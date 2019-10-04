Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч

Автор: Сергей Старостенко Эдуард Драч

В настоящее время много информации проходит через оперативную память мозга, - говорит кобзарь и врач-невролог Эдуард Драч. "Раньше все было на "жестком диске ": весь календарный цикл и все обряды и приметы. Потому что это жизненно важно знать. Сейчас нам этого всего не надо. Поэтому все через оперативную память проходит. Все переместилось в оперативнку. Современному человеку надо развивать свою оперативную память. Ее поддерживает хорошее кровообращение головного мозга. Поэтому спорт и рациональная физкультура очень нужны ", - рассказал он в интервью Gazeta.ua.

Кривой Рог, где вы родились, - родина также нынешнего президента.

Но и родина Павла Глазового и трио Мареничей. Я помню, в 1970-е годы на улицах в спальных районах Кривого Рога постоянно кто-то пел песни Мареничей. Люди раньше вообще пели больше. Сейчас люди почти не поют. А тогда в выходные вообще можно было услышать такую ​​автентику, за которой сейчас гоняются фольклористы. Много людей было в городах из сел.

Почему сейчас стали петь меньше?

Раньше люди были ближе к традиционной культуре. Была своя культура пения. Во-первых, семья должна была собираться за столом. Для многих нынешних семей при нынешней занятости это сложно. А когда-то все заканчивали работу в поле, шли с работы, пели, приходили домой, пели. Были песни уличные, застольные, для работы, обрядовые. Бабушка знала от 2 до 5 тысяч песен. Каждый обряд мог длиться час-два-три. Это больше, чем опера. Каждая баба имела свои арии. У меня бабушка была выводчица - пела очень высоким голосом. После войны мама моя никогда не хотела ехать на 9 мая в деревню. Говорит: опять там поминки будут. Собирались солдатки и пели. У них начиналось от "Била мене мати березовим прутом" до действительно поминальных плачей. Туда не совался даже председатель колхоза, потому что это выдержать никто не мог. Женщины очень тосковали. Это была целая культура сельская. Сейчас просто другое время. Информационный поток идет другим образом - через интернет и телевидение. А объем человеческого мозга не увеличивается. Сейчас много информации проходит через оперативную память мозга, если к компьютеру приравнять. А раньше все было на "жестком диске": весь календарный цикл и все обряды и приметы. Потому что это жизненно важно знать. Теперь нам этого всего не надо. Поэтому все через оперативку проходит.

Однако некоторые народные традиции, наверное, из памяти новой информацией все же не стереть.

Я принимал участие в одном из первых вертепов в 1989 году с любительскими фольклорными группами в Киеве. Встречались на Майдане и на небольшой сцене играли вертеп: показывали действо и вплетали в него политику. Когда царю Ироду говорили: "Зачем ты младенцев убил?", Он отвечал: "Я не виноват. Мне с Москвы позвонили". Вертеп всегда имел структуру имел традиционную, но именно наполнение должно было осовременниваться.

Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали. Надо понимать юмор, производить юмор и уметь вести себя в ситуациях, когда с тебя смеются

Так же, как и обряд Калиты. Его психоневрологическая суть такова: наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали. Надо понимать юмор, производить юмор и уметь вести себя в ситуациях, когда с тебя смеются. Это проверка выдержки и адекватности: если ты обиделся - получай квачем. Генетическая экспертиза, если хотите. Для девушек задача - набрать в рот воды, на которой затем испечь лепешки, и не рассмеяться, пока донесет эту воду к столу. Кто ассмеялся - сразу мажут сажей лицо. Три раза помазали - на второй год. Это была инициация. Тех, кто прошел этот обряд, принимали в парубоцтво и девичество. Ребятам разрешалось носить брюки, а девушкам юбки. До этого ходили в лелях. Помню, к нашему Кобзарскому цеху примкнул чернокожий Анри из Бурунди, из Африки. Когда только зашел, все: А чем его мазать? - "Маж его мелом!". С юмором у него все было замечательно. Когда прошел обряд Калиты, наши хтопцы назвали его Андрей Бурундай. Автор: Сергей Старостенко Когда понижается кровообращение мозга. сужается и мировоззрение - говорит врач ч кобзарь Эдуард Драч

Что записано на вашем жестком диске памяти?

Атлас анатомии, книги по физиологии и фармакологии. Сейчас все, даже производство и военное дело, переходят в компьютерную плоскость. Дети переседают со стрелялок управлять дронами или программировать станки на производстве. Во время отдыха одна зона мозга должна работать вместо другой. Иначе остаточная энергия и возбуждение может еще оставаться час-два Все переместилось в оперативку. Современному человеку надо развивать свою оперативную память. Ее поддерживает хорошее кровообращение головного мозга. Поэтому спорт и рациональная физкультура очень нужны. Необходимо ходить несколько километров в день пешком. Если хотите дать мозгу больше кислорода и питательных веществ, идите в тренажерный зал или бассейн. Ноги достаточно мягко поднимают мозговое кровообращение. Поэтому, если у человека вегето-сосудистая дистония, нормально начинать с ног. Когда снижается мозгов кровообращение - снижается и мировоззрение. Человек уже не так активен. Причем это происходит постепенно.

Это следствие сидячего образа жизни?

Да. На самом деле мышцы не только держат и двигают нас. Они еще, как помпик, качают питательные вещества к костям и внутренним органам, к нервной системе. У спортсменов рабочее давление всегда низкое - 90 на 60. Сердцу спортсмена нет никакой нужды развивать давление даже 120 на 80, потому что качать кровь помогают мышцы.

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Для активности мозга нужно еще и достаточно пить воды: 30 мл на килограмм веса в день. Тем, кто мало двигается, надо меньше, потому что почки не справятся. Пить надо в первой половине дня - тогда почки работают лучше.

Как любите отдыхать?

Редко, но в основном с гитарой или кобзой в руках. Я должен ежедневно поиграть немножко и попеть. Лучший отдых - перемена занятий. Из физиологии: сила в одной руке восстанавливается быстрее, если во время ее отдыха работает другая. Во время отдыха одна зона мозга должна работать вместо другой. Иначе остаточная энергия и возбуждение может еще оставаться час-два. А если идет переключение, она быстро успокоится. Поэтому активный отдых лучше.

Бег способствует улучшению общего тонуса, повышает самооценку, снижает риск инсультов, улучшает пищеварение и работу сердца, а еще - укрепляет иммунитет. Эксперты советуют бегать перед завтраком. "Когда мы бегаем, то стимулируем обмен веществ и обеспечиваем процесс питания клеток кислородом. Это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний ", - говорит эксперт по легкой атлетике Игорь Бронников. Если бегать перед завтраком, то ето должны быть низкоинтенсивние забеги продолжительностью не более 15 минут. Если человек бегает вечером, то это полезно для дыхательной системы и сосудов головного мозга. Бегать следует не позже чем за 1,5-2 часа до сна. Если вы только начинаете это дело, то надо бегать по 15-20 минут медленным темпом.Бегать лучше там, где меньше машин. Выхлопные газы автомобилей и другие вещества забивают наш организм токсинами, тяжелыми металлами.