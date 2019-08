Мошенники и тонкие стены- украинка рассказала, что ее поразило в США

Фото: unian.ua

Жизнь в другой стране, особенно на первых порах, это большой выход из зоны комфорта. Другие традиции, правила, новые привычки, пища, речь. Наконец, менталитет. Отсутствие родных, друзей, любимых кафе и магазинов. Нужно привыкать к новой стране, преодолевать барьеры и в чем-то даже переступать через себя. Особенно, если это совсем другая для нас, украинцев, страна. К примеру, как США. Украинская писательница Ольга Семиляк уже полгода живет в Калифорнии.

О своих первых впечатлениях от Соединенных Штатов она рассказала УНИАН.Туризм.

Что, в первую очередь, поразило в Штатах, а шокировало?

Когда я приехала в Калифорнию, прежде меня удивила качество воздуха. Оно здесь такое свежее, что даже съесть хочется. Здесь действительно следят за чистотой окружающей среды. Владелец авто обязан раз в год, при условии, если машине уже 5 и более лет, проходить смог-чек (нечто вроде нашего технического осмотра). Идя по дороге, ты скорее почувствуешь запах марихуаны (она здесь легализована), чем выхлопных газов. Кроме того, в Калифорнии очень много лесов и зелени. Правда, к середине лета все становится желтым, а осенью горит. Но это уже другая история.

Также приятно удивили публичные библиотеки. Они здесь более людные и не так консервативны, как у нас. Например, если ты не хочешь брать книги домой, тебе даже не надо читательского билета. Просто заходишь и бродишь между полок. Можно хоть целый день там просидеть. Также при библиотеках часто проходят различные бесплатные образовательные программы. Например, есть хорошая Project read, где ты можешь быть или учеником, или при наличии языкового опыта воспитателем, и помогать людям учить английский.

Еще один момент - здесь все сделано для комфорта людей, особенно с ограниченными физическими возможностями. Везде пандусы, желтые выпуклые линии для людей с проблемами зрения, на дорогах и у входа в поезда специально оборудованные места, благодаря чему люди на колясках чувствуют себя свободнее. Они не стесняются гулять по городу, посещать магазины. Например, я ни разу не видела в Украине, чтобы человек на коляске пришел в кинотеатр. А тут такое - не редкость. А еще в спортзале познакомилась с женщиной, у которой не было руки, однако она спокойно тренировалась, и никто на это не обращал внимания.

Что меня неприятно шокировало в Штатах - это неожиданно большое количество мошенников. Они могут развести и по телефону (phone scam), и по электронной почте, или просто на улице. Кроме того, утомляют навязчивые телефонные звонки домой, которые приходится принимать почти каждый день. Обычно это соцопросы, мошеннические "разводы" или навязчивая реклама.

А еще трудно дозвониться, чтобы проконсультироваться с менеджерами федеральных структур. Однажды мне пришлось "провисеть" на трубке около 40 минут, ожидая соединения со специалистом. Поэтому в таких ситуациях лучше сразу идти в офис. Еще один минус Америки - тонкие стены. В здешних апартаментах практически нет шумоизоляции. Я каждый день слышу, как открывается дверь в квартире напротив и выбегает мексиканская девочка, чтобы встретить своего отца с работы. Слышу, как они вкусно по-мексикански целуются, как человек нежно называет красивыми словами свою дочь. От соседей сверху тоже много шума. На слух - вроде там живут слоны. А потом представляю, что соседи снизу так же думают обо мне, когда делаю по утрам зарядку. Когда у тебя тонкие стены, невольно становишься толерантным. Может, в этом и заложена американская философия?

Расскажи о разнице украинского и американского менталитетов. Действительно ли украинцам трудно влиться в американское общество?

Все зависит от людей. Кто-то стремится ассимилироваться любой ценой и как можно быстрее, кто-то наоборот ищет "своих", что здесь очень легко - просто подписываешься на сообщество в Facebook и знакомишься.

Я, например, познакомилась здесь с украинской парой, которая живет в Штатах уже много лет, они родили детей и не знают языка своих родителей. Если честно, это немного обидно слышать. Уважаю тех, кто лелеет в себе украинское. Ты меняешься, жизнь и локации вокруг тебя становятся иными, но твое национальное ядро ​​- то, что идентифицирует тебя, - всегда остается с тобой. Быть эмигрантом без роду и племени мне не хотелось бы. Напротив, круто знакомиться с иностранцами и рассказывать им об Украине (потому что у нас много хорошего) и узнавать об их родине. Калифорния - интернациональная по своему составу. По сравнению с другими штатами, здесь меньше концентрация американцев, зато очень много людей из Южной Америки, Индии, Украины, России. Но разница менталитетов, безусловно, ощутима. Стереотип на то и стереотип, чтобы быть правдой.

