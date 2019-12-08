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понедельник, 09 декабря 2019 00:15

"Люди тратят на еду и одежду не так много денег, как в Украине" - рассказали об особенностях жизни в США

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Киевлянка Катя Коваленко 5 лет назад переехала в США вместе с семьей. Ждала этого 15 лет.

"Моя бабушка и тетя переехали туда, когда я только родилась, бабушка подала документы на воссоединение семьи, и с того времени мы постоянно готовились к переезду, а меня с детства отдавали на курсы английского с американскими носителями языка. Но момента переезда мы ждали 15 лет. Процесс сильно затянулся из-за того, что в то время, когда бабушка подала документы, маме уже было больше 21 года, она имела мужа и ребенка", - говорит девушка, передает inspired.com.ua.

  Украинка Катя Коваленко
Украинка Катя Коваленко

Как только полностью Катя смирилась с тем, что будет жить в Украине, мама позвонила мне и сказала, что нас позвали на интервью.

Мы взяли билеты до Нью-Йорка, купили 8 самых дешевых чемоданов на 4 человек – я, мама, папа и сестра – и просто взяли с собой самые необходимые вещи. У нас был самолет рано утром, надо было выезжать в 3:00 ночи.

Жилье

Сразу после приезда в Нью-Йорк мы остановились у родственников, которые помогли нам с поиском жилья, и уже через 4 дня мы сняли свою квартиру. Когда мы впервые пришли посмотреть на нее, там сидели три маляры и красили стены. В доме ничего не было, просто воняло краской. Стало немного страшно, потому что у нас не было ни кровати, ни стола. В американских квартирах везде есть кухня и холодильник, но все остальное приходится покупать.

Здесь все очень просто относятся к вещам. Все эти кровати, диваны, столы и стульчики – это просто мусор. Люди переезжают с квартиры на квартиру и не берут вещи собой – выбрасывают или просто оставляют на улице для менее обеспеченных людей. Никто за собой не возит старое трюмо по 20 лет, как это происходит в Украине. В Нью-Йорке вещи не ценятся так сильно, потому что все можно купить, а люди проще на подъем.

Аренда двухкомнатной квартиры среднего класса в Бруклине стоит примерно $2500, на Манхэттене – до $4000. Люди, которые работают здесь на минималке, вынуждены жить с соседями, и это нормальная практика, все молодые люди так делают.

"Замечаю, что здесь люди тратят на еду и одежду не так много денег, как в Украине. Здесь это доступно, а наибольшая доля зарплаты уходит на аренду квартиры. Поэтому в моих планах – купить собственное жилье, как только закончу университет и рассчитаюсь с долгами за обучение. А путешествовать здесь можно довольно дешево. Мне удается откладывать деньги на путешествия и собственные цели и жить, не ограничивая себя", - добавляет девушка.

  В Нью-Йорке очень дорогое жилье, нужно много работать. Здесь все очень целеустремленные. Фото: предоставленное Екатериной Коваленко
В Нью-Йорке очень дорогое жилье, нужно много работать. Здесь все очень целеустремленные. Фото: предоставленное Екатериной Коваленко

Работа

Ее искали уже на месте. Мама работала в Киеве парикмахером и медсестрой, поэтому в Нью-Йорке она сразу устроилась в парикмахерскую. Сначала работала в русскоязычном районе, а теперь – в салоне на Манхэттене. Также она проходит курсы медсестры, но здесь это очень дорого и сложно. Папа был инженером в компании, которая работает с кондиционерами. У него была возможность уйти в аналогичную компанию, но он захотел заняться чем-то новым, перепробовал много разных должностей, а сейчас работает водителем Uber, потому что ему нравится быть себе боссом.

"Я собиралась учиться в колледже, поэтому искала работу на полставки. Сначала месяц не могла найти работу, прислала около 50 резюме в такие магазины, как Sephora, Victoria's Secret или Nike, но меня никуда не брали. Бабушка уже начала советовать мне устроиться кассиршей в супермаркете, но я рада, что не согласилась на это", - говорит Катя.

Первое интервью было в Sephora. Я свободно разговаривала на английском, но на собеседовании переволновалась и просто заикалась. Меня туда не взяли, но я рада, что получила этот опыт. Следующее интервью у меня было в Zara. Оно проходило в белом офисе с видом на Манхэттен, и я чувствовала себя на миллион долларов. Там я смогла показать себя, и меня взяли работать в магазин Massimo Dutti. Я очень счастлива, что моя первая работа в Нью-Йорке была там потому, что там я каждый день знакомилась с большим количеством людей. На Манхэттене совсем другой вайб – там собираются люди из разных стран, с разными бекграундами, все очень целеустремленные и интересные. Когда работаешь в сфере, где люди мотивированы развиваться, можешь получить много полезных знакомств. К тому же, там я познакомилась и с одной из своих лучших подруг в Америке.

Из-за того, что в Нью-Йорке очень дорогое жилье, нужно много работать. Здесь все очень целеустремленные, и для того, чтобы выделиться из такого количества людей, нужно прикладывать немало усилий. Поэтому все здесь работают тяжело и много – по 50-60 часов в неделю – и это считается нормой. А на дорогу до работы и обратно можно потратить 4 часа.

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Американцы проще относятся к вещам. Если в съемной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантам не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с разными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

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