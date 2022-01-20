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четверг, 20 января 2022 19:17

Аутентичная Navka выпустила финальный клип из цикла "Щедрий вечір"
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Певица Navka выпустила финальный клип на забытую щедривку "Ой на леді, на Йордані"
Фото: предоставлено пиар-агентом певицы
Видео сняли в Ростоках на Путильщине
Видео сняли в Ростоках на Путильщине
Певица Navka выпустила финальный клип на забытую щедривку "Ой на леді, на Йордані"
Через клип на эту песню Navka переживала больше всего и готовилась к нему дольше

Певица Navka выпустила финальный клип на забытую щедривку "Ой на леді, на Йордані". Видео сняли в Ростоках на Путильщине.

"Это место, где родилось много славных украинцев. Чрезвычайные виды, поразительная природа - это все о Ростоках. Особое внимание наша съемочная команда уделила Смугарским водопадам. Также интересный факт - в клипе снялись местные жители" - рассказала исполнительница.

Через клип на эту песню Navka переживала больше всего и готовилась к нему дольше всего.

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"Ведь сами слова уже диктуют тебе условия. Поэтому первое с чего начала - это наряд. Оно должно быть аутентичным, но современным, эффектным, но естественным. И впервые в моей истории съемок я больше чем за месяц уже была убрана: чрезвычайный кожух, специально для меня разработана рождественская рубашка-выбойка и венок", - поделилась она.

Во время съемок трое из съемочной команды провалились под лед. Всё обошлось, но команда певицы получила порцию адреналина.

К новогодним праздникам исполнительница Navka представила альбом осовремененных колядок "Щедрий вечір". Главным мотивом альбома является рождественское настроение с аутентичными мотивами.

В мини-альбоме – пять треков: "Нова радість стала", "Щедрик, щедрик, щедрівочка", "Свята ніч, тиха ніч" и другие атмосферные колядки. Певица вынашивала идею альбома около двух лет.

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