Сколько россиян не пустили в Украину в 2019 году

За 2019-й в Украину не пустили более 7,3 тысячи россиян.
"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории", - говорится в сообщении МВД.
В частности там отметили, что российской блогеру Александре Митрошиной, выступление которой пытались сорвать активисты, запретят въезд в Украину за посещение аннексированного Крыму.
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В Митрошиной небыло запрета на въезд, граница она пересекла через железнодорожный пункт пропуска. Во время проверки не было установлено, посещала она Крым.
В понедельник в Киеве активисты движения "Відсіч" задали вопрос "чей Крым?" российской блогерше Александре Митрошиной, которая посещала аннексированный полуостров. Их задержала полиция. Активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий поставили россиянке вопрос во время ее "лекции".
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