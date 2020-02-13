Китайцы грабят пассажиров в самолете – стюардесса об особенностях работы

Фото: Фото Наталии Изюменко

Стюардесса на рейсе в первую очередь отвечает за безопасность пассажиров, а не за еду или напитки. Об этом Gazeta.ua рассказывает Наталья Изюменко.

"Мы можем вообще не разносить еду, если видим, что это опасно. Когда возникает аварийная ситуация, пилоты сообщают нам. Пассажирам не говорим, чтобы не было паники. Сама не паникую. Бывает настолько устану, что мне безразлично. Летаем между разными часовыми поясами. Для стюардессы нет ни дня, ни ночи", - говорит Наталья.

Самая большая проблема стюардесс-пассажиры, оказавшиеся не на своем рейсе.

"Летел в Китай, а оказался в Риме. Люди обычно сами виноваты. Не думают, куда идут. Многие авиалинии проверяют посадочные места. Не потому, что нам важно, где кто сидит. Смотрим, что человек реально полетел куда ему нужно. Раз в месяц точно случаются такие пассажиры. Самая большая проблема, когда самолет летит в одну страну, но в два разных города. Обычно затем пассажир возвращается этим же рейсом. Авиакомпания платит штраф", - говорит Наталья.

Бывают экстремальные пассажиры, которые наносят проблем.

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"Однажды привезли мужчину, которого депортировали из Лондона. Он был в наручниках, сопровождали четверо человек. Он дождался, когда все пассажиры зашли в самолет. Потом встал и начал кричать, что в самолете бомба. Он просто не хотел возвращаться домой. Пассажиры подскочили, начали убегать на улицу. Заявили, что не вернутся в салон пока этот террорист там. Мужа и его сопровождающих высадили", - говорит стюардесса.

Наталья говорит, что не раз на рейсе ловили грабителей.

"Сейчас есть команда китайцев-грабителей. Они летают по всему миру. Наблюдают за пассажирами. Вычисляют у кого есть деньги и обворовывают. Их ловили на нескольких авиалиниях. Заметно по тому как между собой переглядываются и ничего не говорят. На моем рейсе тоже были, но ничего не украли. Потому что заметили, что взял чужую сумку и понес в туалет. Грабители с нами чаще всего летают из Бангкока в Амман, иногда до Соединенных Штатов. Выбирают полеты от 8 до 12 часов", - говорит Наталья.

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