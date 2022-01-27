Вещие сны, мистические совпадения и полет на высоте более 6 м в клипе экс-участницы "Голосу країни"

Наташа Гоголь представила клип на песню "Начинаю привыкать". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Певица Наташа Гоголь, являвшаяся участницей вокального шоу "Голос країни", выпустила клип на песню "Начинаю привыкать". Срежиссировал видео Сергей Ткаченко.

Исполнительница часто видит вещие сны, из которых получает новые идеи для музыкального творчества. Она всегда держит под подушкой блокнот с ручкой.

"Четко помню, как полгода назад мне приснился сон, в котором я летала над землей и рядом со мной был любимый человек. Записала все пережитые чувства в блокнот, но больше никому о сне не рассказывала", - поделилась Гоголь.

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Во время съемок задействовали специальную робототехнику, коллекцию страховочных атрибутов и команду техников, с помощью которых певица поднялась на высоту более 6 м и летала более 4 часов. Трудностями стали холод и болезненные ощущения от фиксирующих и страховочных тросов.

За съемочный процесс, который длился 26 часов, сменили четыре локации. Большую часть времени Гоголь провел на открытом воздухе.

"Когда меня подняли в небо и мы начали снимать мой полет, я почувствовала четкое дежавю. Словно оказалась в собственном сне. Наши подсознание и душа знают больше, чем мы, и подобные удивительные совпадения действительно окрыляют", - добавила она.

Наташа Гоголь дала первый сольный концерт в столичном концертном зале. Также артистка презентовала клип на авторскую песню "Горький шоколад". Певица предстает в трех ярких образах. Режиссером видеоработы является клипмейкер Юрий Движон.