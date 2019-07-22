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Объявили победителей 10-го Одесского международного кинофестиваля

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Объявили победителей 10-го Одесского международного кинофестиваля
Гран-при 10-го ОМКФ получили сразу 2 фильма из-за минимального разрыва в голосовании. oiff.com.ua

20-го июля объявили победителей 10-го Одесского Международного Кинофестиваля. Гран-при получили сразу 2 фильма из-за минимального разрыва в голосовании - грузинская картина "А потом мы танцевали" режиссера Левана Акина и украинский "Домой" Наримана Алиева.

"А потом мы танцевали" рассказывает о группе грузинских танцоров, из которой уходит солист. Семья отправила его в монастырь, потому что увидели с другим мужчиной. В город приезжает новый танцор, что должен занять место солиста.

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"Домой" Наримана Алиева - лента о крымском татарине Мустафе, который приезжает в аннексированный Крым. Он планирует забрать оттуда младшего сына и увезти тело погибшего на Донбассе старшего. За это путешествие они пройдут путь к пониманию.

Полный список лауреатов выглядит так:

Международная конкурсная программа:

Гран-При, который определяется путем зрительского голосования - "Хрусталь", реж. Дарья Жук, Беларусь, Германия, США, Россия. Вознаграждение: статуэтка "Золотой Дюк" и €10 тыс.

"Лучший фильм" - "Жаль", реж. Бабис Макридис, Греция, Польша. Вознаграждение: статуэтка "Дюк ОМКФ" и € 5 тыс.

"Лучшая режиссура" - Бабис Макридис, "Жаль", Греция, Польша. Вознаграждение: статуэтка "Дюк ОМКФ" и € 3 тыс.

"Лучшая актерская работа" - Виктор Полстер, "Девушка", Бельгия. Вознаграждение: статуэтка "Дюк ОМКФ" и € 2 тыс.

Специальное упоминание - "Поророка", реж. Константин Попеску, Румыния, Франция

Национальная конкурсная программа:

"Лучший украинский полнометражный фильм" - "Дельта", реж. Александр Течинский, Украина, Германия. Вознаграждение: статуэтка "Золотой Дюк" и 100 тыс. грн.

"Лучшая режиссерская работа" в категории "Украинский полнометражный фильм" - Тоня Ноябрева, "Герой моего времени", Украина. Вознаграждение: статуэтка "Дюк ОМКФ" и 60 тыс. грн.

"Лучшая актерская работа" - Анастасия Пустовит, "Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк, Украина, Польша, Македония. Вознаграждение: статуэтка "Дюк ОМКФ" 50 тыс. грн.

"Лучший украинский короткометражный фильм" - "В радости и только в радости", реж. Марина Рощина, Украина. Вознаграждение: статуэтка "Дюк ОМКФ" и 50 тыс. грн.

Специальное упоминание:

"Связь", реж. Жанна Озерная, Украина

"О Марке Львовиче Тюльпанове, который разговаривал с цветами", реж. Дана Кавелина, Украина

Диплом FIPRESCI за лучший украинский фильм:

• Полнометражный: "Дельта", реж. Александр Течинский

• Короткометражный: "Магнитная буря", реж. Игорь Ганский

Конкурс европейских документальных фильмов:

"Лучший фильм" - "Домашние игры", реж. Алиса Коваленко, Украина, Франция, Польша. Вознаграждение: статуэтка "Золотой Дюк" и € 2 тыс.

Специальное упоминание:

"69 минут с 86 дней", реж. Егиль Гойсколд Ларсен.

Победитель питчинга:

"Неудобная память" реж. Игорь Иванько, прод. Игорь Иванько, Мария Пономарева, Владимир Тихий. Премия 60 тыс. грн от Одесского международного кинофестиваля.

Победители Work in Progress:

• "Цензорка", реж. Петер Керекес, продюсеры: Иван Остроховськи, Ежи Конечны, Денис Иванов.

• "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич, продюсеры: Алла Белая, Дмитрий Суханов

Победители Odesa IFF ScriptEast Series Projects:

"Семейные архивы", Хорватия, сценарий: Марьян Алчевский, Андамион Муратай

"Smokey Eyes", Польша, Малгожата Пилачинська.

Проходил 12-20 июля.

959 фильмов подали на участие в программе Одесского кинофестиваля. На конкурс вошли 25 художественных и 12 документальных картин С Украины, Грузии, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии, Швеции, Уругвая, Литвы, США, Великобритании, Италии, Албании, Китая, Люксембурга, Бельгии, Израиля и Франции.

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