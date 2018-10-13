В Ереване открыли памятник Шевченко

В столице Армении Ереване торжественно открыли памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.

Об этом в Facebook сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Тигран Авакян.

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Автор: Facebook Памятник украинскому поэту открыли в центре столицы Армении.

"Торжественное открытие памятника нашему великому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко в центре Еревана!", - написал он.

Волынский волонтер Руслан Телипский 28 дней шел к могиле Тараса Шевченко в Каневе Черкасской области. Свое паломничество назвал "Тарасов указатель 2".