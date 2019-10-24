 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Просмотров: 540
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 4095
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 711
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5517
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39735
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1125
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3285
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3285
Фото
Все фото
5
5
8
6
6
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Одесситка рассказала о работе и жизни в городе тюльпанов
Одесситка рассказала о работе и жизни в городе тюльпанов
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 711
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5337
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7506
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1836
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 243
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 00:15

Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
5

  Комментировать

Перелет из Украины в Греции продолжается в среднем 2,5 часов
Фото: Из открытых источников
Жилье можно арендовать примерно от 170 до 370 евро
Греки всегда опаздывают. Причем на любые, даже самые важные официальные мероприятия.
В обед — пара часов сиесты, а ночью гулянья допоздна
Средняя зарплата - 2700 евро

Арендуя в Греции жилье, убедитесь, что сайт, через который вы снимаете квартиру, лицензионный: в этой сфере процветает мошенничество. Греки похожи на украинцев жалобами на жизнь. Как и украинцы, местные любят застолья с песнями и танцами.

В жаркий день можно присесть в любом кафе. И даже если вы не будете заказывать, вам подадут стакан холодной воды и обязательно угостят печеньем. В баре к пиву бесплатно подадут орешки или сухарики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине

Достаточно три-четыре раза подряд появиться в одном и том же заведении в Греции, если размеры городка невелики, — считайте, что вы успели примелькаться хозяину. Это значит, что вы можете в скором времени рассчитывать на дополнительное угощение, скидку или вовсе бесплатный обед время от времени. Греки очень ценят и любят постоянных клиентов.

Об этом рассказывают украинки, которые сейчас живут в Греции, пишут на segodnya.ua.

Студентка: анархисты и пляски в тавернах

Каролина Клокун переехала в Грецию вместе с родителями в 2017 году, сразу после того, как окончила школу. Сейчас она учится в греческом университете.

"У нашей семьи в Греции было жилье и друзья, поэтому на протяжении 9 лет до переезда мы приезжали сюда почти на все праздники, — делится Каролина. — Получать образование в Украине я не хотела: Греция в Евросоюзе, потому диплом, который я получу, не нужно будет подтверждать в других странах Европы. Переезд прошел для меня легче, чем могло казаться на первый взгляд, ведь я переехала вместе с родителями.

Автор: Из открытых источников
  Жилье можно арендовать примерно от 170 до 370 евро
Жилье можно арендовать примерно от 170 до 370 евро

Вначале, как и все, я тосковала по привычному ритму жизни. В большей степени по людям, с которыми проводила время, и по родственникам. В зависимости от того, насколько ты занят, как быстро нашел себе новую компанию, настолько велика твоя степень тоски по дому. Многие мои бывшие одноклассники переехали в Голландию, Польшу, Канаду, Китай, где легко и быстро нашли себе новых друзей. Мои друзья в Киеве — уникальные и необычные люди. Найти им замену здесь я так и не смогла".

Для Каролины самым трудным периодом было освоение языка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко

"Я общительный человек, и меня жутко раздражало, когда не могла быстро подобрать подходящее слово или фразу на греческом, — вспоминает девушка. — По своему опыту я поняла: чтобы было легче адаптироваться, нужно общаться с местными. А переселенцы чаще всего первым делом стараются найти и наладить отношения со своими земляками. Мне кажется, это очень невыгодно, ведь ты не имеешь возможности развиваться в новой стране. Хотя, конечно, со "своими" есть определенная зона комфорта, в которой можно расслабиться и не чувствовать себя одиноким".

Автор: Из открытых источников
  Греки всегда опаздывают. Причем на любые, даже самые важные официальные мероприятия.
Греки всегда опаздывают. Причем на любые, даже самые важные официальные мероприятия.

Греки — это народ с уникальной культурой, традициями и ценностями.

"Ко всему прочему, греки жуткие националисты, — продолжает Каролина. — Большинство стран в Европе или мире находятся под влиянием американской культуры, а греки сохраняют свою аутентичность. Поэтому, чтобы найти с греками общие темы для разговора, нужно стать фанатом греческой национальной музыки, научиться танцевать греческие национальные танцы. Ни в коем случае не отказываться посещать центральную таверну, где местные слушают традиционную греческую музыку и танцуют под нее. Хотя, на мой взгляд, эти танцы выглядят несовременно и непривлекательно. Они мне напоминают танцы на наших свадьбах, когда все выпили много алкоголя. Причем такой вид отдыха свойственен не только старшему поколению, но и моим 20-летним сверстникам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране

Нашу героиню очень удивил закон о политическом убежище в университетах.