Американцы действительно много улыбаются, преимущественно рады помочь и свободны в своих действиях, более раскованные в разговоре. А еще очень ценят время и собственное пространство. Они не будут с тобой общаться, если ты им неинтересен или бесполезен. У кассы в магазине всегда держат расстояние и не наступают на ноги, а когда проходят мимо, даже не задев, извиняются. Сначала это очень впечатляет, хотя ничего удивительного в этом нет, обычный этикет. Хотя, если честно, когда приехала домой, было приятно просто смотреть на украинские лица. В них можно прочитать много недовольства и боли, но они по-своему красивы. Просто, мне порой кажется, что на лицах американцев всегда одинакова улыбка, и это утомляет.

Американцы обычно легко идут на контакт. Если видят, что ты молчишь, пытаются тебя разговорить. Small talk, который обычно начинается фразой How are you, - это для них святое. Но все равно чувствуется, как они ценят свое собственное пространство. Еще заметила, что американцы не очень любят готовить дома. Для них лучше купить готовый салат или перекусить в кафе. Также американцы не боятся быть собой, не стесняются быть другими. Полная свобода самоидентификации.

А как насчет американской еды? Это правда в основном фастфуд?

Здесь действительно очень много фастфуд-забегаловок, но так же множество кафе с веганский пищей. Кроме того, существует много мест, где можно попробовать национальные блюда разных кухонь мира. Даже в маленьком городке Редвуд Сити в Калифорнии есть рестораны индийской, тайской, японской, греческой, русской, итальянской и еще бог знает какой кухни. Поэтому каждый выбирает то, что ему по душе.

Правда, есть не дома дорого, если сравнивать с Украиной. Средняя цена обеда на двоих около 50 долларов (1349 грн), и это без напитков. Воду здесь приносят бесплатно и обязательно со льдом. Поэтому можно хотя бы на этом сэкономить. А еще здесь огромные порции. Кстати, первая фраза, которую я здесь изучила - "Can I have a box please?". В Штатах обычное дело попросить упаковать себе полпорции домой, никто тебя косо смотреть не.

Но никто тебя лучше не накормит, чем ты сам. Поэтому чаще готовлю дома. Рацион почти не отличается от того, который был в Украине. Даже гречку можно найти в украинском магазине. Правда, к нему надо ехать на авто. Там же продается "Киевский торт" и украинская консервация. Конечно, в американской продукции есть свои плюсы и минусы. Овощи и фрукты здесь слишком идеальные снаружи и немного пластмассовые по вкусу, а на куриной грудке однажды я увидела следы уколов (вероятно, чтобы был более долгий срок использования). Если хочешь есть экологические продукты - за органику надо доплачивать.

Культура потребительства. Как она проявляется в Америке?

Если говорить о культуре потребительства, то в США она уже стала культом. Здесь огромный выбор продукции на любой вкус. В Украине всего достаточно, а тут с избытком. Кроме того, действует очень хитрый маркетинговый ход. Например, на ценниках редко можно увидеть трехзначные цены. Это подкупает. Потому что значат для американца, который зарабатывает в среднем 80 000 долларов (более 2 млн грн) в год, какие-то десять долларов? Поэтому часто вижу, что люди покупают много разного хлама и безделушек, без которых можно легко обойтись.

Как дела с общественным транспортом?

Если это мегаполис, как Лос-Анджелес или Сан-Франциско, там действует разветвленная система транспорта. Им удобно пользоваться, и не нужно стоять в огромных пробках. Кроме того, трудно найти парковку, за которую еще надо заплатить (примерно 2 долларов в час, но свободных мест практически никогда нет). Если же говорить о маленьких городках, то лучше все-таки иметь свое авто, это значительно экономит время.

Пока не имею местных прав, поэтому вынуждена пользоваться общественным транспортом. Чаще всего езжу автобусом, который курсирует по городам Долины и стоит 2,25 доллара (60 грн), и местной электричкой Caltrain (цена зависит от места назначения). Например, чтобы доехать из Редвуд-Сити (города, где я живу) в центр Сан-Франциско, расстояние до которого около 50 км, надо заплатить долларов 6 $ (161 грн). Ходить пешком для американцев нонсенс. Хотя в Калифорнии дорожки для пешеходов есть. Потому что, например, дороги в Далласе (штат Техас) вообще не оборудованы для пешеходов. Иногда выгоднее вызвать Uber.

Скучаешь по Украине?

Скучаю. Но эта печаль хорошая, она воспитывает. Начинаешь смотреть на Украину несколько иначе. Когда ехала в Штаты, не было никаких ожиданий. Как по мне, так и надо себя настраивать, когда едешь в любую другую страну. Это оставляет тебе шанс разочароваться в каких-то нюансах и получить удовольствие от других. Сейчас, когда немного увидела Америку изнутри, не считаю ее лучшей за Украину. Да и хуже тоже. Она другая. В чем адекватная, а в чем наоборот - странная для тех, кто носит в себе украинский менталитет. Иногда опасна, и, без преувеличения, красивая и атмосферная.

