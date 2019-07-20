Украинцы не имеют привычки тратить деньги на культуру - Анатолий Днестровой

Автор: Тарас Подолян

Культура в Украине не развивается на полную, потому что украинцы не привыкли поддерживать ее гривней.

Так считает писатель и художник Анатолий Днестровой.

"У украинцев нет и не было привычки тратить деньги на культуру. Эта данность еще от большевиков идет. Европеец может идти по улице, увидит, как ребенок продает свой рисунок. Он может вынуть сто евро и купить у ребенка его рисунок. Потому что он в этом видит другие смыслы. А у нас такого подхода нет.

Художник постоянно должен работать еще где-то, потому что монетизации его творчества нет. Очень сложно продать свое творчество. Рынок лежит практически. Это потерянные годы и десятилетия жизни. Многие люди просто сошли с дистанции. Они могли бы реализоваться, если бы были другие условия ", - отмечает он.

Свой новый роман "Б-52", в котором описаны события между Оранжевой революцией и революцией достоинства, писатель называет ретророманом. Поскольку страна и общество сильно изменились в сжатые сроки.

Сейчас я по своим ощущениям и наблюдениям вижу, что страна до 2014 года была во всех отношениях совсем другая. Как и во времена правления Кучмы она также была отчетливо иная, чем позже. Раньше действительность была медленнее. Затем, с 2005 по 2014, наступила эпоха определенного ускорения. А сейчас, после революции, жизнь стала еще динамичнее: событий очень много. Раньше выход книги был событием. Среднестатистический роман в украинской литературе в 1990-х обсуждался 5-10 лет. Это было очень медленное время. Так как было мало книг и мало впечатлений, каждый новый роман долго жил. Сейчас медийная жизнь романа длится месяц-два. Потому что книг и событий появилось невероятно много. Поэтому рассеивается внимание, чего не было прежде, в эпоху дефицита. Мы все же дети дефицита. Раньше идеи имели большее значение. Я когда-то студентом ехал на электричке зайцем из Нежина в Киев, чтобы купить томик Элиота, который издала Соломия Павлычко. У меня были деньги только на него. На проезд уже не было. Люди на большие подвиги шли, чтобы получить знания. Поэтому книга была реально на цену золота. А сейчас это все одним кликом делается - ты себе скачиваешь что угодно. В 1990-х в год издавались две книги максимум, и журнал Современность, в каком хотели напечататься все, потому что больше ничего не существовало. А сейчас книг много, но они не отрефлексовываются на должном уровне Сейчас идеи воспринимаются как данность из-за того, что они очень легко доступны. А тогда, в условиях тотального дефицита, они имели большее значение. Мне кажется общество не так ценит украинского романиста сегодня, как в 1990-х годах. Потому что в 1990-х, по статистике, в год издавались две книги максимум, и журнал Современность, в каком хотели напечататься все, потому что больше ничего не существовало. А сейчас книг много, но они не отрефлексовываются на должном уровне. Для меня это время, которое неожиданно и невероятно быстро завершилось. Этот роман не современный. Потому что это 5 лет назад было. Для меня ретро - это то, что произошло недавно, то, что видели еще мои родители и дедушки, которые могут мне это рассказать. Это что-то такое теплое, по моей скромной классификации. Это еще не окончательный архив, такие как история 19 века, которую знаем из учебников и архивов.

Изменилось ли общество за это время так же быстро, как технологии?

Невероятно изменилось. В романе я это показывал через трех персонажей разных поколений. Главный герой Мирослав Шефер. Предыдущее поколение - это его мама. Я через нее на контрасте показывал, которая большая пропасть уже между этими двумя поколениями. Она еще носитель позднесоветских тоталитарных ценностей. Требует от сына достижений и карьеризма. А он все же гибкий - человек 2000-х. Ввожу еще одного персонажа - младшую от него на 20 лет феминистку Варю Кропоткину. Варя - носитель активизма и феминистской этики. Между ним и ею уже также пропасть. Мне было важно показать трансформацию этих генераций. Но мой роман заканчивается 2013 г., избиением студентов у стелы. Сейчас же еще большие изменения произошли. Автор: Тарас Подолян

Какие именно?

Появился практический феминизм. Это уже не просто теоретическая и научная феминистская этика, которая была в 1990-х во времена Соломии Павличко. Тогда это была больше научная идея. Феминистическая культура тогда не была столь сильно, как сейчас, внедренная в социум. Сейчас феминизм имеет у нас серьезные позиции и влияет на все включая медиа. И это большое изменение. Если мы посмотрим на немецкую Веймарскую республику начала 20 века, перед нацизмом, она была квазидемократическая и квазиавторитарная, было непонятно, куда что движется. Переходный социум. Развалилась империя, на ее обломках пытаются формировать демократию, но эта демократия проигрывает. Такая рискованная ситуация, изменчивая. Как и сейчас в Украине. Это более фон в романе. Ибо главная его тема - это выбор между карьерой и творчеством.

Каких вы видите типажей в современном обществе?

