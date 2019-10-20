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"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
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понедельник, 21 октября 2019 09:30

"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч

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Автор: Сергей Старостенко
  Эдуард Драч
Эдуард Драч

"За авторское право никто не платит в Украине. Государственное радио и телевидение вообще отказалось от этой опции. А фм-станции и частное телевидение еще и требуют за ротацию. Так нет нигде в мире, но у нас вот такой вот мир наоборот ", - рассказал бард Эдуард Драч в интервью журналу "Країна".

"Я подозреваю, что и дальше будет уменьшаться количество песен, которые народ захочет спеть. Потому что у нас не хит-парады, а агит-парады. Кто заплатил, того песни и крутят, а не того, кто лучше написал. Это не естественный отбор. Когда мы впервые приехали в Канаду в 1990 году, удивились, что там не 2, а 52 эфирных канала. Музыкантам с улицы дают эфирное время - в выходной и в прайм-тайм.

В Канаде на фм-станциях стараются крутить то, что людям нравится. Привлечь к себе, и тогда немножечко крутить рекламы, и на рекламе иметь деньги. С рекламных денег они немножечко отдают на роялти.

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А у нас, к сожалению, получается, что вкус народу диктуют деньги. Музыканты носят на радио свои записи: там заплатили столько, там столько. Чем больше разнес и заплатил, тем больше твоей музыки будут крутить. Я буквально вчера слушаю - на одном фм-радио только одна певица, на втором - тоже она, на третьем - так же ", - рассказал Эдуард Драч.

Интервью с Эдуардом Драчем читайте в журнале "Країна".

Благодаря языковым квотам на радио и телевидении украинская музыка достигла высшего уровня, чем российская, считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политки Виктория Сюмар.

"Квоты не такие? Сегодня второй год подряд премия для лучших украинских исполнителей "Жар-птица"! 1996-го начата Александром Богуцким с командой. Сейчас - возрождение. Не только "Жар-птицы" - украинской музыки. И мне все равно относительно всех "ватных" заявлений тех, кто знает, "как лучше" это делать. У нас получилось возродить украинскую музыку, которая за несколько лет на десятилетия опередила попсу российских "мумий". И мы не дадим это потерять", — написала она в Facebook.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
21
октября

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