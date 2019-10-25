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суббота, 26 октября 2019 00:20

Нет дополнительных выходных: украинка рассказала о жизни в Беларуси
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Автор: facebook
  Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси
Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси

Мария Гольцова из Донецка в первый год войны в Донбассе переехала жить в Беларусь.

Перед этим нашла работу в Минске. Работает в престижном техническом вузе. Преподает материаловедение и технологию материалов, пишет svoi.city.

"В Донецке мы жили насыщенной жизнью. Работали в техническом университете, кроме преподавания занимались научно-исследовательской деятельностью и никогда всерьез не планировали куда-то ехать. Мечты посмотреть мир - не в счет. Родственники, работа, машина, до моря рукой подать, дача под лесом - выйдешь на крыльцо дома, в котором вырос, посмотришь на звездное небо - и где еще такое найдешь, - вспоминает Мария Гольцова. - Но задумалась о переезде, когда начались боевые действия на Донбассе. Даже когда в конце весны - начале лета 2014 года знакомые дончане стали выезжать, мы все еще хватались за надежды пережить это все на своей земле, что жизнь "пойдет по-старому. Надежды эти закончились в сентябре".

Автор: facebook
  Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси
Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси

В Украине работу в университетах мы не нашли, даже с помощью друзей - "своих некуда девать". Друзья предлагали уехать в какую-то европейскую страну и получить статус беженца. Мой учитель еще со школы подсказал попробовать переехать, жить и работать в Беларуси.

В интернете прогуглила белорусские технические университеты. Выбрала самый мощный в Минске, в котором хотела бы работать.

Написала им и прикрепила наши с мужем резюме и список публикаций. За две недели ответили, что возьмут нас с мужем на работу с условием, что подтвердим свои научные степени. Все удалось. Тогда познакомились с будущими работодателями. Через два месяца собрали чемоданы и окончательно переехала с мужем Григорием, и 11-летним сыном Федором.

Поскольку мы сначала нашли работу в Беларуси, а затем переехали, то наша история не очень типична. Другие земляки приезжали, подавали документы в Управление по гражданству и миграции на оформление так называемого "дополнительной защиты" и ждали три месяца, пока документы будут готовы. С этими документами они получали право на трудоустройство, на медицинскую помощь и т.д.

Автор: facebook
  Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси
Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси

Люди, у которых в Беларуси живут близкие родственники, могут сразу подавать документы на оформление вида на жительство. У нас был другой путь. Наш работодатель заранее оформил разрешение на трудоустройство иностранных граждан. Два года мы работали с таким разрешением, которое продолжается ежегодно. Только потом, согласно законодательству, смогли получить вид на жительство.

30 августа 2014 был издан указ президента Республики Беларусь "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь", где регламентировалось множество вопросов по оформлению документов на проживание, трудоустройство, обучение в Беларуси граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях не менее одного года.

Благодаря этим указом приезжали дончане и луганчане получали реальное содействие в органах власти, образования и здравоохранения. Нам тоже в начале нашей белорусской жизни очень помогли положения этого указа.

Автор: facebook
  Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси
Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси

На новом месте поразили хорошие дороги. Продуманные, с удобными площадками для отдыха, понятной разметкой. Расчет картой можно осуществить даже в малейшей лавке. Поразили оснащены университетские лаборатории, современные поликлиники. В вузах учатся по шесть дней в неделю. Рабочие субботы дискомфортные. Но уже привыкла.

Пришлось привыкать к погоде. Здесь мягкая зима, а все остальные времена года - прохладные. Люди молчаливы. Когда к нам приглянулись, "оценили", стали складываться не просто формально хорошие, а теплые дружеские отношения с близкими по духу людьми. А к этой осторожности, расчетливости, мне кажется, я привыкаю до сих пор.

Праздников с выходными днями меньше, чем в Украине. Нет такого, что на Новый год много сидим дома. На Пасху и Троицу дополнительного выходного понедельника нет.

Автор: facebook
  Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси
Украинка Мария Гольцова рассказала об особенностях жизни в Беларуси

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Украина до сих пор остается одной из самых бедных стран в Европе. ВВП на человека по паритету покупательной способности составляет $ 9,6 тыс. В Польше - $ 33,4 тыс., Беларуси - $ 21,3 тыс.

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