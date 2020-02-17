Украинец рассказал, как открыл самую популярную кофейню в Вене

Фото: Фото предоставлено Александром Ямковым

Одну из самых популярных кофеен в Вене открыл киевлянин Александр ямковый. Это один из самых маленьких заведений, который продает кофе с собой Fenstercafe, которое в переводе означает "кофе в окне".

"Семь лет назад переехали с женой в Вену. В собственный бизнес вложил все сбережения. Для него продал квартиру и машину в Киеве, можно сказать на последние деньги. В кафе были другие попытки. Сперва открыл антикафе, потом что-то большее похоже на кондитерскую, но бизнес тоже не стал успешным и со временем у меня его выкупили. Позже понял, что в Вене нет хорошего кофе по привлекательной цене и начал занимать это направление", - рассказывает Олекспндр.

Предыдущий опыт научил мужа, что кофейню большой площадью трудно обслуживать, если средний чек меньше 10 евро. Поэтому он решил создать мини - кавярню и продавать кофе с собой.

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"Я нашел уникальное окно, в центре Вены, где работаю и сейчас. Кофейня небольшая, всего 9 метров, но для такой работы удобная", - объясняет бизнесмен.

К окну приходят тысячи посетителей ежедневно, но наиболее успешным продуктом человек считает кофе в вафельном рожке.

"Когда увидел идею в африканском кафе. Начал искать рожки и даже вышел на заказчика. Но рожки проблемные в транспортировке и оказались достаточно дорогие. Поэтому искал местного производителя и вместе с ним изменили состав вафли. Теперь она хрустящая, прочная и не портится при транспортировке", - говорит Александр.

Обычное эспрессо стоит 1 евро. Для любимых клиентов Александр украшает кофе разнообразными рисунками из пенки а также может предложить оригинальную кофе: корнеточино (кофе в вафельном рожке), эспрессо-оранж, маршмелоучино и многих других.

Украинцы, которые живут за рубежом, показали свои продуктовые корзины. Закупали продукты на 30 евро в разных странах.