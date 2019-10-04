 
Ексклюзивы
1/5
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 45
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2025
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1620
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4230
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5976
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3645
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1935
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1539
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5130
Фото
Все фото
7
5
4
24
4
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1359
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6201
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1233
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 441
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 10:25

Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч

  Комментировать
Автор: Сергей Старостенко
  Эдуард Драч
Эдуард Драч

В настоящее время много информации проходит через оперативную память мозга, - говорит кобзарь и врач-невролог Эдуард Драч. "Раньше все было на "жестком диске ": весь календарный цикл и все обряды и приметы. Потому что это жизненно важно знать. Сейчас нам этого всего не надо. Поэтому все через оперативную память проходит. Все переместилось в оперативнку. Современному человеку надо развивать свою оперативную память. Ее поддерживает хорошее кровообращение головного мозга. Поэтому спорт и рациональная физкультура очень нужны ", - рассказал он в интервью Gazeta.ua.

Кривой Рог, где вы родились, - родина также нынешнего президента.

Но и родина Павла Глазового и трио Мареничей. Я помню, в 1970-е годы на улицах в спальных районах Кривого Рога постоянно кто-то пел песни Мареничей. Люди раньше вообще пели больше. Сейчас люди почти не поют. А тогда в выходные вообще можно было услышать такую ​​автентику, за которой сейчас гоняются фольклористы. Много людей было в городах из сел.

Почему сейчас стали петь меньше?

Раньше люди были ближе к традиционной культуре. Была своя культура пения. Во-первых, семья должна была собираться за столом. Для многих нынешних семей при нынешней занятости это сложно. А когда-то все заканчивали работу в поле, шли с работы, пели, приходили домой, пели. Были песни уличные, застольные, для работы, обрядовые. Бабушка знала от 2 до 5 тысяч песен. Каждый обряд мог длиться час-два-три. Это больше, чем опера. Каждая баба имела свои арии. У меня бабушка была выводчица - пела очень высоким голосом.

После войны мама моя никогда не хотела ехать на 9 мая в деревню. Говорит: опять там поминки будут. Собирались солдатки и пели. У них начиналось от "Била мене мати березовим прутом" до действительно поминальных плачей. Туда не совался даже председатель колхоза, потому что это выдержать никто не мог. Женщины очень тосковали.

Это была целая культура сельская. Сейчас просто другое время. Информационный поток идет другим образом - через интернет и телевидение. А объем человеческого мозга не увеличивается. Сейчас много информации проходит через оперативную память мозга, если к компьютеру приравнять. А раньше все было на "жестком диске": весь календарный цикл и все обряды и приметы. Потому что это жизненно важно знать. Теперь нам этого всего не надо. Поэтому все через оперативку проходит.

Однако некоторые народные традиции, наверное, из памяти новой информацией все же не стереть.

Я принимал участие в одном из первых вертепов в 1989 году с любительскими фольклорными группами в Киеве. Встречались на Майдане и на небольшой сцене играли вертеп: показывали действо и вплетали в него политику. Когда царю Ироду говорили: "Зачем ты младенцев убил?", Он отвечал: "Я не виноват. Мне с Москвы позвонили". Вертеп всегда имел структуру имел традиционную, но именно наполнение должно было осовременниваться.

Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали. Надо понимать юмор, производить юмор и уметь вести себя в ситуациях, когда с тебя смеются

Так же, как и обряд Калиты. Его психоневрологическая суть такова: наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали. Надо понимать юмор, производить юмор и уметь вести себя в ситуациях, когда с тебя смеются. Это проверка выдержки и адекватности: если ты обиделся - получай квачем. Генетическая экспертиза, если хотите.

Для девушек задача - набрать в рот воды, на которой затем испечь лепешки, и не рассмеяться, пока донесет эту воду к столу. Кто ассмеялся - сразу мажут сажей лицо. Три раза помазали - на второй год. Это была инициация. Тех, кто прошел этот обряд, принимали в парубоцтво и девичество. Ребятам разрешалось носить брюки, а девушкам юбки. До этого ходили в лелях.

Помню, к нашему Кобзарскому цеху примкнул чернокожий Анри из Бурунди, из Африки. Когда только зашел, все: А чем его мазать? - "Маж его мелом!". С юмором у него все было замечательно. Когда прошел обряд Калиты, наши хтопцы назвали его Андрей Бурундай.

