Не ориентируются на тренды: украинская рок-группа презентовала новый альбом

Участники группы сместили вектор треков в сторону рокового звучания. Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Рок-группа "Нервы" выпустила альбом "7". В нем представлены 21 композиция - истории о любви, дружбе, честности, стране и доверии.

Участники группы сместили вектор треков в сторону рокового звучания. Альбом состоит из фокус-треков.

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"Альбом "7" - это классический жест от группы. Во времена кликбэйтовой музыки и песен для TikTok, мы сделали полноценный лонгплей с 21 песни, перед этим выбросили еще 10. Мы не ориентируемся на тренды, а отдаем дань фирмачам и времени, когда люди слушали музыку альбомами. У нас не было цели взять количеством, просто есть что сказать", - рассказали участники группы.

Украинская группа "Нервы" презентовала видео на песню "Суицид моей веры". Сингл, который входит в альбом "Самый дорогой, Часть 2", выпустили еще в 2017 году. Режиссером клипа стал Евгений Мильковский.