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воскресенье, 08 декабря 2019 00:15

Украинец рассказал, как попасть в университет Испании

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  Даниил Ткаченко
Даниил Ткаченко

Украинец Даниил Ткаченко из Кривого Рога пять лет жил и учился в Испании. Он изучал рекламу в Университете Аликанте. После завершения учебы решил вернуться и работать в этой сфере в Украине.

"В 11-м классе уехал на год в США, в штат Орегон, там изучал рекламу и маркетинг. Летом 2013-го вернулся в Украину, но понял, что хочу и дальше учиться за границей. Перед переездом в США, на меня вышла испанская академия из Валенсии, которая готовит иностранных студентов к поступлению: написали письмо, мол, пройдите тест чтобы поехать на конференцию нашего учебного заведения. Я его прошел, отправился туда, узнал подробнее про академию и принял решение о переезде и поступлении", - говорит Даниил, пишет inspired.com.ua.

Готовиться пришлось год. Система поступления в Испании где-то такая же как в Украине: нужно сдать независимое оценивание (Selectividad). Иностранцы сдают экзамен на равных условиях с испанцами, надо обязательно пройти историю Испании, испанский язык, и три дисциплины на выбор.

Сперва парень хотел учить английскую филологию, но когда приехал в Испанию, то понял, что там далеко не каждый владеет английским.

"За несколько месяцев до тестирования начал оперативно искать, чем же мне заниматься. Вспомнил, что у меня в США были предметы про рекламу, маркетинг, и что мне это нравилось. Так и решил", - говорит парень.

Школа для поступления (Hispania escuela de español) рассчитана только на иностранных студентов, большинство были русскоязычными. Хотя также было много людей из Китая, Франции и Италии. Все обучение – на испанском языке. Даже люди, которые совсем не владели языком, за год сдавали вступительные экзамены. Но надо было интенсивно учиться.

  Валенсия, Испания, фото – unsplash
Валенсия, Испания, фото – unsplash

За год надо было взять 10 предметов – пять в первом семестре, еще пять – во втором. Выбирать предметы можно лишь начиная с четвертого курса.

Каждый предмет делится на теоретическую и практическую часть. На теории не отмечают присутствующих, поэтому если ты можешь прочитать всю литературу самостоятельно и подготовиться к экзамену – можешь не ходить на половину пар, чем я и занимался в последние годы.

Чтобы сдать предмет, нужно заработать 5 баллов (максимум – 10). Если не сдал, обязан его взять в следующем году. Тогда расклад становится не очень удобным: этот "лишний" предмет могут запихнуть куда угодно. Договориться с преподавателем нельзя.

Все экзамены были письменными. Списать практически невозможно

"Все экзамены были письменными. Списать практически невозможно. Попадались преподаватели, которые за 2-3 часа экзамена вообще не сядут на месте. Втроем ходят кругом, если что-то увидели – выгоняют на пересдачу", - говорит Даниил.

В последний год обучения в Испании парень прошел стажировку в Grupo Antón Comunicación, крупнейшем рекламном агентстве региона.

"Там стажировался как копирайтер, приходилось ездить в другой город. Оно находилось в Эльче, а я жил в Сан-Висенте. Поэтому когда на работу надо было на 8 утра (по пятницам), то я просыпался в 5 утра: сначала автобусом до Аликанте, потом поездом в Эльче".

Испанский рынок рекламы намного больше украинского.

"Когда я был здесь на стажировке, то увидел, что все очень стремительно развивается. Все ориентируюсь на Запад, хотят делать крутые продукты. Но после стажировки в Киеве, понял, что у нас не хуже, хоть раньше думал, что в рекламе здесь нечего ловить", - добавляет Даниил Ткаченко.

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Испанский город Дения – гастрономическая столица мира. Ресторанов - нереально большое количество с различными видами кухонь. В них работают практически украинцы.

Дения считаются одним из экологически чистых мест в Испании. Нигде не увидишь предприятий, фабрик.Город славится песчаными и каменистыми пляжами с красивыми рифами. Она по составу имеет много минералов. Идеальна для тех, кто имеет кожные болезни.

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