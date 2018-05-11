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суббота, 12 мая 2018 00:15

Украинец показал жизнь в арктической пустыне
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Автор: Михаил Молявко
  Михаил Молявко проживает в городе посреди арктической пустыни
Михаил Молявко проживает в городе посреди арктической пустыни

На острове Шпицберген, который входит в архипелаг Свальбард в Северном Ледовитом океане, можно покупать только ограниченное количество алкоголя. В одни руки продают два литра крепких напитков и не более 24 банок пива в месяц. Но можно закупиться сразу на весь год. Чтобы посчитать количество, продавец прокалывает специальную карточку. Ее каждому выдает губернатор

Об этом Gazeta.ua рассказывает Михаил Молявко из Киева, который три года живет в городе Лонгйїр.

"Все вопросы на архипелаге решает институт губернатора Свальбард. Также действует спасательная служба и 13 полицейских. Их главой считается сам губернатор, - рассказывает Михаил Молявко. - Также есть небольшая больница. Там оказывают первую помощь и лечат несложные случаи. Однако нет возможности проводить реанимацию или браться за сложные болезни. Если человек в тяжелом состоянии, ее срочно вывозят самолетом на материк. Здесь "запрещено" умирать. Через вечную мерзлоту, тело не разлагается и со временем выталкивается на поверхность".

Почти у каждого жителя города есть ружья или пистолета, чтобы при необходимости защититься от медведя.

"Разрешение на оружие выдают в полицейском участке Шпіцбергену. Все, что для этого необходимо - предъявить справку о несудимости из Украины. Но стрелять можно лишь в крайнем случае. Сначала нужно отогнать медведя сигнальными ракетами. Если он приближается к 30 метров и нападает, можно стрелять. Правда потом придется доказывать, что это была самооборона. Иначе можно попасть в тюрьму за браконьерство".

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Михаил Молявко проживает в городе посреди арктической пустыни
Фото: Михаил Молявко
Михаил Молявко проживает в городе посреди арктической пустыни
Михаил Молявко проживает в городе посреди арктической пустыни
Михаил Молявко проживает в городе посреди арктической пустыни
Михаил Молявко проживает в городе посреди арктической пустыни

"Охотиться можно только на оленя, но одного в год. Перед охотой каждый раз кажется экзамен по стрельбе. Покупают лицензию. Их есть три вида — на оленя, самку и самца. От битой животные обязательно отрезают нижнюю челюсть. Несут в соответствующий отдел, где проверяют ли убили правильную особь. Также можно охотиться на куропаток и некоторых видов гусей. Все остальные виды под защитой".

В Саудовской Аравии есть специальные поселения для иностранцев - компаунды, которые охраняются армией за возможные теракты. Люди с автоматами проверяют всех, кто проезжает. Об этом рассказывает Кристина Амірза, которая 10 лет живет в Саудовской Аравии

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