Классический хипстер, неконфликтный, жизнерадостный, стильный, с интересным чувством юмора. Есть еще мужчины с 1990-х - жуки такие, витые, решалово. Он может быть на самом деле хороший человек, но из виду немножко бандитский. И у него еще сексистские замашки пролетают. Такой типаж до сих пор есть. В начале 1990-х неадекватное агрессивное поведение было нормой. А сейчас я замечаю, как с каждым десятилетием оно теряет свои позиции. Определяется как нечто неприемлемое, особенно в политической сфере. Хотя общество у нас еще переходное, с психологическими траблами. Описываю женщин в платьях-тумбах, мужичков в генеральских лампасах. Такая латиноамериканская бессмысленная карнавальность 19 века. Оппозиционные депутаты лобизаються с провластными, вокруг рок-звезды с России и поп-дивы. Ужасная безвкусица Наша политическая элита меняется, но очень медленно. Она никогда не успевает за изменениями в социуме. В романе у меня есть сцена, как одному бандюку вручают звание Героя Украины. Его едут разные конторы поздравлять. Я очень красочно описываю этих женщин в платьях-тумбах, мужичков в генеральских лампасах. Такая латиноамериканская бессмысленная карнавальность 19 века. Оппозиционные депутаты лобизаються с провластными, вокруг рок-звезды с России и поп-дивы. Ужасная безвкусица. Я работал в проектах политических. Часто такое наблюдал со стороны.

Несколько лет назад вы критиковали художников, которые делают из своего творчества шоу. Может ли художник стать успешным без этого?

Когда-то да, но сейчас невозможно жить без самопиара. Это палка о двух концах. У нас раньше все авторы были социоапатичние, особенно в 1990-х, когда автора не баловали приглашениями на интервью, а тем более на телевидение. Для телевидения литература тогда была чем-то вроде с Марса. Так и выработалась такая модель поведения, исключительно на тексте сфокусированная. Я долго придерживался такого взгляда. Текст считал важнее его продвижения, а как говорил Маркс, владелец капитала смертный, а капитал бессмертен. Но без продвижения ты просто не впишешься в рынок. Издателю не нужен тощий автор. Потому что сейчас книгу покупают в основном когда при ней есть автор. Книгу надо двигать: встречи, интервью, общение, интерактив. Это неизбежный процесс. Конечно, быть медийно активным очень истощает. Большие вещи требуют все же тишины. Загребельный писал романы и на люди выходил где-то раз в 4 года. Я к славе очень осторожно отношусь. И, если честно, не люблю, когда надоедают мне. Это меня выбивает из колеи. Есть люди, которые это объединяют. Это очень классно. Смотрю на молодых, они активны в плане коммуникации и меня вдохновляют. Наприклад, культурой слэма. У нас забыли книги, которые по 10 лет держали в напряжении читательскую аудиторию. Например, Евгения Пашковского в 1990-х годах читали и знали все. Сейчас его никто не знает. Валерия Шевчука также забывают. А это зубр Да, с тех пор все переломилось. Конечно, автор не имел раньше опыта разговора с аудиторией. Те, кто поставили это на рельсы, сделали серьезную работу. В этом плане можно не только о литературе говорить, а и о более широких вещах - культурных, политических. Восхищаюсь Андреем Любкой. Под боком Украины кучу лет были себе какие-то страны. Никто не знал, что там есть. Туда Андрей раз за разом поехал активно, там рассказал о нас, приехал, нам рассказал о них. Такой тип коммуникации очень важен. Автор: Тарас Подолян

Творческий человек у нас только с искусства сейчас жить не может?

Скажу о прозаиках. У нас много работы в песок ушло. Почему-то никто не хочет переиздать лучший корпус украинской прозы 30 лет. Для меня это загадочно. Малкович это делает с поэзией. Такая же история должна быть и с прозой нашей. Это репрезентация. Меня шокировало то, что у нас вообще забыли книги, которые по 10 лет держали в напряжении читательскую аудиторию. Например, Евгения Пашковского. Его в 1990-х годах читали и знали все. Сейчас его никто не знает. Валерия Шевчука также забывают. А это зубр.

Я в юности им зачитывалась. А сейчас открыла его произведения - не идут.

Это просто другая стилистика. Медленная, размеренная стилистика, от которой мы отвыкли, поскольку она не совпадает с нашим быстрым временем. У меня та же история с Томасом Маном произошла. Я имею привычку перечитывать раз в десятилетие титанов. Перечитал Хемингуэя уже где-то по третьему разу за 25 лет. А сейчас я хотел Томаса Мана перечитать. Он мне не пошел. Он слишком рефлексивный для нашего дня. Сейчас литература все же требует немного экшена, действенности, динамичности. В чем же парадокс: творец постоянно должен работать еще где-то, потому что монетизации его творчества нет. Я по художниках смотрю - очень сложно продать свое творчество. Рынок лежит практически. Это потерянные годы и десятилетия жизни. Многие люди просто сошли с дистанции. Они могли бы реализоваться, если бы были другие условия.

В чем причина? У людей нет возможности покупать искусство?

