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вторник, 24 июля 2018 00:15

"Социальная активность важнее оценок" - 13 выводов украинки о учебе в США

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Автор: http://womo.ua/
  13-летняя Соня Рашкован год учится в американской школе
13-летняя Соня Рашкован год учится в американской школе

Украинка 13-летняя Соня Рашкован год живет с родителями в США и учиться в обыкновенной американской школе.

За эти 12 месяцев девушка увидела, в чем отличаеться американский подход к обучению от украинского и сделала 13 выводов, пишет womo.

1. Diversity – это не просто 56 национальностей в школе, а понимание и принятие того, что дети и люди вокруг разные. В нашей школе этим очень гордятся. В школе ты учишься смотреть на человека как на личность, а не обращать внимание на то, что он выглядит по-другому. Самовыражение для американцев очень важно.

2. Над самоидентификацией нужно работать, а также понимать ее. Когда я пришла на первый урок английского, я ожидала заучивание правил грамматики или чтение классических романов. Но учительница спросила, из чего состоит наша личность. Это была тема на целую четверть.

3. Социальная активность важнее твоих оценок. С начальной школы детей учат работать и помогать своему сообществу До окончания 12 класса каждый должен получить 75 часов помощи для community. Даже если все оценки отличные, но нет 75 часов, то ученик не сможет поступить в колледж.

4.Лидером может быть каждый, просто кому-то нужна помощь в осознании этого. На World Studies (симбиоз истории, географии, экономики и политологии) мы постоянно играли в командные игры, и каждый раз учитель назначал разных детей капитанами команд.

Автор: http://womo.ua/
  13-летняя Соня Рашкован год учится в американской школе
13-летняя Соня Рашкован год учится в американской школе

5. Нужно учиться использовать свои права. Каждый учебный год в школе проходит два вида выборов: первые — в школьный совет самоуправления, а второй — в самоуправление школьного района. Перед началом голосования всем говорят, что мы практикуемся в реализации своего конституционного права выбирать людей, которые представляют нас, а также очень много раз повторяют, что каждый должен участвовать в голосовании.

6. Читать интересно, просто нужно найти книги, которые нравятся тебе. В украинской школе я не очень любила читать, а в американской начала читать постоянно и с удовольствием. Первым делом в медиацентре новой школы библиотекарь задала много вопросов о том, что мне интересно, а еще через 5 минут предложила книгу, которая мне понравилась. Теперь каждый раз, когда я захожу в библиотеку, меня уже ждет книга, которая подходит именно мне. И так для каждого заядлого читателя в школьной библиотеке.

7. Ученикам дают свободу выбора во всем. Например, языки в школе учить не обязательно, но при этом ученик может выбрать из японского, итальянского, испанского, французского, китайского и русского языка, а так же выбрать свой темп обучения.

8. Умение задавать вопросы развивается с детства. Оно заключается в том, чтобы поставить под вопрос то, что уже знаешь, а значит, посмотреть на привычные вещи под другим углом.

Автор: http://womo.ua/
  13-летняя Соня Рашкован год учится в американской школе
13-летняя Соня Рашкован год учится в американской школе

9.Преподаватель не всегда прав, поэтому он всегда рад помощи. Самый наглядный пример был на уроке Science, когда учитель рассказывал о динозаврах, но один из учеников оспорил один из аспектов. Учитель пообещал проверить информацию, а на следующем уроке признал свою ошибку и похвалил ученика за нестандартное мышление.

10.Просить помощи не страшно. Каждый день у нас есть урок-ТAG, который длится 30 минут, и ученики могут пойти на консультацию к любому учителю.

11.Все знания можно применить на практике. Нет отговорок: "Это никогда мне не пригодится в жизни!".

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12. На английский перейти не сложно, а страшно. Я училась в Киеве в специализированной школе с углубленным изучением английского, поэтому я шла в американскую школу с уверенностью в своем английском, но все оказалось не так легко, как я думала. Самое главное – это не отмалчиваться, пока вы не заговорите правильно. Потому что грамматика придет со временем, а свободу в общении получить сложнее.

13. США — это не только Нью-Йорк и Лос-Анджелес. За год мы много путешествовали, и каждый раз я удивлялась уникальности природы разных штатов: горы, океаны, леса, пустыниМы стараемся ездить туда, где можно удивиться природе, а не просто "поставить галочку", что побывали в самых популярных туристических местах.

Украинская журналистка Ольга Доманская рассказала о 7 вещах, которые, по ее мнению, украинцам стоит позаимствовать у британцев.

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