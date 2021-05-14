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пятница, 14 мая 2021 11:36

Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе

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Экс-участница &quot;Голосу країни&quot; показала историю любви художника и его музы в клипе
Певица сыграла натурщицу в видео. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Наташа Гоголь, которая принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", представила видеоработу на песню "Птахи". Режиссером клипа является Владислав Разиховский.

Певица сыграла натурщицу в видео. Роль главного героя исполнил актер и радиоведущий Сергей Комаровский.

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"Эта песня об истории глубокой любви на всю жизнь. Во время прослушивания в голове сразу начинаешь рисовать картины, поэтому хотелось снять не просто клип, а фильм, настоящее произведение искусства. Режиссер Разиховский предложил прекрасный сценарий, а сам съемочный процесс больше напоминал большое кино, чем классическую работу над клипом", - отметила исполнительница.

Группа "Нервы" выпустила клип на песню "Так как надо". Режиссером видеоработы, которая похожа на драматический и уголовный короткометражный фильм, выступил Евгений Мильковский.

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