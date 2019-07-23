Украинский фильм попал в конкурсную программу европейского кинофестиваля

Мастер спорта по тяжелой атлетике Александр Лой исполнил главную роль в короткометражном фильме "Штангист". Фото: imdb.com

Короткометражный фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука вошел в конкурсную программу 25-го международного Сараевского кинофестиваля. Пройдет 16-23 августа в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

30-минутный фильм "Штангист" отобрали в секцию короткого метра, где в целом представлено 13 картин из 10 стран Европы.

Действие происходит в Черновцах. Спортсмен-тяжеловес Петр готовится к престижному международному чемпионату. Пытается справиться с психологическими сложностями, которые возникают в отношениях с любимой и близкими, по сюжету.

Фильм совместного производства Украины и Польши. Съемки проходили в Киеве и Львове. В картине снимались преимущественно непрофессиональные актеры. Главную роль сыграл мастер спорта по тяжелой атлетике, черниговец Александр Лой. Продюсеры - Валентин Васянович и Конрад Стефаняк.

"За последний год "Штангист" является самым активным представителем Украины на международных кинофестивалях в секциях короткого метра, - говорит глава Госкино Филипп Ильенко. - Желаю режиссеру дополнить список побед наградой еще и этого фестиваля".

Сараевский кинофестиваль - крупнейший на Балканах и один из крупнейших в Европе. Основан в 1995 году. Секция "Европейский короткий метр" представляет наиболее интересные, молодые, храбрые и свежие голоса талантов, которые не идут по проторенной дорожке известной формулы создания кино. Участие в этой секции позволяет фильму получить номинацию на приз Европейской киноакадемии и квалификацию на премию "Оскар".

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Премьера короткометражки "Штангист" состоялась в прошлом году на Киевском международном кинофестивале "Молодость", где лента получила главную награду в Национальном конкурсе. Также получила Гран-при Варшавского международного кинофестиваля и Гран-при кинофестиваля Premiers Plans d'Angers во Франции.