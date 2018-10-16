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среда, 17 октября 2018 09:05

Эмигранты рассказали, какими продуктами запасаются в Украине
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Автор: Татьяна Ищенко
  Татьяна Ищенко из Житомира четыре года назад переехала в Индонезию. Живет в городе Атамбуа на острове Тимор
Татьяна Ищенко из Житомира четыре года назад переехала в Индонезию. Живет в городе Атамбуа на острове Тимор

Чаще всего украинцы, проживающие за границей, из Украины везут с собой гречку. Во многих странах этого продукта не знают, или же его используют как корм для животных. Также за границей нашим землякам не хватает традиционного украинского сала. Ведь в рационе иностранцев популярен другой продукт - бекон.

Gazeta.ua расспросил эмигрантов, какими продуктами они чаще всего запасаются во время поездок в Украину.

Украинцы, проживающие в Италии, чаще всего везут халву, шоколад, сало, мед, соленые огурцы и капусту. Если нет возможности поехать домой, просят родных передавать продукты перевозчиками.

"Сейчас на месяц приехала в Украину. Взяла отпуск. Муж просил, чтобы обязательно привезла винницкой халвы с орешками и без. В Италии такого продукта вообще нет, - рассказывает Алина Ярошевская. 15 лет живет в Венеции. - Еще возьму грецких орехов. Они в этом году в Украине дешевые, по 120 гривен. Куплю несколько килограмм жареной гречки. В Италии такого продукта не знают. Там они из нее делают муку, которую добавляют в выпечку. Еще повезу подсолнечные и тыквенные семечки".

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Автор: Татьяна Ищенко
  На рынке острова Тімор продукты часто продают не в килограммах, а баночками или поштучно. К примеру, 3 - 4 морковки среднего размера стоят 5 тыс. рупий (10 грн). Столько же обойдутся 5-6 средних помидор.
На рынке острова Тімор продукты часто продают не в килограммах, а баночками или поштучно. К примеру, 3 - 4 морковки среднего размера стоят 5 тыс. рупий (10 грн). Столько же обойдутся 5-6 средних помидор.

Те, кто переехали в Индонезию, чаще всего на родине запасаются чаем.

"Всегда беру много чая. Не хватает наших травяных - с ромашкой, мелиссой, мятой. Также очень не хватает гречки. Когда еду из Украины, беру с собой 3 килограмма. Растягиваю их на год, до следующей поездки домой. Также везу колбасы и сосиски. В Индонезии одна из самых распространенных религий - мусульманство, поэтому найти свинину сложно", - говорит говорит Татьяна Ищенко из Житомира.

Девушка 4 года назад переехала в Индонезию. Живет в городе Атамбуа на острове Тимор.

"Друзья завидуют, что имею возможность кушать экзотические фрукты, которые здесь очень дешевые. У меня возле дома растет манговое дерево. Уже не знаю, куда девать плоды. Каждый день делаю свежие соки, раздаю плоды соседям. Но хочется попробовать украинских яблок. В Индонезии их выращивают разве что где-то под горами, где нет сильной жары. Поэтому стоят очень дорого. В среднем 130 гривен за килограмм", - говорит Татьяна.

Автор: Татьяна Ищенко
  Обычный репчатый лук на Тиморе дорогой. Обычно жители Тимора используют лук шалот, который стоит примерно 15 тыс. рупий за кг (30грн).
Обычный репчатый лук на Тиморе дорогой. Обычно жители Тимора используют лук шалот, который стоит примерно 15 тыс. рупий за кг (30грн).

Марина Кирильчук живет на острове Ява. Во время поездок в Украину закупает семена подсолнечника, черный хлеб, мед и конфеты.

"В Индонезии шоколад невкусный, натурального меда нет, - говорит Марина. - Также, несмотря на то, что это одна из ведущих стран по производству чая, у нас он гораздо вкуснее. Здесь напиток, может быть, и натуральный, но нет таких богатых вкусов и ароматов. На Яве также не хватает украинской еды-сельди, огурцов. Нет нашего сыра. Но, к сожалению, эти продукты долго не хранятся, поэтому привезти их из Украины не получится".

Украинки, проживающие в Объединенных Арабских Эмиратах, покупают в Украине лекарства, краски для волос, шампуни и другие средства по уходу за собой. Говорят, на этом получается неплохо сэкономить.

"Относительно продуктов питания - везу сало, которого здесь нет, черный хлеб и конфеты. Запасаюсь гречкой. В Эмиратах она очень дорогая - 150 гривен за килограмм", - говорит Юлия Мемедова, которая живет в Дубае.

Автор: Татьяна Ищенко
  В Индонезии от острова до острова цены могут разниться. На Тиморе фрукты дороже, чем на Бали или Яве, зато дешевле мясо, рыба и морепродукты. Картофель стоит около 20 тыс. рупий за килограмм - 40 грн.
В Индонезии от острова до острова цены могут разниться. На Тиморе фрукты дороже, чем на Бали или Яве, зато дешевле мясо, рыба и морепродукты. Картофель стоит около 20 тыс. рупий за килограмм - 40 грн.

В Испанию эмигранты чаще всего также везут гречку. А на Рождественские праздники родственники с Украины передают им орехи и мак. Все другие продукты наши соотечественники покупают в специализированных украинских, российских или польских магазинах.

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"На Мальорку везу гречки, которой здесь нет. Нечто похожее можно найти только в специализированных экологических или био-магазинах. Но это не те крупы, к которым мы привыкли. На вид зеленые, похожие пророщенных. А вообще очень не хватает сметаны. Есть только "греческий йогурт" или "сливки" для готовки, но они не имеют такого вкуса",-рассказала Ярина Иполито из Львова, которая живет в испанском городе Пальма-де-Мальорка".

Автор: Татьяна Ищенко
  Стоимость фасоли в Тиморе - 5 тыс. рупий (10 грн) за баночку, это около 300 грамм. Килограмм обычного риса - 10 тыс. рупий (20 грн)
Стоимость фасоли в Тиморе - 5 тыс. рупий (10 грн) за баночку, это около 300 грамм. Килограмм обычного риса - 10 тыс. рупий (20 грн)

В Лондоне минимальной зарплаты достаточно, чтобы оплатить жилье, проезд и питание. Об этом в интервью gazeta.ua рассказал финансовый консультант Антон Угляр, который 9 лет учится и живет в столице Англии Лондоне. Он родом из Тернопольщины. Помогает заробитчанам получить необходимые документы.

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