Ради красной креветки приезжают со всего мира: украинка о разгаре туристического сезона в испанском городе

Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой Украинка рассказала о гастрономической столице мира - Дении

Испанский город Дения - гастрономическая столица мира.

Там есть нереально большое количество ресторанов с различными видами кухонь. В них работают практически украинцы.

"В Испании вообще большая украинская община, которые крепко держат между собой связь. В какой ресторан не зайдешь, обязательно в нем будут работать украинцы. Практически все работают в этой сфере - поварами, официантами. Есть популярный ресторан "Кики ДаКоста". Туда приходят не поесть, а попробовать уникальные вкусы, которые шеф-повар любит смешивать", - рассказывает Gazeta.ua Зоряна Кобецкая из города Болехов Ивано-Франковской области, которая три года назад переехала в Дению. Ведет блоги в Instagram и рассказывает об особенностях жизни в Испании.

Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой Украинка рассказала о гастрономической столице мира - Дении

Дения считается одним из экологически чистых мест в Испании. Нигде не увидишь предприятий, фабрик.

"Город славится песчаными и каменистыми пляжами с красивыми рифами. Она по составу имеет много минералов. Идеальна для тех, кто имеет кожные болезни. Покупаешься и будто кремом намазался", - говорит блогер.

К Дении гурманы приезжают со всего мира, чтобы попробовать основной деликатес - красную креветку "Гамба де Ройя". Килограмм ее стоит 120 евро.

Что можно купить, имея в кармане 100 долларов в Испании

Сначала придется их поменять, потому что долларами в Испании расплатиться нельзя. Поэтому после обмена получаем примерно 87 € (если считать по курсу 1 $ = 0,87 €).

А что такое 87 € в Испании для туриста. Например, это 58 чашек кофе с молоком, 7 порций паэльи, 5 кг хамона, 193 багеты, 30 бутылок вина из супермаркета, 87 кг апельсинов, 9 кг креветок, 43 кг мидий.

Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой Украинка рассказала о гастрономической столице мира - Дении

Не обойтись без развлечений. В этом плане 87 € это - 10 коктейлей в ночном клубе, 17 билетов на арену, где гоняют быков, 1 билет на Ибицу, 4 билета на корабле в соседний город и обратно, 1 час езды на водном мотоцикле.

Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой Украинка рассказала о гастрономической столице мира - Дении

Если говорить о еде, то из Испании рекомендую привезти банальные, но очень вкусные продукты:

Хамон - сыровяленая свинина. Также сыр - производится в каждом регионе. Одним из самых популярных является Manchego, в основе которого овечье молоко. Еще оливковое масло. Лучшая - с пометкой Extra Virgin.

Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой Украинка рассказала о гастрономической столице мира - Дении

На счет вина - можно не заморачиваться и брать любое. В Испании за 3 года еще не пила недоброго вина.

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В курортном городе Дения, что в Испании трудно найти арендодателя, который согласится сдавать жилье неофициально, без договора. Поэтому все работают через агентство недвижимости, которая занимается непосредственно всем этим процессом. Вообще, цены зависят от квадратных метров, условий и местоположения. В среднем квартира в центре города стоит 350-400 € в месяц. Но центр - это не всегда круто. Летом здесь очень шумно, музыка, туристы, гуляют до утра.