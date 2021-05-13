"Называют ведьмой" - певица Navka рассказала, как снимают клипы

Артистка 33-летняя Марина Тимофийчук, у которой сценическое имя Navka, в прошлом году представила проект "Україна в піснях". В него входят 13 клипов на песни, которые отсняли за 13 недель в разных уголках страны.

Почему съемочная команда называет певицу ведьмой и как артистка настраивается на рабочий процесс, рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Перед выступлениями или съемками клипа имею определенную привычку. Когда есть сомнения, клип до конца не подготовлен или слишком мало времени для его создания - это для меня всегда как стимул. У меня такое правило: никогда не бояться и делать шаг вперед.

Еще мне надо минимизировать то время перед выходом на сцену: быть активной или много общаться. Иначе - сердце очень долго колотит", - поделилась артистка.

Navka отметила, что ее постоянно преследует мистика.

"Меня даже называют комплиментом "ведьма". Когда снимали проект "Україна в піснях", почти каждый раз перед съемками просматривали погоду. Синоптики прогнозировали дождь, ливень или ураганы. Приехали в Каменец-Подольский, а прогноз погоды, который за день до этого показывал ливень, не осуществился. Только сняли клип, поехали - и за нами дожди начались.

Автор: предоставлено пиар-агентом артистки Артистка во время съемочного процесса получала травмы

Как-то ради съемок вылезли на гору Белая Кобыла, видим, что Черную гору резко затянула пеленой. И вот недалеко от нас идет дождь. Часть команды, которая осталась внизу, пишет нам, что палатки затопило и льет как из ведра. А я еще с двумя девушками начала "отгонять" дождь. На нас попало буквально несколько капель", - вспомнила певица.

Артистка во время съемочного процесса получала травмы.

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"Это случилось во время съемок клипа "На камені ноги мию". Меня привязали на специальное снаряжение для того, чтобы я будто летала в воздухе и ходила по стене. Заверяла всех, что выдержу и мне не надо навязывать никакие накладки на бедра. Меня подняли на Коростышевскому каньоне на высоту около 15 метров. Снаряжение скрывалось под платьем. Через час съемок оно впились мне в ноги. В один момент я еще и сорвалась, из-за чего у меня ноги поцарапанные были", - поделилась Тимофийчук.

Певица 33-летняя Navka, настоящее имя которой Марина Тимофийчук, начала заниматься вокалом в 14 лет. Популярность к ней пришла после того, как артистка в 2019-м приняла участие в шоу "Х-фактор". В прошлом году представила проект "Україна в піснях", в который входят 13 клипов на народные песни.