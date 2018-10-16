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вторник, 16 октября 2018 11:45

Каких ошибок стоит избегать во время эмиграции в Америку

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Каких ошибок стоит избегать во время эмиграции в Америку
До переезда В Америку стоит обследоваться у врачей и обязательно вылечить зубы, советует эмигрант Андрей Колесник Фото: livejournal.

Андрей Колесник из Киева 5 лет назад переехал с женой и 2 детьми в США. Поселился в одном из городов в окрестностях Нью-Йорка. На эмиграцию потратил $20 тыс.

Об ошибках, которых стоит избегать во время переезда в Америку, украинец рассказал из своего опыта.

Английский язык

"Много кто считает, что английский язык можно выучить уже на месте, когда попадаешь в среду его носителей. На самом деле, без языковых курсов или изучения языка в учебных заведениях будет очень трудно. Конечно, можно "нахвататься" определенных слов, но это не даст возможности общаться. Поэтому нужно усиленно учить язык еще до переезда".

Участие в лотерее "Грин Карт"

"Каждый год слышим обещания, что лотерею закроют. Тем не менее, она существует. Последние 14 лет я участвую в лотерее, но пока-что безуспешно. Люди, приезжающие в США с грин-картой, на одну строчку выше людей, приезжающих в США за туристической или рабочей визой. Ведь у них вопрос с легальным статусом уже решен. Кроме того, первый год они могут изучать английский язык или определенную профессию в колледже. За это будет платить Америка. Поэтому, пока есть возможность, стоит участвовать в розыгрыше".

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Лечение

"В большинстве Штатов можно получить бесплатное страхование. Мы платный полюс имели только год. Затем каждое обращение к врачу оплачивали наличными. Так делаем и сейчас. Каждый визит обходится от 100 до 200 долл. Это выгоднее, чем платное страхование. Если говорить про стоматологов, стоимость обычной пломбы - 150 долл. С удалением нервов это будет стоить 1050 долл. Поэтому еще до переезда нужно обследоваться у врачей и обязательно вылечить зубы".

Что взять с собой

"5 лет назад мы привезли 500 кг вещей. С самого начала узнавал, как можно это все перевести. Самый дешевый вариант - переправить морем. Нужно было все вещи привезти в Одессу и упаковать в контейнер. Через месяц получил бы вещи в Нью-Йорке. Аренда контейнера стоила - 1400 долл. Это оказалось дорого. А половину арендовать не разрешили. Тогда нашел авиа-перевозчика. Заплатил около 1200 долл. Груз доставили в Нью-Йорк за 4-5 дней.

Сейчас максимум, что с собой взял бы, - это маленькая сумка с самым необходимым. В Америке можно купить качественные вещи намного дешевле, чем в Украине. Поэтому то, что осталось дома, лучше раздать друзьям. А все необходимое постепенно приобрести на месте. Кроме того, получить собственный багаж с самолета или корабля можно только будучи в легальном статусе. Не раз слышал, что людям, получавшим посылки от родственников, на границе задавали вопрос, что вы делаете в стране столько времени. Заканчивалось это плачевно. Поэтому, если имеете статус нелегала, лучше отправлять вещи на имя друзей, которые в кране проживают законно".

Родной язык у детей

"За полгода до переезда в США старший сын, которому было 4 года, начал заикаться. Врачи сказали, что это пройдет с возрастом. Главное - уменьшить для него стресс. Поэтому, когда пошел в американский садик, общались с ним на английском, чтобы проще адаптировался. Дети к этому привыкли. Родной язык понимают. Но переходят на него лишь, когда приезжают бабушки и дедушки. Имеют языковой барьер. Мы пытались перейти дома на украинский, но в некоторых моментах дети переставали нас понимать и пришлось уже объяснять на английском. Поэтому тем, у кого есть дети, с ними лучше всего общаться только на родном языке".

Украинка Екатерина Дронова из города Вольногорск Днепропетровской области начала актерскую карьеру в Лос-Анджелесе. Снимается в фильмах, сериалах и музыкальных клипах.

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