018 00:16

Украинец рассказал о службе во французском легионе
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Автор: из архива Дмитрия
  Дмитрий 5 лет служил во французском иностранном легионе
Дмитрий 5 лет служил во французском иностранном легионе

Дмитрий из Хмельницкой области пять лет служил во Французском иностранном легионе. Об этом рассказал Gazeta.ua

"Когда узнал о существовании легиона, решил туда попасть. Знакомый, который ехал через Францию, подвез до Марселя. Оттуда поездом добирался в город Обань, где находится пункт приема. Ходил по улицам и повторяв заученную на французском фразу: "где найти иностранный легион?". Так попал на КПП, где уже собралось другие желающие", - рассказывает Дмитрий.

По словам парня, чтобы не тратить время на кандидатов, всех повели на перекладине подтягиваться. Тех, кто подтянулся меньше 5 раз, отправили домой.

"Потом всех взвесили. Отсеяли одного парня, который немножко имел лишний вес. Меня допустили до вступительных экзаменов. Самое интересное, что сделал себе визу на десять дней. А процесс отбора оказался длиннее. Поэтому очень рисковал, когда решил остаться и идти до конца", - говорит Дмитрий.

Должен был преодолеть 3 км за 12 минут

"Отбор проходил в несколько этапов. Сначала прошли медосмотр. Особо обращали внимание, чтобы были здоровые зубы. Если на теле находили шрам, требовали документ от врача, который объясняет его происхождение. Далее сдавали физические нормативы — бег и подтягивания. Должен был преодолеть 3 км за 12 минут. Проходили тесты на уровень IQ. В конце было собеседование".

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Из 20 кандидатов отобрали лишь пятерых, в число которых вошел и Дмитрий.

"Нам выдали словари французского языка и отправили на четырехмесячное обучение. Язык должны были изучать сами. Повезло познакомиться с украинцем, который долгое время жил во Франции. Он переводил для меня команды. Кроме того, ежедневно изучал по 5 слов. Больше не получалось, так начинал их плутать. За 5 месяцев немного говорил и понимал, что от меня хотят ".

По словам украинца, первый контракт заключают на 5 лет. Платят - € 1,5 тыс. в месяц. Кроме зарплаты, также доплачивают за каждый наряд - около €40. Во время поездок на учебу или на полигон - дают € 35 в сутки. Во время поездок на миссии минимальная зарплата - € 3,2 тыс.

"Кроме того, было три-разовое бесплатное питание. Первое время не наедался завтраком, потому что давали только круассаны или булочки. Отдельно стояли автоматы с кофе, чаем, колой, фантой на выбор. На обед и ужин накрывали фуршет с различными блюдами. Вместо наших горячих блюд давали пасту с устрицами, куриное филе с кашей, котлеты, часто была картофель фри, сладкие десерты, йогурты и каждый раз несколько видов сыров. Больше всего запомнился сыр с плесенью и сыр залит воском. Для старших по званию давали вино. Больше всего запомнился наряд на кухне, когда остались котлеты и повар сказал выбросить их в мусорное ведро. Так же выливали из бутылок недопитое вино".Жил парень в казарме на территории военной базы, которая больше напоминает общежитие - не более 4 человек в комнате. Также ему обеспечивали бесплатное лечение.

Дмитрий 5 лет служил во французском иностранном легионе
Фото: из архива Дмитрия
Дмитрий 5 лет служил во французском иностранном легионе
Дмитрий 5 лет служил во французском иностранном легионе
Дмитрий 5 лет служил во французском иностранном легионе
Дмитрий 5 лет служил во французском иностранном легионе

Советник по вопросам культурной дипломатии посла Дании в Украине Сергей Матюшенко 6 лет работал почтальоном на почте в Копенгагене. Предлагаем узнать о особенности работы, которые он рассказал Gazeta.ua.

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