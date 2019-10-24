Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции

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Арендуя в Греции жилье, убедитесь, что сайт, через который вы снимаете квартиру, лицензионный: в этой сфере процветает мошенничество. Греки похожи на украинцев жалобами на жизнь. Как и украинцы, местные любят застолья с песнями и танцами.

В жаркий день можно присесть в любом кафе. И даже если вы не будете заказывать, вам подадут стакан холодной воды и обязательно угостят печеньем. В баре к пиву бесплатно подадут орешки или сухарики.

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Достаточно три-четыре раза подряд появиться в одном и том же заведении в Греции, если размеры городка невелики, — считайте, что вы успели примелькаться хозяину. Это значит, что вы можете в скором времени рассчитывать на дополнительное угощение, скидку или вовсе бесплатный обед время от времени. Греки очень ценят и любят постоянных клиентов.

Об этом рассказывают украинки, которые сейчас живут в Греции, пишут на segodnya.ua.

Студентка: анархисты и пляски в тавернах

Каролина Клокун переехала в Грецию вместе с родителями в 2017 году, сразу после того, как окончила школу. Сейчас она учится в греческом университете.

"У нашей семьи в Греции было жилье и друзья, поэтому на протяжении 9 лет до переезда мы приезжали сюда почти на все праздники, — делится Каролина. — Получать образование в Украине я не хотела: Греция в Евросоюзе, потому диплом, который я получу, не нужно будет подтверждать в других странах Европы. Переезд прошел для меня легче, чем могло казаться на первый взгляд, ведь я переехала вместе с родителями.

Автор: Из открытых источников Жилье можно арендовать примерно от 170 до 370 евро

Вначале, как и все, я тосковала по привычному ритму жизни. В большей степени по людям, с которыми проводила время, и по родственникам. В зависимости от того, насколько ты занят, как быстро нашел себе новую компанию, настолько велика твоя степень тоски по дому. Многие мои бывшие одноклассники переехали в Голландию, Польшу, Канаду, Китай, где легко и быстро нашли себе новых друзей. Мои друзья в Киеве — уникальные и необычные люди. Найти им замену здесь я так и не смогла".

Для Каролины самым трудным периодом было освоение языка.

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"Я общительный человек, и меня жутко раздражало, когда не могла быстро подобрать подходящее слово или фразу на греческом, — вспоминает девушка. — По своему опыту я поняла: чтобы было легче адаптироваться, нужно общаться с местными. А переселенцы чаще всего первым делом стараются найти и наладить отношения со своими земляками. Мне кажется, это очень невыгодно, ведь ты не имеешь возможности развиваться в новой стране. Хотя, конечно, со "своими" есть определенная зона комфорта, в которой можно расслабиться и не чувствовать себя одиноким".

Автор: Из открытых источников Греки всегда опаздывают. Причем на любые, даже самые важные официальные мероприятия.

Греки — это народ с уникальной культурой, традициями и ценностями.

"Ко всему прочему, греки жуткие националисты, — продолжает Каролина. — Большинство стран в Европе или мире находятся под влиянием американской культуры, а греки сохраняют свою аутентичность. Поэтому, чтобы найти с греками общие темы для разговора, нужно стать фанатом греческой национальной музыки, научиться танцевать греческие национальные танцы. Ни в коем случае не отказываться посещать центральную таверну, где местные слушают традиционную греческую музыку и танцуют под нее. Хотя, на мой взгляд, эти танцы выглядят несовременно и непривлекательно. Они мне напоминают танцы на наших свадьбах, когда все выпили много алкоголя. Причем такой вид отдыха свойственен не только старшему поколению, но и моим 20-летним сверстникам".

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Нашу героиню очень удивил закон о политическом убежище в университетах.

"Он был принят после падения диктаторского режима 70-х годов ХХ века, когда бастующих студентов расстреляли прямо в университете, — рассказывает Каролина. — Теперь вооруженные силы не имеют права находиться на территории университета, и даже полиция не может в него зайти. Поэтому в университетских подвальчиках частенько собираются анархисты, нацисты и другие сообщества. Греки — политически грамотные еще со студенческой скамьи, в каждом университете есть представители разных политических партий — демократы, коммунисты, центристы, радикалы... Однажды анархисты собирались в нашем корпусе. Они нам ничего не сделали, но разбили молотами машину одного политика, который приехал в соседнее здание. Мы тогда очень испугались, а занятия отменили. Самое страшное происходит в университете в Салониках: там многие употребляют наркотики. Периодически этот вуз закрывают, но потом снова открывают. Нужно решение на уровне правительства, но пока власть ничего с этим не делает".

Автор: Из открытых источников В обед — пара часов сиесты, а ночью гулянья допоздна

Греки всегда опаздывают. Причем на любые, даже самые важные официальные мероприятия.

"Не было ни одного раза, чтобы у нас вовремя началась пара, — говорит Каролина. — Вот в Германии все совершенно наоборот: там в 9—10 часов веселье заканчивается, и все ложатся спать. А греки в этом вопросе довольно расхлябанные, руководствуются принципом "счастливые часов не наблюдают". При этом они очень добрые и отзывчивые. В Греции, как и в Италии, действительно есть дневной сон — сиеста. Поскольку летом очень жарко, то все днем на несколько часов ложатся спать, а потом гуляют почти до трех часов ночи. Здесь никого не удивляет, когда пятилетние малыши спокойненько бегают по улицам до часу ночи".

Дизайнер: релакс, военные базы и "сюрпризы" в счете за ужин

Вероника Руденко переехала в Афины 5 лет назад, сейчас ей 35. Она живет в Афинах, работает графическим дизайнером. Работа и знание английского позволяют ей путешествовать по миру и брать заказы от многих иностранных компаний.

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"Переезд был быстрым и легким: в Украине я жила на съемной квартире, и много вещей у меня не было, — объясняет наша героиня. — Когда я приехала сюда первый раз, больше всего меня шокировало, что на каждом шагу тебя попытаются обмануть. В счет в ресторане добавят пару лишних закусок, которые вы не заказывали: в чеке на греческом без знания языка этого не разобрать. А повседневную жизнь усложняют маргинальность жителей, тотальный гражданский беспорядок и бесчисленные протесты. Но, конечно, есть плюсы, ради которых я решила обосноваться здесь: природа, море, климат, неспешность жизни... Правда, иногда я скучаю по суматохе родного Киева. А вот чему бы нам стоило поучиться, так это легкому отношению к жизни. Несмотря на все трудности, здесь никто никуда не спешит!

Автор: Из открытых источников Средняя зарплата - 2700 евро

Эту страну я полюбила за атмосферу релакса и постоянного праздника. Вначале было трудно себя организовать, но позже я нашла свой ритм работы. Люблю местную кухню, особенно мусаку. В Украину возвращаюсь раз в год. Везу с собой косметику местных аптечных брендов, оливки, оливковое масло в качестве сувениров. Ко мне часто приезжают друзья из Киева, поэтому соскучиться я не успеваю. Мы вместе путешествуем по стране. Однажды на острове Кефалония мы сбились с пути и оказались на заброшенной военной базе! Благо все обошлось: мы успели вовремя исчезнуть".

В Греции можно бесплатно получить высшее образование. После поступления в ВУЗ дают еще год на изучение греческого языка. Даже если плохо знаете язык, стоит пробовать общаться с местными. Люди довольно приветливы.