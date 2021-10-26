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вторник, 26 октября 2021 09:53

Navka показала живописные Карпаты на высоте 2016 м в новом клипе

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Navka показала живописные Карпаты на высоте 2016 м в новом клипе
Navka выпустила клип на песню "Я Фея". Фото: предоставлено пиар-менеджером артистки

Певица Navka представила клип на песню "Я Фея". В клипе объединили живописные виды с социальным подтекстом.

Съемки проходили в Карпатах на высоте 2016 м и на самом высокогорном озере Бребенескул. Сингл является манифестом сохранению природы.

"Это был просто невероятный опыт. На такую высоту еще не решился ни один украинский артист. Сотни килограмм тяжелой кинотехники, которая поднималась на высоту 2016 метров. Одно я скажу точно, моя команда была просто в восторге от сочных кадров, которые нам удалось отснять", – поделилась исполнительница.

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Артистка 33-летняя Марина Тимофийчук, у которой сценическое имя Navka, в прошлом году представила проект "Україна в піснях". В него входят 13 клипов на песни, которые отсняли за 13 недель в разных уголках страны.

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