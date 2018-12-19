Бесплатное питание и вагончик на четверых: как украинец жил в лагере для беженцев на Кипре

Фото: Дмитрий Глазунов

Автор: Дмитрий Глазунов Дмитрий Глазунов несколько месяцев жил в лагере для беженцев на Кипре.

Дмитрий Глазунов из Енакиево Донецкой области, где родился экс-президент Виктор Янукович, несколько месяцев жил в лагере для беженцев на Кипре. О своем опыте и том, как попал на остров, парень рассказал Gazeta.ua.

"До войны занимался политической деятельностью, создал и возглавил Единую реальную проукраинскую оппозиционную партию в Енакиево. Был организатором многих акций. Например, митинг против местного завода, который превышал экологические нормы в тысячу раз. Такая деятельность очень не нравилась тогдашней власти. Несколько раз они нанимали людей, чтобы меня побили и напугали. Был вынужден уехать из города. Вскоре исключили из университета за то, что находился на майдане и не явился на сессию", - рассказывает Дмитрий Глазунов.

Полтора года парень автостопом путешествовал по украине и СНГ с бюджетом в €200. Передвигался от друзей до знакомых, жил у людей с каучсервінгу (всемирная сеть, где участники бесплатно делятся друг с другом местом для ночевки во время путешествий - ГПУ) или в палатке. Когда случайно увидел дешевые билеты на Кипр, решил посетить остров.

"С собой имел лишь 120 евро в кармане и 40 литровый рюкзак. В нем - палатка, коврик и спальник для ночевки. Также личные вещи для гигиены - зубная щетка, паста. Минимум одежды. В частности, термобелье и ветровку, чтобы иметь возможность находиться в разных климатических условиях, - рассказывает Дмитрий. - Уже на острове в голову пришла мысль податься на беженство. Об этой возможности неоднократно слышал от знакомых. Поэтому обратился в местную миграционную службу".

Автор: Дмитрий Глазунов Дмитрий Глазунов несколько месяцев жил в лагере для беженцев на Кипре.

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"На то время английский знал очень плохо - базовый набор слов. Поэтому общались через переводчик на телефоне. Меня несколько часов расспрашивали, кто я и откуда. Спрашивали, где сейчас живу. Из документов нужно было дать загранпаспорт. Я об этом знал. Но решил подстраховаться и соврал, что его потерял. Не хотел, чтобы забирали документы, потому что слышал читал о таких историях в интернете. Поэтому дал только украинский паспорт и копию заграничного. Этого хватило, чтобы установить личность".

По словам парня, в конце дали бумажку на греческом. Уже потом узнал, что это документ на бесплатный проезд до лагеря с беженцами, который находился на расстоянии 25 километров от Ларнаки. Поэтому добирался туда самостоятельно - автостопом и пешком.

"Лагерь - это территория, огороженная специальной сеткой для того, чтобы туда не заползали змеи. На то время там проживало около 120 беженцев. Жили в металлических вагончиках, размером два на три с половиной метра. В середине - две двухэтажные кровати, маленький столик, стульчик, холодильник и кондиционер".

Автор: Дмитрий Глазунов В лагере Дмитрий жил в металлических вагончиках, размером два на три с половиной метра. В середине - две двухэтажные кровати, маленький столик, стульчик, холодильник и кондиционер.

В лагере выдали средства для гигиены - зубную пасту, щетку. Раз в месяц давали €40 на мелкие расходы. Также для беженцев сделали бесплатный проезд на общественном транспорте в округе Ларнаки.

"Питание далеко не соответствовало нормам стандартного питания. Я например мяса не ем, но его нечем было заменить. Даже собирал подписи среди жителей лагеря с просьбой улучшить меню. Но результата это не принесло. Также была отдельная общая кухня, в двух соединенных между собой вагончиках, где можно было что-то приготовить. Например, заварить себе чай. Воду всем выдавали".

Через пару месяцев парень снял с друзьями квартиру. Чтобы за нее платить, подрабатывал уборщиком и помощником на кухне в таверне. Также ходил по заброшенным зданиям, которых на Кипре очень много. Там находил и продавал разный хлам.

"На одном из бывших заводов наткнулся на коробки с пляжными зонтами. Торговал ими на пляже. Также продавал их на стихийном рынке. Это уникальное место, ведь там можно найти все. Например, деньги королевы Елизаветы, советские значки, марки третьего рейха. В разгромленном и пыльном сарае среди старого хлама нашел четыре панцири черепах. Тогда не знал сколько они стоят и очень дешево продал - за 25 - 30 евро. Если бы помыл и почистил, то один мог стоить где-то 200 евро".

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