Автор: Сергей Старостенко
  Когда понижается кровообращение мозга. сужается и мировоззрение - говорит врач ч кобзарь Эдуард Драч
Когда понижается кровообращение мозга. сужается и мировоззрение - говорит врач ч кобзарь Эдуард Драч

Что записано на вашем жестком диске памяти?

Атлас анатомии, книги по физиологии и фармакологии.

Сейчас все, даже производство и военное дело, переходят в компьютерную плоскость. Дети переседают со стрелялок управлять дронами или программировать станки на производстве.

Во время отдыха одна зона мозга должна работать вместо другой. Иначе остаточная энергия и возбуждение может еще оставаться час-два

Все переместилось в оперативку. Современному человеку надо развивать свою оперативную память. Ее поддерживает хорошее кровообращение головного мозга. Поэтому спорт и рациональная физкультура очень нужны. Необходимо ходить несколько километров в день пешком. Если хотите дать мозгу больше кислорода и питательных веществ, идите в тренажерный зал или бассейн. Ноги достаточно мягко поднимают мозговое кровообращение. Поэтому, если у человека вегето-сосудистая дистония, нормально начинать с ног. Когда снижается мозгов кровообращение - снижается и мировоззрение. Человек уже не так активен. Причем это происходит постепенно.

Это следствие сидячего образа жизни?

Да. На самом деле мышцы не только держат и двигают нас. Они еще, как помпик, качают питательные вещества к костям и внутренним органам, к нервной системе. У спортсменов рабочее давление всегда низкое - 90 на 60. Сердцу спортсмена нет никакой нужды развивать давление даже 120 на 80, потому что качать кровь помогают мышцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ульяна Супрун порекомендовала напитки, которые помогут расслабиться после выборов

Для активности мозга нужно еще и достаточно пить воды: 30 мл на килограмм веса в день. Тем, кто мало двигается, надо меньше, потому что почки не справятся. Пить надо в первой половине дня - тогда почки работают лучше.

Как любите отдыхать?

Редко, но в основном с гитарой или кобзой в руках. Я должен ежедневно поиграть немножко и попеть. Лучший отдых - перемена занятий. Из физиологии: сила в одной руке восстанавливается быстрее, если во время ее отдыха работает другая. Во время отдыха одна зона мозга должна работать вместо другой. Иначе остаточная энергия и возбуждение может еще оставаться час-два. А если идет переключение, она быстро успокоится. Поэтому активный отдых лучше.

Бег способствует улучшению общего тонуса, повышает самооценку, снижает риск инсультов, улучшает пищеварение и работу сердца, а еще - укрепляет иммунитет.

Эксперты советуют бегать перед завтраком.

"Когда мы бегаем, то стимулируем обмен веществ и обеспечиваем процесс питания клеток кислородом. Это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний ", - говорит эксперт по легкой атлетике Игорь Бронников.

Если бегать перед завтраком, то ето должны быть низкоинтенсивние забеги продолжительностью не более 15 минут. Если человек бегает вечером, то это полезно для дыхательной системы и сосудов головного мозга.

Бегать следует не позже чем за 1,5-2 часа до сна. Если вы только начинаете это дело, то надо бегать по 15-20 минут медленным темпом.Бегать лучше там, где меньше машин. Выхлопные газы автомобилей и другие вещества забивают наш организм токсинами, тяжелыми металлами.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 217029
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 88485
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 37037
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 19513
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 18109
Здоровье
Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт"
Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт" Просмотров: 468
Как не подхватить грипп в общественном транспорте
Как не подхватить грипп в общественном транспорте 1 Просмотров: 450
Почему не стоит носить каблуки
Почему не стоит носить каблуки Просмотров: 477
Чем полезен шиповник и как его варить
Чем полезен шиповник и как его варить 1 Просмотров: 2835
Супрун посоветовала, где брать витамины осенью, и составила полезное меню для украинцев
Супрун посоветовала, где брать витамины осенью, и составила полезное меню для украинцев Просмотров: 3222
Больше всего комментируют
11
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
5
За обмен валюты придется платить: подробности
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
Голосов: 2058
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua