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воскресенье, 20 октября 2019 20:26

На "Червоной руте" 1989 году впервые спели гимн Украины

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Автор: Сергей Старостенко
  Эдуард Драч
Эдуард Драч

В конце сентября этого года исполнилось 30 лет первому фестиваля "Червона рута". Бард Эдуард Драч, который стал одним из лауреатов фестиваля, вспоминает о нем как о первой культурной революции. Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

"Я случайно познакомился с людьми, которые продвигали саму идею фестиваля памяти Владимира Ивасюка - Кириллом Стеценко, Олегом Репецким. Мне предложили пройти отборочные туры", - вспоминает певец.

По его словам, именно на первой "Червоной руте" украинская творческая интеллигенция собралась вместе. Именно тогда впервые спели гимн Украины и принесли на трибуны сине-желтые флаги.

"Что-то уже бурлило до того. Но взрыв наступил уже на "Червоной руте". Там мы впервые увидели нашу диаспору, как западную, так и восточную: приезжали украинцы и из Польши, и из России.

Украинский гимн на фестивале спели трижды. Впервые вообще в стиле Джимми Хендрикса - его сыграл на гитаре Славко Галатин из дуэта "Дарка и Славко". Начал импровизировать, и вдруг появилась в этой импровизации мелодия гимна. Ее народ подхватил. Затем еще раз гимн спела диаспора уже на заключительном концерте. И в третий раз его спел Василий Жданкин.

Флаги на фестиваль проносили с самого начала. Людей с сине-желтыми флагами милиция била и задерживали в участки. Даже Андрей Панчишин и Тарас Чубай пострадали за то, что защищали кого-то с флагами.

За нами, лауреатами, усиленно следили. Когда мы шли на заключительный концерт. "Общество Льва" прорывалось с флагами, как в бой. На них бросились милиционеры. При проходе Василий Жданкин начал кричать: "Что вы, собаки, бьете людей?". Милиция развернулась к Василию, но кагебисты, которые за нами шли, достали сразу свои корочки: "Лауреатов не трогать". Милиционеры разворачиваются и снова бьют "Общество Льва". После этого Василий Жданкин и решил спеть "Ще не вмерла", уже со стадиона. Я его от этого отговаривал: "Мы же уже два раза ее пели. Успокойся". - "Нет, я спою".

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"Трансляция" Червоной руты "была не прямая, а" кривая ": события на экране на 5 минут опаздывали от реального времени. За этот период пытались вырезать все моменты, где в толпе появились сине-желтые флаги. Слышал, люди говорили: "Ходил звонить домой, так там говорят, что на экране показывают только сине-красные флаги Украинской ССР". Телевизионная картинка отличалась от того, что было на самом деле. Но потом местные черновицкие телевизионщики напоили киевскую журналистку, которая была ответственная за то, чтобы не пропускать " крамолу "в эфир. И поэтому сине-желтые флаги в эфир таки пошли ", - рассказал Эдуард Драч.

Интервью с Эдуардом Драчем читайте в журнале "Країна".

Первый фестиваль "Червона рута", посвященный Владимиру Ивасюку, состоялся 17 сентября 1989-го на стадионе "Буковина" в Черновцах. Продолжался 8 дней. Идея действа принадлежала журналисту Ивану Лепше. По замыслу, фестиваль должен был объединить как профессиональных певцов, так и любителей. Он принес кардинальные изменения в украинскую музыку и вывел самобытных исполнителей из тени.

Автор: Валерия Радзиевская
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