Такого кино еще не снимал - "Нервы" презентовали уголовный клип

Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа "Нервы" выпустила клип на песню "Так как надо". Режиссером видеоработы, которая похожа на драматический и уголовный короткометражный фильм, выступил Евгений Мильковский.

В клипе главный герой - бедный художник - вспоминает любимую, которую часто описывал в картинах. Впоследствии он идет в бойцовский клуб, в котором начинается остросюжетная история.

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"Такого кино я еще не снимал. Сюжет клипа не связан с песней, но эта история полностью передает эмоциональное состояние и ощущения от композиции. По этой работе не трудно догадаться, от какого режиссера я фанатею: я являюсь большим поклонником Гая Ричи, а художник сам нарисовался", - рассказал Мильковский.

Рок-группа "Нервы" выпустила альбом "7". В нем представлены 21 композиция - истории о любви, дружбе, честности, стране и доверии. Участники группы сместили вектор треков в сторону рокового звучания. Альбом состоит из фокус-треков.