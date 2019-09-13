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суббота, 14 сентября 2019 00:20

Эксперт объяснил, куда мигрирует украинский бизнес

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В основном украинский бизнес мигрирует в США. Также в страны Западной Европы, Великобританию, Германию.

Многие доверяют и Восточной Европе - открывают компании в Польше, Чехии, Венгрии, странах Балтии, рассказал Gazeta.ua эксперт Юрий Моша, основатель международной компании "Второй паспорт".

"Все зависит от того, кого какой рынок интересует. Но вместе с тем очень большое количество украинских компаний все еще боятся выходить на зарубежные рынки, хотя ничего страшного в этом нет", - сказала Юрий Моша.

Власти других стран заинтересованы, чтобы приходили иностранные инвестиции - больше денег и налогов, поэтому идут навстречу украинским предпринимателям, в том числе, отметил эксперт.

Некоторые бизнесмены предпочитают другую схему - открывают бизнес за рубежом и живут на две страны, постоянно приезжая в Украину.

"А есть те, кто и не думает возвращаться на родину. Они ставят ставки на зарубежный бизнес. То, что владельцы живут за границей, но часть сотрудников находится в Украине - уже привычное явление", - подчеркнул Моша.

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Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.

Все вырученные деньги покупатели ангелов сразу перечисляют в благотворительный фонд Марии Левченко "Я будущее Украины", что в Черновцах.

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