Не только. У украинцев нет и не было привычки тратить деньги на культуру. Эта данность еще от большевиков идет. Европеец может идти по улице, увидит как ребенок продает свой рисунок. Он может вынуть сто евро и купить у ребенка его рисунок. Потому что он в этом видит другие смыслы. А у нас такого подхода нет. При президентстве Ющенко, когда более-менее было все хорошо с ВВП, немножко ожил рынок художественный. Это продолжалось года три. Богатые люди тогда наслушались искусствоведов, дилеров, художников и решили вложить в это деньги. Они реально потратились, коллекции сколотили себе. Но сейчас они их продать не могут. Они просто остались с носом, потому что сейчас никто не вкладывает уже в живопись. Счастливцев судьбы, которые продаются, в Украине очень мало. Среди известных 300 художников монетизированных - лишь человек 30. В целом в Украине художников дивизия - тысяч 20 или еще больше Счастливцев судьбы, которые продаются, в Украине очень мало. Среди известных 300 художников монетизированных - лишь человек 30. В целом в Украине художников дивизия - тысяч 20 или еще больше. Многие умеет классно рисовать. Но успешны те авторы, которые являются сами себе менеджерами, бизнесменами и пиарщиками. С писателями та же история. У нас-то люди считают, что успешные поэты - это те, кто классные еще и пиарщики. Но часто наоборот. Поэзия - это что-то не от мира сего. Да, в эпоху модернизма. Но сейчас это уже не работает. Поэт должен быть кутьтуртрегером. Автор: Тарас Подолян

Что сейчас читаете?

Люблю читать ранних стоиков. Особенно Зенона Китийского. Это меня вдохновляет. Из прозы невероятно много книг меня потрясло. Из свежих - это книга Леонида Ушкалова "Очарование энергии: Михаил Драгоманов". Это реально исследовательский райтерский подвиг. Надо знать, в каких условиях ученый живет, как он борется за жизнь в этом социуме. Я вообще не знаю, кто на такое сейчас без серьезной институциональной поддержки готов. Ушкалов - это глыба. Таких книг бы побольше о всех крупных фигурах украинских прописать. Люблю поэзию Элиота - она ​​как током тебя пронизывает. Или поэзия Эмиля Верхарна. Сейчас поэтов таких нет: сейчас видно, что поэт играет в расположение слов. А там этого нет. Там энергетика как вулкан прорывается.

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Вообще модернистская поэзия очень сильна. Плужник, Бажан. Бажан - большое потрясение. Меня тянет его перечитывать. Это такие поэты, от которых мороз по коже. Вот помнишь то, от чего идет мороз по коже. Помню, как я читал всю ночь впервые студентом Уитмена. Это такая была сенсация: как это можно было космически писать. Ты счастлив реально, что ты это читаешь. Спокойно отношусь к неоклассикам. Понимаю, что это хорошая поэзия, но для меня она немножко не очень. Семенко я читаю с точки зрения социологической. Раньше читаешь "Сто лет одиночества" Маркеса - от книги не можешь оторваться. Ты наэлектризован пока ее не прочитаешь. У меня такого запала уже нет. Кино я также уже пресытился, как и прозой. Крышу уже не сносит. Артхаус не могу уже смотреть. Когда-то им очень увлекался, а в последнее время он меня просто утомляет. Я в нем замечаю технологические ходы, как что делается, и меня эта кулинария утомляет. Недавно пересматривали с женой "Небо над Берлином" - уже больше смотрел на него как на конструктор. Сейчас вообще пишут оперативные романы до 200 страниц. Ты читаешь в два-три захода. А раньше письмо просто погружало в другую реальность, с которой не хочешь выходить. Поэтому я больше люблю перечитывать старых авторов, чем открывать новых. Всю романистику Кундеры так-то перечитал где-то по третьему разу. Не надо читать автора только по модным книгам его. Это абсолютный нонсенс, бессмыслица, это любительский примитивный тип прочтения. Если хочешь почувствовать автора, его надо читать корпусом, со всеми его поражениями.

Чтобы почувствовать Маркса, мне понадобились три года жизни. Он значительно шире коммунизма, политики и экономики

Когда я в "Украинской неделе" работал, ездил на работу в один конец ежедневно полтора часа на маршрутке. У меня был 50-томник Маркса и Энгельса. Я его читал постоянно в маршрутке том за томом. Чтобы почувствовать Маркса, мне понадобились три года жизни. Он значительно шире коммунизма, политики и экономики. Сейчас жизнь прикольнее, чем прежде. Поэтому можно прикольнее романы писать. Раньше бедная жизнь была для прозы, закрытое общество. Хотелось бы родиться позже, лет так на 20. Мне было бы 24 сегодня.

"Б-52" Анатолия Днестровского - остроумный и динамичный роман о мужчине в кризисе среднего возраста. Достаточно неординарный по натуре и стилем жизни, успешный топ-менджер, аналитик и драматург Мирослав Шефер наражается на любовь к юной анархо-феминистке, и это разрушает его прежний мир.