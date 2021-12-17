Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении

Navka выпустила рождественский альбом "Щедрий вечір". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

К новогодним праздникам исполнительница Navka представила альбом осовремененных колядок "Щедрий вечір". Главным мотивом альбома является рождественское настроение с аутентичными мотивами.

В мини-альбоме – пять треков: "Нова радість стала", "Щедрик, щедрик, щедрівочка", "Свята ніч, тиха ніч" и другие атмосферные колядки. Певица вынашивала идею альбома около двух лет.

"Для меня Рождество особенно семейный праздник. Эти праздники у меня также ассоциируются с тем, что стираются все возрастные, статусные границы, потому что во время этих праздников мы хорошо проводили время, как дети, школьники, как студенты - с преподавателями и профессорами. Всех нас объединяла эта традиция", – прокомментировала Navka.

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Певица Navka представила клип на песню "Я Фея". В клипе объединили живописные виды с социальным подтекстом. Съемки проходили в Карпатах на высоте 2016 м и на самом высокогорном озере Бребенескул. Сингл является манифестом сохранению природы.