"Он был принят после падения диктаторского режима 70-х годов ХХ века, когда бастующих студентов расстреляли прямо в университете, — рассказывает Каролина. — Теперь вооруженные силы не имеют права находиться на территории университета, и даже полиция не может в него зайти. Поэтому в университетских подвальчиках частенько собираются анархисты, нацисты и другие сообщества. Греки — политически грамотные еще со студенческой скамьи, в каждом университете есть представители разных политических партий — демократы, коммунисты, центристы, радикалы... Однажды анархисты собирались в нашем корпусе. Они нам ничего не сделали, но разбили молотами машину одного политика, который приехал в соседнее здание. Мы тогда очень испугались, а занятия отменили. Самое страшное происходит в университете в Салониках: там многие употребляют наркотики. Периодически этот вуз закрывают, но потом снова открывают. Нужно решение на уровне правительства, но пока власть ничего с этим не делает".

Автор: Из открытых источников
  В обед — пара часов сиесты, а ночью гулянья допоздна
В обед — пара часов сиесты, а ночью гулянья допоздна

Греки всегда опаздывают. Причем на любые, даже самые важные официальные мероприятия.

"Не было ни одного раза, чтобы у нас вовремя началась пара, — говорит Каролина. — Вот в Германии все совершенно наоборот: там в 9—10 часов веселье заканчивается, и все ложатся спать. А греки в этом вопросе довольно расхлябанные, руководствуются принципом "счастливые часов не наблюдают". При этом они очень добрые и отзывчивые. В Греции, как и в Италии, действительно есть дневной сон — сиеста. Поскольку летом очень жарко, то все днем на несколько часов ложатся спать, а потом гуляют почти до трех часов ночи. Здесь никого не удивляет, когда пятилетние малыши спокойненько бегают по улицам до часу ночи".

Дизайнер: релакс, военные базы и "сюрпризы" в счете за ужин

Вероника Руденко переехала в Афины 5 лет назад, сейчас ей 35. Она живет в Афинах, работает графическим дизайнером. Работа и знание английского позволяют ей путешествовать по миру и брать заказы от многих иностранных компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране

"Переезд был быстрым и легким: в Украине я жила на съемной квартире, и много вещей у меня не было, — объясняет наша героиня. — Когда я приехала сюда первый раз, больше всего меня шокировало, что на каждом шагу тебя попытаются обмануть. В счет в ресторане добавят пару лишних закусок, которые вы не заказывали: в чеке на греческом без знания языка этого не разобрать. А повседневную жизнь усложняют маргинальность жителей, тотальный гражданский беспорядок и бесчисленные протесты. Но, конечно, есть плюсы, ради которых я решила обосноваться здесь: природа, море, климат, неспешность жизни... Правда, иногда я скучаю по суматохе родного Киева. А вот чему бы нам стоило поучиться, так это легкому отношению к жизни. Несмотря на все трудности, здесь никто никуда не спешит!

Автор: Из открытых источников
  Средняя зарплата - 2700 евро
Средняя зарплата - 2700 евро

Эту страну я полюбила за атмосферу релакса и постоянного праздника. Вначале было трудно себя организовать, но позже я нашла свой ритм работы. Люблю местную кухню, особенно мусаку. В Украину возвращаюсь раз в год. Везу с собой косметику местных аптечных брендов, оливки, оливковое масло в качестве сувениров. Ко мне часто приезжают друзья из Киева, поэтому соскучиться я не успеваю. Мы вместе путешествуем по стране. Однажды на острове Кефалония мы сбились с пути и оказались на заброшенной военной базе! Благо все обошлось: мы успели вовремя исчезнуть".

В Греции можно бесплатно получить высшее образование. После поступления в ВУЗ дают еще год на изучение греческого языка. Даже если плохо знаете язык, стоит пробовать общаться с местными. Люди довольно приветливы.

.segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 64088
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 59668
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 45922
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 37236
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 34366
Диаспора
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
5
 Просмотров: 2214
Гражданство получают только евреи - украинка о жизни в Израиле
Гражданство получают только евреи - украинка о жизни в Израиле Просмотров: 1818
Украинский музей в США вошел в рейтинг мест, которые стоит увидеть
Украинский музей в США вошел в рейтинг мест, которые стоит увидеть Просмотров: 621
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
8
 Просмотров: 3816
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
6
 Просмотров: 2286
Больше всего комментируют
8
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
4
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
Голосов: 232
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua