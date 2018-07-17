Украинца назначили руководить штабом обороны Канады

Этнического украинца генерал-лейтенанта Пола Винника назначили заместителем начальника Штаба обороны Канады.

Автор: canada.ca Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады

О кадровом назначении сообщили в Министерстве обороны Канады.

"Под руководством генерал-лейтенанта Винника канадская армия была готова защищать интересы канадцев в стране и за рубежом. Я одобряю его непоколебимую приверженность своим солдатам и Канаде", - заявил на официальной церемонии министр обороны страны Хардж Саджан.

К повышению генерал Винник течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады, а до этого - возглавлял военную разведку страны", говорится в сообщении.

В 2016 году командующий Сухопутными войсками Канады Пол Винник во время визита в Украину посетил село Поздимир Радеховского района Львовщины, откуда происходят его предки. Кроме визита в родное село, генерал также встретился с начальником Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком и канадскими военнослужащими, проходящими службу в Украине в рамках тренировочной миссии UNIFIER.

Автор: Zik Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады

По образованию Винник - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009-м участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Автор: Цензор.НЕТ Этнический украинец Пол Винник стал заместителем начальника Штаба обороны Канады

Он также является единственным украинцем, который командовал Сухопутными войсками. В то же время, по меньшей мере три члена украинской общины получали высшее генеральское звание в канадских ВВС.

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Канада является третьей в мире страной по численности украинского населения. По данным за 2011 год, число канадцев-украинцев составило 276 тыс. человек, а еще миллион - имели украинские корни, пишет "Комсомольская правда".



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