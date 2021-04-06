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вторник, 06 апреля 2021 14:23

Вышел трейлер сериала "Локи"

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Вышел трейлер сериала &quot;Локи&quot;
Том Хиддлстон играет скандинавского бога хитрости Локи во вселенной кино комиксов Marvel. Фото: Vogue

Вышел трейлер сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли.

По сюжету сериала сводный брат Тора и бог хитрости Локи, убит Таносом в фильме "Мстители: Война бесконечности", получает возможность вернуться к жизни после того, как в "Мстители: Завершение" ему удается бежать из Тессеракта во время вояжа Мстителей в прошлое. После побега Локи попадает в таинственную организацию "Управление временными изменениями", где его заставляют путешествовать во времени, исправляя ход истории.

Режиссер - Кейт Геррон, работавший над "Половым воспитанием" на Netflix.

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В киновселенной Marvel дебютирует актер Оуэн Уилсон. В "Локи" он сыграет Мобиуса - члена полицейской организации "Управление временными изменениями", которая следит за временной линией.

Первый эпизод сериала "Локи" выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 11 июня 2021 года. Он станет уже 3-м сериальным проектом в рамках Четвертой фазы киновселенной Marvel после вышедшего в январе 2021 "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат", который как раз сейчас идет на Disney+.

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