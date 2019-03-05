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среда, 06 марта 2019 00:15

Голливудский актер выплатит $41,6 млн семье украинки

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Голливудский актер выплатит $41,6 млн семье украинки
Голливудский режиссер и сценарист Блейк Лейбел согласно решению суда должен выплатить $41,6 млн семье украинки Яны Касьян. Фото: Яна Касьян/ Facebook.

Голливудский режиссер и сценарист Блейк Лейбел, жестоко убивший украинку Яну Касьян, согласно решению суда должен выплатить $41,6 млн семье его жертвы.

Блейк Лейбел в настоящее время отбывает пожизненное заключение в тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения. В тюрьму он был помещен после того, как в прошлом году его признали виновным в убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах с пытками, пишет Fox News.

Режиссера задержали на месте преступления, которое было совершено в мае 2016 года. Мать Яны Касьян обратилась в полицию, заявив, что ее дочь пропала без вести. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее истерзанное и обескровленное тело забаррикадированным в квартире Лейбела в Западном Голливуде.

Сообщается, что $41,6 миллиона будут потрачены на уход за дочкой погибшей, которую она родила от режиссера. В мае ей исполнится три года. Сейчас за ней ухаживает мать Яны в Украине.

На момент написания новости неизвестно, владеет ли Лейбел, который родился в богатой семье, такими деньгами, чтобы выплатить штраф в полном объеме.

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24 мая 2016 года в Западном Голливуде в США 35-летний канадец Блейк Лейбел убил свою 30-летнюю девушку Яну Касьян.

Блейк Лейбел родился в богатой канадской семье. Был сценаристом фильмов, а затем автором комиксов. С Касьян познакомился в Лос-Анджелесе в 2014 году. На тот момент был женат, а его жена беременна их вторым ребенком. В 2015 году он подал на развод и стал жить с Яной Касьян. В сентябре 2015 года она забеременела. 3 мая 2016 года Касьян родила дочь, после чего в Лос-Анджелес переехала ее мать, чтобы ей помогать.

В ночь на 20 мая Лейбела арестовали по подозрению в "преступлении сексуального характера", но его отпустили под залог в 100 тысяч долларов. После этого Яна Касьян забрала дочь и переехала в квартиру к матери. 24 мая она пришла домой к Лейбела, чтобы поговорить, и после этого исчезла. Мать Яны Касьян вызвала полицию, но полицейские не стали ломать двери в дома Лейбела, после того, как им не открыли. Они решились войти в дом только на третий день и обнаружили тело украинки.

Перед тем, как убить, Лейбел жестоко пытал Яну Касьян, а затем расчленил тело и вынес в мусорных пакетах. В июне 2018 года Блейка Лейбела приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

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