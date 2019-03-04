Костюм украинки признали лучшим на Венецианском карнавале

Фото: предоставленные Любовью Антонюк

Любовь Антонюк выиграла конкурс на лучший карнавальный костюм, который проходил 24 февраля на площади Сан Марко во время Венецианского карнавала в Италии. Наряд себе и сыновьям сшила собственноручно. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

Украинка родом из Гайворона Кировоградской области. 16 лет назад переехала в Испанию.

"Рукоделием занимаюсь с детства. Сначала изучала швейное дело в Виннице в училище и его филиале, затем в колледже конструирования и моделирования одежды. В Испании нашла работу в легкой промышленности. Кроме того, с удовольствием создаю сыновьям костюмы в школу и садик, - рассказывает Любовь Антонюк. - В прошлом году мама увидела новости про Венецианский карнавал. Там была женщина из Одессы. Я загорелась желанием тоже принять участие в этом действе".

Работу над костюмами Любовь Антонюк начала еще в прошлом году. Девять месяцев назад за пару часов нарисовала эскизы. Для этого пересмотрела массу фильмов, картин и фотографий с прошлых лет. Шесть месяцев ушло на то, чтобы сшить готовые костюмы.

"Для старшего сына создала образ с начала 18 века, для меньшего - с середины 15. Все элементы делала сама – шляпы, короны, посохи, бижутерию. Обувь для сынов переделала из того, что было. Старшему добавила декоративные элементы, младшему - до коротеньких ботиночек дошивала халявы. Свои же босоножки создавала с нуля. Делала выкройку и сшила. Больше всего времени видимо ушло на убранство своей юбки. Ее сшила с 7 метров велюра. Чтобы украсить его вышивкой, понадобилось 120 метров золотого шнура".

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Маски к костюмам также создавала самостоятельно.

"Это был первый подобный опыт. Пересмотрела около ста видео с мастер-классами. В результате, сделала маски по венецианскому рецепту – сначала с помощью гипса получила нужную форму. Потом применила технику папье-маше и раскрасила".

В награду украинка получила бесплатную ужин в знаменитом венецианском ресторане 1780 года.

"Когда услышала о победе, была поражена. Ведущая со сцены сказала, что участники из Украины впервые выиграли на фестивале конкурс. После выпуска совпали украинцы и испанцы, начали поздравлять", - рассказывает Любовь Антонюк.

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