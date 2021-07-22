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пятница, 23 июля 2021 09:53

Экс-участница "Голосу країни" сыграла шуточную принцессу в новом клипе
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Певица Наташа Гоголь дала первый сольный концерт и выпустила клип на авторскую песню
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Певица Наташа Гоголь дала первый сольный концерт и выпустила клип на авторскую песню
Певица Наташа Гоголь дала первый сольный концерт и выпустила клип на авторскую песню
Певица Наташа Гоголь дала первый сольный концерт и выпустила клип на авторскую песню
Певица Наташа Гоголь дала первый сольный концерт и выпустила клип на авторскую песню

Исполнительница Наташа Гоголь дала первый сольный концерт в столичном концертном зале. Также артистка презентовала клип на авторскую песню "Горький шоколад".

Певица предстает в трех ярких образах. Режиссером видеоработы является клипмейкер Юрий Движон.

"Мне нравится, что Наташа во всех своих работах совершенно разная и каждый раз по-новому открывается зрителю. Наше видео ни стало исключением. В этой истории она сыграла шуточную принцессу, которая живет в сказочном мире и мечтает о встрече с принцем всей ее жизни" , - прокомментировал Движон.

Экс-участница "Голосу країни" отметила, что на создание песен ее вдохновляют отношения.

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"Меня вдохновляют на песни и дружба, и любовь. Эта песня - о расставании, но не в той классической форме, какую все привыкли чувствовать. Наоборот, в этом нет ничего трагического, окончание чего-то старого - всегда начало чего-то нового. В этом видео я другая. Я с юмором подхожу ко всему, что происходит, и твердо уверена, что такое восприятие вещей - самый правильный путь. Важнейший посыл моего нового клипа - хранить легкость во всем", - рассказала исполнительница.

Артистка Наташа Гоголь, которая принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", представила видеоработу на песню "Птахи". Режиссером клипа является Владислав Разиховский. Певица сыграла натурщицу в видео. Роль главного героя исполнил актер и радиоведущий Сергей Комаровский.

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