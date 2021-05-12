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среда, 12 мая 2021 16:06

"Не видела себя звездой" – Navka поделилась детскими воспоминаниями

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Певица 33-летняя Navka, настоящее имя которой Марина Тимофийчук, начала заниматься вокалом в 14 лет. Популярность к ней пришла после того, как артистка в 2019 году приняла участие в шоу "Х-фактор". В прошлом году представила проект "Україна в піснях", в который входят 13 клипов на народные песни.

О том, как начинала певческую карьеру, Navka рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Больше всего в детстве поддерживали родители. Но то, что стану певицей, не предусматривалось. Я занималась стихосложением. Мама схватилась за меня, как за поэта. Водили меня на мастер-классы, чтобы учили сочинять стихи еще лучше. Параллельно посещала в музыкальной школе занятия с сольфеджио. Легко давалось почувствовать звуки, воспроизвести мелодии", - рассказала исполнительница.

Автор: предоставлено пиар-агентом артистки
  В девятом классе Navka впервые отправилась на конкурс авторской песни
В девятом классе Navka впервые отправилась на конкурс авторской песни

"Не назвала бы себя суперпопулярной в школьные годы. Хотя учительница на встречах выпускников повторяет, что была такой. Но это, как фраза из американских фильмов. Зависти или давления со стороны других никогда не было. Я - единственная, кто писал стихи, поэтому и не было конкурентов. Были ребята, в которых я видела развит вокальный талант. Но певцами они не стали", - добавила Navka.

В девятом классе она впервые отправилась на конкурс авторской песни.

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"Сдала ноты. Впоследствии перезвонили и сказали, что победила. Это была моя первая победа как автора и композитора в конкурсе "Мандрівний музика" имени Владимира Ивасюка. Не видела себя вокальной звездой до студенчества. А когда поступила в университет, начала участвовать в международных конкурсах, выигрывать. Тогда и поняла, что могу развивать свой вокал", - вспомнила певица.

Артистка Марина Тимофийчук, более известная как Navka, родом из Черновцов. В восемь лет начала писать стихи, в 14 - заниматься вокалом. Участвовала в поэтических конкурсах и выпустила два сборника стихов. Окончила Черновицкое училище искусств, а в 2009 году - филологический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

В 2019 году прошла отбор 10-го сезона шоу "Х-фактор". В прошлом году выпустила проект "Україна в піснях".

Разведена. Воспитывает двух сыновей - Максима и Андрея.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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