Эмигранты рассказали, какими продуктами запасаются в Украине

Чаще всего украинцы, проживающие за границей, из Украины везут с собой гречку. Во многих странах этого продукта не знают, или же его используют как корм для животных. Также за границей нашим землякам не хватает традиционного украинского сала. Ведь в рационе иностранцев популярен другой продукт - бекон.
Gazeta.ua расспросил эмигрантов, какими продуктами они чаще всего запасаются во время поездок в Украину.
Украинцы, проживающие в Италии, чаще всего везут халву, шоколад, сало, мед, соленые огурцы и капусту. Если нет возможности поехать домой, просят родных передавать продукты перевозчиками.
"Сейчас на месяц приехала в Украину. Взяла отпуск. Муж просил, чтобы обязательно привезла винницкой халвы с орешками и без. В Италии такого продукта вообще нет, - рассказывает Алина Ярошевская. 15 лет живет в Венеции. - Еще возьму грецких орехов. Они в этом году в Украине дешевые, по 120 гривен. Куплю несколько килограмм жареной гречки. В Италии такого продукта не знают. Там они из нее делают муку, которую добавляют в выпечку. Еще повезу подсолнечные и тыквенные семечки".
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Те, кто переехали в Индонезию, чаще всего на родине запасаются чаем.
"Всегда беру много чая. Не хватает наших травяных - с ромашкой, мелиссой, мятой. Также очень не хватает гречки. Когда еду из Украины, беру с собой 3 килограмма. Растягиваю их на год, до следующей поездки домой. Также везу колбасы и сосиски. В Индонезии одна из самых распространенных религий - мусульманство, поэтому найти свинину сложно", - говорит говорит Татьяна Ищенко из Житомира.
Девушка 4 года назад переехала в Индонезию. Живет в городе Атамбуа на острове Тимор.
"Друзья завидуют, что имею возможность кушать экзотические фрукты, которые здесь очень дешевые. У меня возле дома растет манговое дерево. Уже не знаю, куда девать плоды. Каждый день делаю свежие соки, раздаю плоды соседям. Но хочется попробовать украинских яблок. В Индонезии их выращивают разве что где-то под горами, где нет сильной жары. Поэтому стоят очень дорого. В среднем 130 гривен за килограмм", - говорит Татьяна.
Марина Кирильчук живет на острове Ява. Во время поездок в Украину закупает семена подсолнечника, черный хлеб, мед и конфеты.
"В Индонезии шоколад невкусный, натурального меда нет, - говорит Марина. - Также, несмотря на то, что это одна из ведущих стран по производству чая, у нас он гораздо вкуснее. Здесь напиток, может быть, и натуральный, но нет таких богатых вкусов и ароматов. На Яве также не хватает украинской еды-сельди, огурцов. Нет нашего сыра. Но, к сожалению, эти продукты долго не хранятся, поэтому привезти их из Украины не получится".
Украинки, проживающие в Объединенных Арабских Эмиратах, покупают в Украине лекарства, краски для волос, шампуни и другие средства по уходу за собой. Говорят, на этом получается неплохо сэкономить.
"Относительно продуктов питания - везу сало, которого здесь нет, черный хлеб и конфеты. Запасаюсь гречкой. В Эмиратах она очень дорогая - 150 гривен за килограмм", - говорит Юлия Мемедова, которая живет в Дубае.
В Испанию эмигранты чаще всего также везут гречку. А на Рождественские праздники родственники с Украины передают им орехи и мак. Все другие продукты наши соотечественники покупают в специализированных украинских, российских или польских магазинах.
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"На Мальорку везу гречки, которой здесь нет. Нечто похожее можно найти только в специализированных экологических или био-магазинах. Но это не те крупы, к которым мы привыкли. На вид зеленые, похожие пророщенных. А вообще очень не хватает сметаны. Есть только "греческий йогурт" или "сливки" для готовки, но они не имеют такого вкуса",-рассказала Ярина Иполито из Львова, которая живет в испанском городе Пальма-де-Мальорка".
В Лондоне минимальной зарплаты достаточно, чтобы оплатить жилье, проезд и питание. Об этом в интервью gazeta.ua рассказал финансовый консультант Антон Угляр, который 9 лет учится и живет в столице Англии Лондоне. Он родом из Тернопольщины. Помогает заробитчанам получить необходимые документы.
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