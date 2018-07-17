Украинца назначили руководить штабом обороны Канады

 
Ексклюзивы
1/5
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
1 Просмотров: 68134
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 657
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1413
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1404
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 810
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1035
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3780
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 738
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8685
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
5
7
26
11
10
&quot;После беременности популярные пластические операции&quot; - украинка рассказала о родах в Иордании
"После беременности популярные пластические операции" - украинка рассказала о родах в Иордании
Украинка рассказала о переезде за океан и участие в шоу &quot;Мисс Украинская Канада&quot;
Украинка рассказала о переезде за океан и участие в шоу "Мисс Украинская Канада"
Фотографии, которые вдохновляют путешествовать: украинка стала известным фотографом
Фотографии, которые вдохновляют путешествовать: украинка стала известным фотографом
Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании
Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании
Дочь украинского режиссера поборется за роскошную корону &quot;Мисс Украинская Канада&quot;
Дочь украинского режиссера поборется за роскошную корону "Мисс Украинская Канада"
Видео
Все видео
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Пуэрториканец учит американцев танцевать украинские танцы
Пуэрториканец учит американцев танцевать украинские танцы
"Стоп Путин": украинцы Португалии устроили акцию в поддержку Сенцова
"Стоп Путин": украинцы Португалии устроили акцию в поддержку Сенцова
Как пишут украинские писанки в Америке
Как пишут украинские писанки в Америке
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1251
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3276
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24796
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 594
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 11:17

Украинца назначили руководить штабом обороны Канады

  Комментировать

Этнического украинца генерал-лейтенанта Пола Винника назначили заместителем начальника Штаба обороны Канады.

Автор: canada.ca
  Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады
Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады

О кадровом назначении сообщили в Министерстве обороны Канады.

"Под руководством генерал-лейтенанта Винника канадская армия была готова защищать интересы канадцев в стране и за рубежом. Я одобряю его непоколебимую приверженность своим солдатам и Канаде", - заявил на официальной церемонии министр обороны страны Хардж Саджан.

К повышению генерал Винник течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады, а до этого - возглавлял военную разведку страны", говорится в сообщении.

В 2016 году командующий Сухопутными войсками Канады Пол Винник во время визита в Украину посетил село Поздимир Радеховского района Львовщины, откуда происходят его предки. Кроме визита в родное село, генерал также встретился с начальником Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком и канадскими военнослужащими, проходящими службу в Украине в рамках тренировочной миссии UNIFIER.

Автор: Zik
  Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады
Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады

По образованию Винник - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009-м участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Автор: Цензор.НЕТ
  Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады
Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады

Он также является единственным украинцем, который командовал Сухопутными войсками. В то же время, по меньшей мере три члена украинской общины получали высшее генеральское звание в канадских ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США дадут $100 миллионов украинской армии

Канада является третьей в мире страной по численности украинского населения. По данным за 2011 год, число канадцев-украинцев составило 276 тыс. человек, а еще миллион - имели украинские корни, пишет "Комсомольская правда".

В Канаде 15 июля избрали Мiss Ukrainian Canada-2018. Победу одержала Юлия Щербан из Дрогобыча Львовской области.

Юлия Щербан приехала в Канаду в 6-летнем возрасте. С детства профессионально занимается фигурным катанием. Вместе с друзьями основала благотворительный проект The Beba Project, который помогает собирать пожертвования для местного продовольственного банка (food bank).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинца назначили руководить штабом обороны Канады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Олег Блохин дебютировал в сборной

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 202031
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 155075
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 144900
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 94276
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 85672
Диаспора
Обладательницей эксклюзивной короны с трезубцем Мiss Ukrainian Canada-2018 стала фигуристка
Обладательницей эксклюзивной короны с трезубцем Мiss Ukrainian Canada-2018 стала фигуристка Просмотров: 126
Государство помогает покупать квартиры — украинка о жизни в Австралии
Государство помогает покупать квартиры — украинка о жизни в Австралии Просмотров: 549
"После беременности популярные пластические операции" - украинка рассказала о родах в Иордании
"После беременности популярные пластические операции" - украинка рассказала о родах в Иордании
5
 Просмотров: 1395
Украинка рассказала о переезде за океан и участие в шоу "Мисс Украинская Канада"
Украинка рассказала о переезде за океан и участие в шоу "Мисс Украинская Канада"
7
 Просмотров: 945
Фотографии, которые вдохновляют путешествовать: украинка стала известным фотографом
Фотографии, которые вдохновляют путешествовать: украинка стала известным фотографом
26
 Просмотров: 12132
Больше всего комментируют
43
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 1531
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua