Пятилетний опыт и собеседование с мэром: как украинка стала муниципальной няней во Франции

Автор: Предоставлены Оксаной Саламахой Оксана Саламаха 12 лет работает няней во Франции. Кроме того, воспитывает трех собственных детей сына Северина и дочерей Эмилию и Дарью (на фото).

Оксана Саламаха из Ивано-Франковска 12 лет работает няней во французском городе Овер-сюр-Уаз. Кроме того, воспитывает трех собственных детей сына Северина и дочерей Эмилию и Дарью. Об особенностях своей профессии рассказала Gazeta.ua.

"Когда родились сын и дочь, нужно было делать выбор – работать или растить детей. Узнала о так называемых муниципальных нянях и решила овладеть этой профессией, - рассказывает Оксана Саламаха. - Сначала нужно было собрать необходимые документы и почтой отправить в соответствующую структуру. Среди них - разрешение от врача. Он пересмотрели все прививки и выписал направление на необходимые анализы".

В ответ на пакет документов украинку сообщили, что домой в назначенное время придет ответственный работник.

"Он проверял, где дети будут спать, есть, есть ли во дворе садик, где они могут погулять. Комнаты обустроила по всем правилам. Ящики сделаны так, чтобы их не смог открыть ребенок. Камин и лестницы огорожены барьером, в розетках - специальная защита. Медикаменты стоят лишь на высоте вытянутой руки. Все средства для мытья и стирки - в отдельном помещении под замком".

После проверки дали официальное разрешение и приглашение на 60 часовые курсы. Их Оксана Саламаха посещала в течение двух месяцев дважды в неделю. Каждый день был посвящен разным темам – детскому питанию, первой медицинской помощи, трудностям, которые могут возникнуть с малышами, и даже общению с родителями.

"В целом обучение и оформление документов заняло около шести месяцев. В конце выслали письмом так называемый диплом официальной няни. Также внесли в список нянь, который есть в мэрии. Когда родители ищут на кого оставить детей, им дают этот перечень. Мне довольно быстро предложили работу – где-то за две недели. Сначала могла ухаживать только одного ребенка, поскольку имела двух собственных. Через два года истек испытательный срок. Прошла дополнительные курсы и получила разрешение на четырех питомцев".

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Фото: Предоставлены Оксаной Саламахой

Сначала украинка была независимой няней. Работала сама на себя, заключая контракты с родителями. Через пять лет в мэрии предложили стать муниципальной няней. С меньшим стажем на эту работу не берут.

"Для этой работы прошла собеседования с медсестрой, психологом, директором садика и мэром, который дал окончательное согласие. Так стала официальным работником мэрии, где взяли на себя все административные вопросы. Я занимаюсь только воспитанием, питанием и безопасностью детей. Разница в зарплате не большая. Но, как муниципальная няня, имею преимущества – оплачиваемый больничный и семь недель официального отпуск".

"Также выдают все необходимое для ухода за детьми. Иду на склад и сама выбираю нужные вещи в соответствии с возрастом детей – игрушки, пеленки, бутылочки, краски, пластилин. Дали даже детские кровати с матрасами и сидения в автомобиль согласно возраста и веса детей".

Детей приводят в садик от трех месяцев до трех с половиной лет. С этого возраста начинается начальная школа.

"По контракту, должна встретить детей в любое время от пол восьмого утра до половины седьмого вечера, - рассказывает Оксана. - Не имею права их купать, стричь ногти или волосы. Когда выхожу на улицу, должна иметь маленькую сумку с первой помощью и телефон родителей. Также запрещено брать детей и ехать с ними куда-то по делам. Например, вместе пойти в магазин. Должна заранее предупредить директора, если в гости приезжают родственники или друзья".

В конце года к каждой няне на беседу приходит директор садика. Спрашивает о положительных и отрицательных сторонах работы, пожеланиях к мэрии. В конце разговора предлагает выбрать курсы повышения квалификации на желаемую тему.

"Они длятся один или несколько дней. Могу выбирать любую тему. Уже проходила уроки, как нужно правильно готовить детей, как реагировать и действовать в случае недоверии родителей к няне", - говорит Оксана.

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